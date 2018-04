Výhru jsme potřebovali více než Slavia. Věděl jsem, kam Škoda kopne penaltu, tvrdí Petržela

před 6 minutami

Kouč Zlína Vlastimil Petržela byl za výhru v Edenu nesmírně vděčný. Evidentně se mu ulevilo, na tiskové konferenci navíc vtipkoval s novináři.

Praha - Když Vlastimil Petržela nastupoval na lavičku Zlína, žehral na to, že jeho svěřenci nemají sebevědomí. To se jim podařilo nalézt až ve víkendovém duelu na hřišti pražské Slavie, který Moravané vyhráli zásluhou branky Ekpaie v nastavení.

"Ten zápas jsme odbojovali. Byl to náš největší problém, že tým neměl vnitřní sílu, nebyl schopný se zvednout v těžkých situacích. Po přestávce jsme makali jak hrom, a šli jsme si za výhrou. Navíc se nám uzdravili hráči po chřipce, já sám s ní lehnul dvakrát. Víte, že Baník vyhrál, takže tu výhru jsme potřebovali mnohem více než Slavia," hodnotil Petržela duel v Edenu.

Čtyřiašedesátiletý kouč se vrátil na místo, kde začínal s trenérskou kariérou a sešívaným velmi zkomplikoval boj o titul v letošním ročníku HET ligy. Po utkání to Petržela věděl, návrat do známého prostředí si přesto pochvaloval. "Byl jsem tu 12 let. Vždycky, když tady přijedu, tak si připadám, že jsem přijel domů. Vím, že to Slavii zkomplikuje boj o titul, ale my jsme to vítězství zkrátka potřebovali víc," dodal zlínský lodivod.

Petržela ihned po svém příchodu začal ordinovat svým svěřencům ostré tréninky, což přineslo v Edenu své ovoce. Zlínští totiž vydrželi se silami a zápas zlomili až v nastaveném čase zásluhou brejku dvojice Vukadinovič, Ekpai. "Trénujeme mnohem více, dvoufázově. Takticky i fyzicky vydržíme víc. Věřil jsem v zisk bodu a hrozně jsem si ho přál. Stát se ve fotbale může cokoli, riskli jsme nasazení Vukadinoviče jako druhého křídelníka. Jak šel Vukadinovič sám na bránu, tak to se mnou jako s bývalým útočníkem málem seklo. Vyřešil to hrozně a nechal se vytlačit. Naštěstí tam dobíhal Ekpai a dal gól," popsal Petržela rozhodující akci ze svého pohledu.

Dalším z klíčových momentů byla neproměněná penalta Milana Škody. Tu bravurně zlikvidoval gólman Zdeněk Zlámal. A Vlastimil Petržela měl i v tomto momentu podle svých slov lví podíl.

"Penaltu jsem poradil Zlámalovi. Řekl jsem mu, kam má jít, takže mě poslechl a chytil. Kdysi jsem si dělal statistiky, kam praváci kopou penalty, tak jsem mu poradil. Kdyby mě Zlámal neposlechl, šel by další zápas chytat druhý gólman Dostál," vtipkoval zlínský trenér.

Petržela už vyhlíží Baníkovce

Další duel, který Zlín odehraje, bude klíčový v záchranářském boji. Na jih Moravy totiž dorazí příští neděli ostravský Baník, který po výhře nad Jihlavou vykřesal naděje na záchranu.

Ostravané mají navíc středeční duel proti Plzni k dobru. Utkání ve Zlíně ale bude velmi pikantní, Petržela Baník v loňské sezóně dotáhl do první ligy, a poté se musel pakovat. Ve Zlíně navíc vystřídal Bohumila Páníka, který nyní vede právě Baník.

"Bude to divoký zápas, otevřeme jim celou stranu stadionu, nechci mít s fanoušky Baníku problémy. Pořád mi píšou, máme skvělé vztahy. Lidé z vedení Baníku mě sice provokují SMSkami, ale já se na ten zápas těším právě kvůli fandům. Šance Ostravy na záchranu existuje, byť je malinká. A oni o ní budou bojovat," uzavřel Vlastimil Petržela.