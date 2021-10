Švancara: Sparta i díky Minčevovi útočí jako válec, o Jablonec mám strach

"Sparta směrem dopředu už připomíná válec, ovšem dozadu má ještě mezery. Bulharský útočník Martin Minčev ještě ukáže, co v něm je,“ říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Sparta směrem dopředu už připomíná válec. Líbil se mi bulharský útočník Martin Minčev. Dobře zakončuje, hlava nahoře, ví, co chce udělat. Je až s podivem, jak často chodí sám na brankáře, pořád se pohybuje na hraně ofsajdové lajny, z toho pak těží. Když přišel, nepředvedl hned všechno, co je v něm, ale měli s ním trpělivost a jsem přesvědčen, že ještě ukáže, co dovede. Rozumí si s Adamem Hložkem, jsou to dva rychlíci, klape jim to spolu.

Ovšem směrem dozadu jsou tam ještě mezery, které soupeř může snadno potrestat. Pardubice daly dva góly a vytvořily se ještě další tři loženky, kdyby je proměnily, bála by se Sparta o vítězství. Pořád ještě hledá optimální složení defenzivy, aby se stopeři vzájemně účinně zajišťovali. A připadalo mi, jako by jim vadil terén, občas jim to klouzalo. Pro diváky to byl však ohromný zápas, padlo šest gólů, jezdilo se nahoru dolů.

Petr Švancara (43) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Plzeň opět vyhrála jen o gól a vede ligu. Probírá se, jestli se posune k tomu, že spustí kanonádu, nebo ji naopak protivníci budou o body obírat. Já bych nechtěl tipovat, kam se vyvine. Plzeňské prostředí je specifické, ale trenér Michal Bílek mu i díky asistentovi Pavlu Horváthovi dokáže porozumět. To je důležité. Má v defenzivě vysokou kvalitu, góly nedostává, a i když neproměňuje ani ty největší další šance, stačí jí gól, aby vyhrávala.

Já si vzpomínám, když Zbrojovku trénoval Pepa Mazura a hráli jsme o záchranu, nebo později už beze mne Venca Kotal, tak jsme měli defenzivu tak propracovanou a pevnou, že nám stačil skutečně jeden gól, abychom bodovali.

Jablonec ztrácí na údernosti, už se propadl v tabulce do skupiny, která hraje o udržení. Určitě mužstvu neprospívá to, co se děje okolo majitele Mirka Pelty. Hrozí mu devět let vězení, to je pálka. A nemusí jít o jediný soud. Nevíme, jestli v Jablonci nedocházejí finance, ale mám strach, aby nepřišla vniveč veškerá práce lidí, kteří se postarali, aby Jablonec šel nahoru. Až do evropských pohárů. Ale tahle nejistá situace se na mužstvu podepisuje.

Na lavičce Karviné nemohl být v Olomouci nový trenér Bob Páník ani jeho asistenti, šli do karantény. Mužstvo vedl sportovní ředitel Lubomír Vlk, ale nemyslím, že by v tom byla příčina porážky. Trenér je samozřejmě s mužstvem, přesně ví, jak na tom hráči jsou, ale určí sestavu a hráči už vědí, co se od nich na hřišti očekává. A osobnost, jakou Lubo Vlk nesporně je, je dokáže jenom víc vyhecovat. Opakuju, v tom příčina porážky není.

Bohemka zažila další děsivý druhý poločas. Po slibně rozehrané první půli dostala doma nařezáno od Slavie, pak v Ostravě, nyní v Mladé Boleslavi, přestože šla krátce po přestávce dokonce do vedení. Určitě není na vině slabá fyzická kondice, když někdo nemůže, přijde jiný, střídání pěti hráčů je v tomto ohledu velký luxus. Nehledám v tom nějakou zákonitost, prostě se to tak sešlo.