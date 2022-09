I v deseti se dá porvat o výsledek, ale Slavia mě v Plzni zklamala, říká Švancara

"Červená karta natolik ovlivnila zápas Plzně se Slavií, že bylo vlastně o vítězi rozhodnuto. Tím mě Slavia dosti zklamala, čekal jsem od ní, že utkání ještě zdramatizuje. V deseti je to těžké, to je bez debat, ale takový mančaft by měl být schopný se i v oslabení o výsledek porvat,“ říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Gratuluji Plzni k výhře nad Slavií, byl to její zápas a v souboji o titul se s ní musí hodně vážně počítat, ať byly prognózy před sezonou jakékoli a ukazovaly spíš na Slavii.

Rozhodující okamžik přišel hned na začátku utkání. Slávistický stoper Eduardo šel do souboje vysloveně hloupě. I kdyby padl gól, dalo se se zápasem pořád něco udělat, Slavia není mužstvo, kdy by ji měl obdržený gól rozhodit. Byla to velká chyba, neměl do toho vůbec chodit. Ponaučení pro něj i pro další hráče. Červená karta a penalta, což rozhodčí nařídit musí, zápas naprosto posune na jednu stranu.

Přesto mě překvapilo, že se s tím Slavia vůbec nedokázala vyrovnat. Kromě stoprocentní šance Olayinky si nic vypracovat nedokázala, což na druhé straně ukazuje sílu Plzně a její zkušenost. Červená karta natolik ovlivnila zápas, že bylo vlastně o vítězi rozhodnuto. Tím mě Slavia dosti zklamala, čekal jsem od ní, že utkání ještě zdramatizuje. V deseti je to těžké, to je bez debat, ale takový mančaft by měl být schopný se i v oslabení o výsledek porvat.

Kapitán Standa Tecl si posteskl, že balon propadnutý za obranu po dlouhém, spíš obranném nákopu na začátku utkání není u Slavie poprvé. Ale nemyslím, si, že je to recept, jak slávistickou obranu zaskočit. Je to spíš shoda náhod, nedomnívám se, že by to byla její slabina a měla by s tím mít pokaždé problém. Jen zvýšit koncentraci a dávat si větší pozor.

Zklamala i Sparta

Na duel Sparty s Baníkem byli fanoušci obou táborů hodně natěšení, vysoká návštěva slibovala podívanou. Pro mě zklamání. Z obou stran. Nic moc, nezáživný fotbal, nebavilo mě to. Je to pořád dokola - čeká se, kdo se zvedne, a nic. Já už ani nevím, co mám o těchto mančaftech říkat, až na únavný kolotoč stejných výtek a postřehů. Nic mě nezaujalo.

Uvedu jedno srovnání - Zbrojovka Brno si proti Teplicím zapsala devatenáct střeleckých pokusů. Utkání nakonec skončilo remízou dva dva, někteří diváci zklamaní, že se nevyhrálo a nejsou tři body, ale fotbal parádní. Fanoušky potěšil. Kdežto na Letné si nic podobného vychutnat nemohli. Já nejsem schopný ani najít nejlepšího hráče zápasu.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Čekal jsem, že po trestu bude Jan Kuchta neustále aktivní a nebezpečný, dostane se do šancí. Připadalo mi, že je trošku zvoleným systémem až otrávený. Přitom Baník neškodný, jedna vydařená střela, byla krásná, ale to bylo nesmírně málo. Nedokážu odhadnout, který tým je schopný předvést po sobě několik dobrých výkonů. Nevolám po výsledku, já bych byl spokojený, kdyby bylo na co koukat.

Dánský trenér Brian Priske už to má složité. Oceňuji sparťanské fanoušky, že na zápasy chodí v takovém počtu, a i když jsou už hodně naštvaní, nenarušují průběh střetnutí, vybijí se až po nich. Ale svým tlakem jsou schopni donutit vedení, aby trenéra odvolalo. Netýká se to jen jeho, ostatně za stav ve Spartě nelze vinit jen jeho, hodně složitou pozici má už i sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Navíc já jsem patriot, nevěřím, že by zahraniční trenér mohl přinést nějakou speciální hodnotu. Tedy kromě slovenských, kteří mají podobnou náturu a je jim rozumět, co chtějí. Máme hodně výborných a schopných odborníků, proč jim nedat příležitost. Dodají do mužstva naši typickou chytrost.

Strach o Pardubice

Pardubice převzal Radoslav Kováč, ani pod ním tým neuspěl. Já mu moc fandím, je to bývalý úspěšný fotbalista, vždycky těmto klukům přeju, aby se jim i na trenérské lavici dařilo.

Největší příčinou porážky bylo, že hráči nedali šance. Ani vyložené. Znám to z Viktorky Žižkov, boj o záchranu je velká deka na psychiku, padne na mužstvo, zahodíte i ty největší loženky. Naopak inkasujete z ničeho. Sice podle protokolu hrály Pardubice doma, ale bylo to venku, protože to je stadion Bohemky. Bojím se, že to Pardubice letos nezvládnou.

Překvapila mě také porážka Slovácka doma s Jabloncem, velká gratulace jeho trenérovi Davidu Horejšovi, tým to povzbudí. Dojel na Slovácko perfektně nachystaný, vyšlo mu to. Potřeboval to, pohyboval se od začátku soutěže ve spodních patrech, teď se může nadechnout.

Jestli se projevila na Slovácku únava ze zápasu v Německu v Konferenční lize, tak bych se určitě na ni nevymlouval. Jestli chci hrát v Evropě, tak musím s tím, že poběží zápasy rychle za sebou, počítat. Znamená to urychlit regeneraci, nebo mít širší kádr. Plakat se nedá. Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví trenér Martin Svědík. Umí být hodně razantní, základní sestava asi projde výraznými změnami.