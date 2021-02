Slavia nemá slabinu, tvrdí Rada. A diví se, že jeho hráči na Letné tlak nezvládají

Let do kosmu pro sebe a tři další vesmírné turisty zaplatil u soukromé společnosti SpaceX americký miliardář Jared Isaacman. Mělo by se jednat o první cestu do vesmíru, kdy na palubě nebude žádný profesionální kosmonaut. Mise, při níž se posádka vydá na oběžnou dráhu kolem Země, je plánována na letošní říjen, informovala agentura AP.

Isaacman v pondělí uvedl, že kromě splnění svého snu chce výlet do kosmu využít pro dobrou věc. Jeho cílem je získat 200 milionů dolarů pro dětskou nemocnici St. Jude's Children's Research Hospital v Memphisu ve státě Tennessee, přičemž polovinu této částky zaplatí on sám.

Každý další člověk, který v únoru nemocnici daruje peníze, bude zařazen do losování o druhé místo v kosmické lodi Crew Dragon. Jako třetí cestující byla pro let vybrána zdravotnice ze zmíněné dětské nemocnice.