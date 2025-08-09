Česká liga

Plzeň v krizi, šokovala ji penalta v nastavení. Slavia vystřídala na čele Zlín

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno 9. 8. 2025 22:03
Fotbalisté Viktorie Plzeň na domácím stadionu nečekaně ztratili body, se Slováckem pouze remizovali 1:1. Vedení ztratili až v nastavení po pokutovém kopu hostů. Do čela tabulky Chance ligy se vrátil Zlín, který doma přehrál 3:2 Mladou Boleslav. Liberec si poradil s Duklou, zvítězil 2:0.
Miroslav Koubek, trenér Plzně
Miroslav Koubek, trenér Plzně | Foto: Reuters

Fotbalisté Plzně ve 4. kole první ligy doma velmi nečekaně jen remizovali se Slováckem 1:1 a už podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu, ale ve třetí minutě nastavení srovnal z penalty Michal Trávník.

Viktoria si nespravila náladu po úterní porážce 0:3 s Rangers v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů v Glasgow. Za tři dny čeká Plzeň domácí odveta.

Západočeši podtrhli momentální výsledkovou krizi, z posledních pěti soutěžních duelů vyhráli jediný. V lize ztratili podruhé za sebou po minulé domácí remíze 1:1 s Jabloncem, k dobru mají odložený duel v Mladé Boleslavi. Slovácko stále čeká na první vítězství v ligové sezoně, připsalo si nicméně cenný druhý bod.

Fotbalisté Slavie porazili 3:0 Teplice a připsali si první domácí vítězství v sezoně. Pražany poslal do vedení v 31. minutě Lukáš Provod, krátce po změně stran skórovali Christos Zafeiris s Janem Bořilem. Hosté hráli od 66. minuty bez vyloučeného Dalibora Večerky. Obhájci titulu jsou s 10 body ze čtyř kol společně se Zlínem v čele neúplné tabulky.

Slavia porazila v lize Teplice na stadionu v Edenu podesáté v řadě a částečně odčinila domácí zaváhání z úvodního kola proti Hradci Králové (2:2). Severočeši nenavázali na výhru z posledního vzájemného duelu a po třech zápasech mají na kontě tři body. K dobru mají nedohraný zápas v Ostravě, který byl za stavu 1:0 pro Baník v 25. minutě předčasně ukončen.

Zlín zvítězil nad Mladou Boleslaví 3:2 a s 10 body je druhý o skóre za Slavií.

"Ševci" vedli v první půli po brankách Lukáše Bartošáka a Tomáše Poznara, ještě před poločasem snížil Michal Ševčík. V 66. minutě srovnal skóre Dominik Kostka, ale o minutu později rozhodl duel střídající Matěj Koubek.

Nováček Zlín vyhrál třetí zápas v ligovém ročníku a doma bodoval naplno po pěti utkáních nejvyšší soutěže. Boleslav dostala i ve třetím zápase sezony tři branky, v tabulce má jeden bod, ale k dobru odložený zápas s Plzní.

Liberec zvítězil nad Duklou 2:0. V prvním poločase otevřel skóre Petr Juliš, po přestávce přidal druhý gól Šimon Gabriel. Slovan i podruhé doma v sezoně nejvyšší soutěže zvítězil a má sedm bodů, Pražané zůstávají se dvěma body v neúplné tabulce bez výhry.

Dukla zvítězila u Nisy naposledy v listopadu 2013, Liberec s ní doma v lize od té doby sedmkrát po sobě neprohrál. Pražané vyhráli jediné z posledních sedmi venkovních ligových utkání. Jejich trenér Holoubek v minulosti vedl Slovan.

4. kolo první fotbalové ligy:

FC Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2 (2:1)

Branky: 20. Bartošák, 35. Poznar, 67. Koubek - 44. Ševčík, 66. Kostka. Rozhodčí: Vejtasa - Antoníček, Dresler - Černý (video). ŽK: Nombil, Cupák - Klíma. Diváci: 3712.

Zlín: Dostál - Kopečný, Křapka, Černín (80. Kolář), Fukala - Nombil (46. Petruta), Didiba (80. Ulbrich) - Pišoja, Cupák, Bartošák (68. Kalabiška) - Poznar (60. Koubek). Trenér: Červenka.

M. Boleslav: Mandous - Kostka, Prebsl, Králik, Král (60. Langhamer) - Macek, Pech - Ševčík (73. Penner), Lehký (84. Kolařík), John (60. Klíma) - Vojta (84. Buryán). Trenér: Majer.

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 24. Adu - 90.+3 Trávník z pen. Rozhodčí: Wulkan - Kříž, Zoufalý - Adam (video). ŽK: Višinský - Vaško. Diváci: 9086.

Plzeň: Jedlička - Paluska (90.+5 Kabongo), Markovič, Spáčil - Memič, Zeljkovič, Červ, Doski - Višinský (59. Ladra) - Vydra (59. Durosinmi), Adu (77. Slončík). Trenér: Koubek.

Slovácko: Heča - Vaško, Stojčevski (46. Tetour), Mulder - Koscelník, Daníček (70. Petržela), Trávník, Ndefe - Havlík (81. Marinelli) - Juroška (46. Blahút), Krmenčík (65. Kvasina). Trenér: Kameník.

Slavia Praha - FK Teplice 3:0 (1:0)

Branka: 31. Provod, 52. Zafeiris, 55. Bořil. Rozhodčí: Starý - Nádvorník, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Kušej (Slavia). ČK: 66. Večerka (Teplice). Diváci: 18.498.

Slavia: Staněk - Douděra (70. Hašioka), Holeš, Zima, Bořil (76. Fully) - Moses (70. Schranz), Oscar (60. Sadílek) - Kušej, Zafeiris, Provod (76. Vorlický) - Chytil. Trenér: Trpišovský.

Teplice: Trmal - Audinis (46. Švanda), Takács (60. Cykalo), Večerka - Danihel, Jukl, Sedláček (60. Náprstek), Riznič - Trubač - Pulkrab (74. Auta), Kozák (60. Svatek). Trenér: Frťala.

Slovan Liberec - Dukla Praha 2:0 (1:0)

Branky: 30. Juliš, 59. Gabriel. Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec - Ochotnický (video). ŽK: Hodouš, Hlavatý - Tijani, Kozma. Diváci: 3021.

Liberec: Koubek - Icha, N'Guessan (62. Plechatý), Gabriel, Kayondo (20. Hodouš) - Stránský, Hlavatý - Ghali, Masopust (72. Letenay), Juliš (62. Soliu) - Mašek (72. Varfolomejev). Trenér: Kováč.

Dukla: Matrevics - Svozil, Hunal, Purzitidis - Isife, Peterka (79. Kozma), Tijani (60. Žitný), Ambler (60. Šehovič) - Čermák (73. Hrubeš), Jedlička (60. Fokam) - Cissé. Trenér: Holoubek.

Tabulka:

1. Slavia 4 3 1 0 8:2 10
2. Zlín 4 3 1 0 8:4 10
3. Olomouc 3 2 1 0 3:1 7
4. Sparta 3 2 1 0 7:4 7
5. Liberec 4 2 1 1 8:6 7
6. Karviná 3 2 0 1 4:2 6
7. Plzeň 3 1 2 0 7:3 5
8. Jablonec nad Nisou 3 1 2 0 4:2 5
9. Teplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians 1905 3 1 0 2 1:5 3
11. Slovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. Dukla 4 0 2 2 1:5 2
13. Ostrava 2 0 1 1 1:2 1
14. Mladá Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. Hradec Králové 3 0 1 2 3:6 1
16. Pardubice 3 0 0 3 3:10 0
 
