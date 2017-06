Vylezl z vězení v zeleném tílku? Začne ten pravý výslech až doma? Internet se baví na Peltův účet

před 1 hodinou

Miroslav Pelta bude mít asi doma co vysvětlovat. | Foto: ČTK

Reakce sociálních sítí na sebe nenechaly dlouho čekat. O tom, zda Miroslav Pelta opustil vyšetřovací vazbu v zeleném tílku se asi už nedozvíme.

Praha - Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta se po více než měsíci dostal na svobodu. Z brněnské vazební věznice byl propuštěn v odpoledních hodinách.

Čekal jsem zelený nátělník...#Pelta — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) June 7, 2017

O tom, co měl dnes už bývalý předseda při propuštění na sobě, se asi už asi nedozvíme, protože Pelta opustil vězení zadním vchodem.

Pelta odešel zadním vchodem. Je to VIP výjimka, nebo běžně dostupná možnost pro každého propouštěného? #Pelta — andrea němcová (@andreanemcovaa) June 7, 2017

Inspiroval se Pelta Jiřím Kajínkem a oblékl přiléhavé zelené tílko? To se už nedozvíme, ale takto by to mohlo vypadat.

Během května, kdy Pelta seděl ve vazební věznici, vyšlo na povrch, že boss jabloneckého klubu udržoval milenecký poměr s náměstkyní Simonou Kratochvílovou. Tedy ženou, která byla společně s Peltou vyšetřovaná ve vazbě.

Pelta už má tedy za sebou několik policejních výslechů. Nyní ho čeká vysvětlování u manželky Simony.