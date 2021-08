Pelta je dinosaurus z Berbrovy éry. Má pocit, že si může dovolit vše, říká sudí Grégr

Miroslava Peltu poznal ještě jako končícího brankáře Varnsdorfu, jenž se snažil bez kontaktů a zkušeností prorazit jako funkcionář. Časem se však Pelta vypracoval až na pozici šéfa fotbalové asociace (FAČR) a jeho suverénní chování nyní zvedá bývalého rozhodčího Ivana Grégra ze židle. "Je to pořád vlivná osobnost s dlouhými prsty," říká muž, který odřídil více než 60 mezistátních utkání.

Co jste říkal tomu, že majitel Jablonce Miroslav Pelta navštívil o poločase zápasu s Bohemians kabinu rozhodčích?

Velmi nepříjemně mě to zaskočilo. Doufal jsem, že změnou nového vedení českého fotbalu už k podobným situacím docházet nebude, ale pan Pelta demonstroval, že tu stále ještě přežívají a přežívat budou dinosauři ze staré éry. Evidentně má pocit, že si může dovolit, co se mu zamane. V jakékoli fotbalově vyspělé zemi je něco takového nepřípustné, funkcionář by se k rozhodčím nejen nedostal, ale ani by se o to nepokusil.

Podle Peltova vyjádření se jablonecký šéf přišel omluvit za chování kouče Petra Rady v první půli. Věříte mu?

Samozřejmě že ne. Nemyslím, že by pan Pelta nabízel rozhodčím úplatek, ale už jeho návštěva je určitým druhem psychologického nátlaku na rozhodčího. To mi nikdo nevymluví a moje dlouholeté zkušenosti mi dávají za pravdu.

A věříte rozhodčím, že ho během několika vteřin vykázali z kabiny?

Podívejte se, pan Pelta je pořád vlivná osobnost s dlouhými prsty. I kdyby s ním rozhodčí diskutovali, nic bych jim nevyčítal. Sudímu Klímovi je 33 let, je to mladý a nepříliš zkušený arbitr. A najednou vám do kabiny přijde Pelta. Ne všichni by byli schopni vykázat ho ven.

A vy v době, kdy jste pískal?

Slušným způsobem bych ho vykázal, ale to asi až v období, kdy jsem měl nějaký kredit. Jak bych se zachoval, když jsem začínal, to nedokážu říct. V mladším věku, kdy nemáte pevnou půdu pod nohama, jste víc ovlivnitelní, lety přibývá praxe, zkušeností a sebevědomí.

Ve druhé půli pak sudí Klíma po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil na každé straně jeden pokutový kop. Podle komise rozhodčích arbitři chybovali při penaltě právě pro Severočechy za stavu 0:1, kterou nařídit neměli.

Odpískání zákroku na Pilaře je přesně ten moment, který mohla Peltova návštěva kabiny ovlivnit.

Vy sám jste zažil podobnou situaci, kterou předvedl Miroslav Pelta?

V naší době neměl mít do kabiny přístup nikdo, před dveřmi stál vždycky pořadatel, který měl pustit dovnitř po zápase jen kapitány, aby podepsali zápis, případně vedoucího mužstva, pokud byl pozván rozhodčím. Ale občas se taky stalo, že někdo proklouzl.

Například?

Jednou to na Julisce zkusil vedoucí mužstva hostujícího týmu, ale byl rychle vykázán. Na Spartě k nám pak o půli pronikl dokonce její trenér a slušným způsobem se nás tázal: ´Máte něco k mým hráčům?´ Odpověděl jsem, že nemám. A on zaútočil: ´Ale já mám k vám!´ Následně byl vykázán. I s takovou formou nátlaku jsem se setkal.

A co tlak od funkcionářů klubů? Pokud za vámi nechodili do kabiny, tak jak probíhal?

Pamatuju si, že když jsme s kolegou Poučkem jezdili do Košic nebo Prešova, z vlaku jsme vystupovali na druhou stranu, protože bafuňáři už čekali na peronu. Stejně si nás ale našli, ve městě, kde tenkrát byly dva hotely, jste se neschoval.

A co po vás chtěli?

Přátelsky nás pozdravit, vychválit svůj oddíl. Ty tlaky jsou různé. Stačí, když se k vám přimotá člověk z klubu a oznámí vám, že dneska mají bílé dresy - tím řekne všechno. V některých klubech jsem zase dostával občerstvení div ne na stříbrném podnose, zatímco na Letné nám lili kafe do plastových kelímků, protože jim prý rozhodčí odnášeli hrníčky. (smích)

Kde jste měl svou hranici, kterou jste nebyl ochoten překročit?

Pokud je rozhodčí zkušenější, tak si je drží od těla, a to byla moje zásada. Vždycky jsem byl vedený k tomu, že přes stromy je třeba vidět les. Měl jsem možnost jezdit deset let po světě, vozit zvenku švýcarské franky, tak proč bych si měl všechno zkazit nějakou lumpárnou.

Vraťme se ale k Miroslavu Peltovi. Kvůli jeho návštěvě u rozhodčích jste dokonce psal novému předsedovi fotbalové asociace Petru Fouskovi, že?

Ano, pan předseda mi na email také zareagoval. Myslím, že si je velmi dobře vědom toho, že podobné excesy do českého fotbalu nepatří a že jeho snahou je proti nim bojovat.

Jste tváří Výzvy 2021, jako jeden z mála jste veřejně protestoval vůči praktikám někdejšího místopředsedy Romana Berbra v českém fotbale. Jste spokojen se změnou ve vedení FAČR?

Některé změny už proběhly, včetně těch personálních. Na Strahově například končí generální sekretář Jan Pauly nebo člen úseku rozhodčích Jan Kořínek. Chápu, že všechno nejde změnit najednou, a mám signály, že očistný proces pojede dál. Z nového vedení asociace mám velmi dobrý pocit a věřím, že změny budou pokračovat.