Pardubice vyhrály ve fotbalové lize derby s Hradcem, v tom slezském gól nepadl

Pardubice navázaly na výhru 4:2 z minulého kola na Spartě a svého rivala zdolaly doma v lize podruhé za sebou.
Zápas měl vyrovnaný průběh, gólové šance si však vytvářeli takřka výhradně domácí. V 5. minutě se ocitl pardubický kapitán Patrák sám před Zadražilem, královéhradecký brankář ale skvěle zasáhl. Po čtvrthodině Noslin v ideální pozici hlavou přestřelil.
Hosté zahrozili pouze Daridovou křižnou střelou, s níž si Charatišvili poradil. Po půlhodině Tanko našel na zadní tyči Patráka, ten ve vyložené šanci opět neuspěl.
Pro druhého nejlepšího střelce soutěže (osm gólů) skončil 100. ligový start nešťastně, když po úderu do hlavy musel na konci úvodního dějství vystřídat. Ještě předtím Bammens hlavičkou minul vzdálenější tyč jen o centimetry.
Bez zraněné opory Pardubice po změně stran v ofenzivě znatelně polevily. A protože ani Hradec nebyl vůbec nebezpečný, plynul druhý poločas dlouho bez většího vzruchu. Až v 72. minutě Konečný našel centrem před bránou Krobota a jeho hlavička skončila na tyči.
V 77. minutě nastal klíčový okamžik duelu. Čech fauloval na hranici vápna unikajícího Tanka a uviděl druhou žlutou kartu.
O chvíli později si navíc Lurvink naskočil na rohový kop Samuela Šimka a hlavou zaznamenal premiérovou trefu v ročníku.
Vzápětí mohl definitivně rozhodnout Tanko, jeho nájezd dalším výborným zákrokem zlikvidoval Zadražil. Hradec už v závěru neměl síly na vyrovnání, v nejvyšší soutěži nezvítězil na hřišti Pardubic ani na pátý pokus.
Slezské derby gól nepřineslo
Úvod slezského derby patřil domácím. Samko a po něm i Šigut a Gning ovšem ztroskotali na brankáři Holcovi. Ayaosi při kličce ostravskému brankáři spadl a zkoušel si vymodlit penaltu, místo toho dostal žlutou kartu za filmování.
O rušné okamžiky se začali starat i Ostravští. Buchtovo zakončení mířící do branky vykopl stoper Camara, jeho kolega Krčík pak hasil nebezpečí před Zlatohlávkem a Pojezný po rohu z voleje těsně minul levou tyč karvinské branky.
Pak se ujali režie znovu domácí. Gning střelou k bližší tyči na Holce nevyzrál. Samko servíroval finální přihrávku Gningovi před odkrytou branku, ale obránci centr zblokovali. Po přečíslení dva na jednoho opět střílel Gning, jenže branku minul. Blízko gólu byl střídající Chytrý, jeho ránu Holec vykopl na brankové čáře.
Po přestávce zajímavých situací výrazně ubylo, první větší šanci druhé půle měl ostravský Pojezný. Kohút pak dokonce poslal míč do karvinské sítě, kvůli předchozímu faulu na Chytrého však gól Baníku nemohl platit.
Domácí mohli rozhodnout v nastavení, jenže Ezeh a po něm Singhateh své šance nevyužili.
V Jablonci rozhodl Chramosta
Bohemians vstoupili do utkání v Jablonci aktivně. V 9. minutě poslal hlavou v pádu míč o branky Adam Kadlec, ze třetího gólu v ligovém ročníku se však radovat nemohl. Videorozhodčí odhalil, že si přihrávající Kovařík při náběhu těsně nepohlídal ofsajdové postavení.
Ve 20. minutě po sérii tří rohových kopů hlavičkoval na zadní tyč v nadějné pozici nad Ristovski. Severočeši hrozili především z brejků. Ve 32. minutě vyslal Zorvan kolmicí Chramostu a hosty po jeho střele zachránila tyč.
Poté Tekijaški těsně nedosáhl na zadní tyči na centr z pravé strany. Ve druhé minutě nastavení první půle už domácí vedli. Aléguého přihrávku z pravé strany do vápna srazil bránící Vondra, míč se však odrazil k Chramostovi a ten v akrobatické pozici zamířil přesně k tyči.
Člen Klubu ligových kanonýrů si připsal první branku v nejvyšší soutěži od konce září, celkově osmou v sezoně a na lídra střelecké tabulky Vašulína ztrácí už jen jeden gól.
Trenér Bohemians Veselý poslal do druhé půle čerstvé útočníky Hilála s Ramírezem. Ve 49. minutě vyrazil Chramostovu ránu brankář Reichl, na opačné straně z protiútoku přízemní střelou jen těsně minul Adam Kadlec.
Ve 62. minutě si navedl míč z pravé strany Alégué a propálil gólmana Bohemians. Sudí Berka ale nakonec branku zrušil, neboť Reichlovi clonil ve výhledu domácí útočník Jawo. Poté hostujícího gólmana znovu protáhl Chramosta.
V poslední čtvrthodině Pražané stupňovali tlak a vytvořili si několik šancí na srovnání. V 79. minutě se střídající Drchal nadvakrát dostal ke střele, jeho pokus ze strany na bližší tyč však vyrazil brankář Hanuš.
V 88. minutě dělily Bohemians od branky centimetry, další střídající hráč Ramírez hlavou trefil tyč. Následně Hilál o kousek minul a v závěru nastavení se hosté nedočkali penalty poté, co sudí Berka ani po konzultaci s videorozhodčím neposoudil možnou ruku jednoho z jabloneckých hráčů ve vápně jako nedovolenou.
18. kolo první fotbalové ligy:
FK Pardubice - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
Branka: 79. Lurvink. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Kříž - J. Beneš (video). ŽK: Bammens, Solil, Krobot - Čech, Elbel. ČK: 77. Čech (Hradec Králové). Diváci: 3362.
Pardubice: Charatišvili - Noslin, Bammens, Lurvink - Sychra (61. Saarma), Řezníček (46. Solil), S. Šimek, Konečný (88. Míšek) - Tanko (90.+2 Samuel), Patrák (45.+2 Botos) - Smékal (61. Krobot). Trenér: Trousil.
Hradec: Zadražil - Čech, Elbel, Horák - Sojka, Dancák (85. Mihálik), Darida, Ludvíček (85. Kubr) - Pilař (70. Griger), Slončík - Van Buren. Trenér: Horejš.
MFK Karviná - Baník Ostrava 0:0
Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Adámková (video). ŽK: Ayaosi, Singhateh, Bielan (asistent trenéra) - Zlatohlávek. Diváci: 4833 (vyprodáno).
Karviná: Lapeš - Boháč (27. Chytrý), Camara, Krčík, Fleišman - Labík (69. Štorman), Křišťan (90.+3 Ezeh) - Ayaosi (69. Singhateh), Samko, Šigut - Gning (90.+3 Fiala). Trenér: Jarolím.
Ostrava: Holec - Bewene, Chaluš, Kričfaluši, Pojezný - Kohút (78. Musák), Planka, Boula, Buchta (59. Havran) - Zlatohlávek (90.+1 Plavšič), Pira (46. Owusu). Trenér: Galásek.
FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)
Branka: 45.+2 Chramosta. Rozhodčí: Berka - Vlček, Ratajová - Radina (video). ŽK: Růsek - Sakala, Kovařík, Sinjavskij. Diváci: 2358.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Sedláček, Zorvan (87. Štěpánek), Innocenti (66. Souček) - Alégué (87. Suchan), Chramosta (66. Růsek) - Jawo (75. Puškáč). Trenér: Kozel.
Bohemians: Reichl - Kareem, Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Čermák, Sakala (81. Pleštil) - A. Kadlec (67. Drchal), Ristovski (46. Hilál), Kovařík (67. Smrž) - Zeman (46. Ramírez). Trenér: Veselý.
|1.
|Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2.
|Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3.
|Jablonec nad Nisou
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4.
|Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5.
|Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6.
|Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7.
|Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8.
|Hradec Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9.
|Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10.
|Bohemians 1905
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11.
|Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12.
|Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13.
|Mladá Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14.
|Ostrava
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15.
|Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16.
|Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14