Česká liga

Pardubice vyhrály ve fotbalové lize derby s Hradcem, v tom slezském gól nepadl

ČTK ČTK
před 6 hodinami
Fotbalisté Pardubic v 18. kole první ligy porazili doma ve východočeském derby 1:0 Hradec Králové, to slezské mezi Karvinou a ostravským Baníkem skončilo 0:0. Jablonec zdolal Bohemians 1:0.
Fotbalisté Pardubic slaví vítězství nad Hradcem
Fotbalisté Pardubic slaví vítězství nad Hradcem | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pardubice navázaly na výhru 4:2 z minulého kola na Spartě a svého rivala zdolaly doma v lize podruhé za sebou. 

Zápas měl vyrovnaný průběh, gólové šance si však vytvářeli takřka výhradně domácí. V 5. minutě se ocitl pardubický kapitán Patrák sám před Zadražilem, královéhradecký brankář ale skvěle zasáhl. Po čtvrthodině Noslin v ideální pozici hlavou přestřelil.

Hosté zahrozili pouze Daridovou křižnou střelou, s níž si Charatišvili poradil. Po půlhodině Tanko našel na zadní tyči Patráka, ten ve vyložené šanci opět neuspěl.

Pro druhého nejlepšího střelce soutěže (osm gólů) skončil 100. ligový start nešťastně, když po úderu do hlavy musel na konci úvodního dějství vystřídat. Ještě předtím Bammens hlavičkou minul vzdálenější tyč jen o centimetry.

Bez zraněné opory Pardubice po změně stran v ofenzivě znatelně polevily. A protože ani Hradec nebyl vůbec nebezpečný, plynul druhý poločas dlouho bez většího vzruchu. Až v 72. minutě Konečný našel centrem před bránou Krobota a jeho hlavička skončila na tyči.

V 77. minutě nastal klíčový okamžik duelu. Čech fauloval na hranici vápna unikajícího Tanka a uviděl druhou žlutou kartu.

O chvíli později si navíc Lurvink naskočil na rohový kop Samuela Šimka a hlavou zaznamenal premiérovou trefu v ročníku.

Vzápětí mohl definitivně rozhodnout Tanko, jeho nájezd dalším výborným zákrokem zlikvidoval Zadražil. Hradec už v závěru neměl síly na vyrovnání, v nejvyšší soutěži nezvítězil na hřišti Pardubic ani na pátý pokus.

Slezské derby gól nepřineslo

Úvod slezského derby patřil domácím. Samko a po něm i Šigut a Gning ovšem ztroskotali na brankáři Holcovi. Ayaosi při kličce ostravskému brankáři spadl a zkoušel si vymodlit penaltu, místo toho dostal žlutou kartu za filmování.

O rušné okamžiky se začali starat i Ostravští. Buchtovo zakončení mířící do branky vykopl stoper Camara, jeho kolega Krčík pak hasil nebezpečí před Zlatohlávkem a Pojezný po rohu z voleje těsně minul levou tyč karvinské branky.

Pak se ujali režie znovu domácí. Gning střelou k bližší tyči na Holce nevyzrál. Samko servíroval finální přihrávku Gningovi před odkrytou branku, ale obránci centr zblokovali. Po přečíslení dva na jednoho opět střílel Gning, jenže branku minul. Blízko gólu byl střídající Chytrý, jeho ránu Holec vykopl na brankové čáře.

Po přestávce zajímavých situací výrazně ubylo, první větší šanci druhé půle měl ostravský Pojezný. Kohút pak dokonce poslal míč do karvinské sítě, kvůli předchozímu faulu na Chytrého však gól Baníku nemohl platit.

Domácí mohli rozhodnout v nastavení, jenže Ezeh a po něm Singhateh své šance nevyužili.

V Jablonci rozhodl Chramosta

Bohemians vstoupili do utkání v Jablonci aktivně. V 9. minutě poslal hlavou v pádu míč o branky Adam Kadlec, ze třetího gólu v ligovém ročníku se však radovat nemohl. Videorozhodčí odhalil, že si přihrávající Kovařík při náběhu těsně nepohlídal ofsajdové postavení.

Ve 20. minutě po sérii tří rohových kopů hlavičkoval na zadní tyč v nadějné pozici nad Ristovski. Severočeši hrozili především z brejků. Ve 32. minutě vyslal Zorvan kolmicí Chramostu a hosty po jeho střele zachránila tyč.

Poté Tekijaški těsně nedosáhl na zadní tyči na centr z pravé strany. Ve druhé minutě nastavení první půle už domácí vedli. Aléguého přihrávku z pravé strany do vápna srazil bránící Vondra, míč se však odrazil k Chramostovi a ten v akrobatické pozici zamířil přesně k tyči.

Člen Klubu ligových kanonýrů si připsal první branku v nejvyšší soutěži od konce září, celkově osmou v sezoně a na lídra střelecké tabulky Vašulína ztrácí už jen jeden gól.

Trenér Bohemians Veselý poslal do druhé půle čerstvé útočníky Hilála s Ramírezem. Ve 49. minutě vyrazil Chramostovu ránu brankář Reichl, na opačné straně z protiútoku přízemní střelou jen těsně minul Adam Kadlec.

Ve 62. minutě si navedl míč z pravé strany Alégué a propálil gólmana Bohemians. Sudí Berka ale nakonec branku zrušil, neboť Reichlovi clonil ve výhledu domácí útočník Jawo. Poté hostujícího gólmana znovu protáhl Chramosta.

V poslední čtvrthodině Pražané stupňovali tlak a vytvořili si několik šancí na srovnání. V 79. minutě se střídající Drchal nadvakrát dostal ke střele, jeho pokus ze strany na bližší tyč však vyrazil brankář Hanuš.

V 88. minutě dělily Bohemians od branky centimetry, další střídající hráč Ramírez hlavou trefil tyč. Následně Hilál o kousek minul a v závěru nastavení se hosté nedočkali penalty poté, co sudí Berka ani po konzultaci s videorozhodčím neposoudil možnou ruku jednoho z jabloneckých hráčů ve vápně jako nedovolenou.

18. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 79. Lurvink. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Kříž - J. Beneš (video). ŽK: Bammens, Solil, Krobot - Čech, Elbel. ČK: 77. Čech (Hradec Králové). Diváci: 3362.

Pardubice: Charatišvili - Noslin, Bammens, Lurvink - Sychra (61. Saarma), Řezníček (46. Solil), S. Šimek, Konečný (88. Míšek) - Tanko (90.+2 Samuel), Patrák (45.+2 Botos) - Smékal (61. Krobot). Trenér: Trousil.

Hradec: Zadražil - Čech, Elbel, Horák - Sojka, Dancák (85. Mihálik), Darida, Ludvíček (85. Kubr) - Pilař (70. Griger), Slončík - Van Buren. Trenér: Horejš.

MFK Karviná - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Adámková (video). ŽK: Ayaosi, Singhateh, Bielan (asistent trenéra) - Zlatohlávek. Diváci: 4833 (vyprodáno).

Karviná: Lapeš - Boháč (27. Chytrý), Camara, Krčík, Fleišman - Labík (69. Štorman), Křišťan (90.+3 Ezeh) - Ayaosi (69. Singhateh), Samko, Šigut - Gning (90.+3 Fiala). Trenér: Jarolím.

Ostrava: Holec - Bewene, Chaluš, Kričfaluši, Pojezný - Kohút (78. Musák), Planka, Boula, Buchta (59. Havran) - Zlatohlávek (90.+1 Plavšič), Pira (46. Owusu). Trenér: Galásek.

FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 45.+2 Chramosta. Rozhodčí: Berka - Vlček, Ratajová - Radina (video). ŽK: Růsek - Sakala, Kovařík, Sinjavskij. Diváci: 2358.

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Sedláček, Zorvan (87. Štěpánek), Innocenti (66. Souček) - Alégué (87. Suchan), Chramosta (66. Růsek) - Jawo (75. Puškáč). Trenér: Kozel.

Bohemians: Reichl - Kareem, Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Čermák, Sakala (81. Pleštil) - A. Kadlec (67. Drchal), Ristovski (46. Hilál), Kovařík (67. Smrž) - Zeman (46. Ramírez). Trenér: Veselý.

1. Slavia 18 12 6 0 37:13 42
2. Sparta 18 11 4 3 33:21 37
3. Jablonec nad Nisou 18 10 5 3 24:16 35
4. Liberec 18 8 6 4 31:17 30
5. Plzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. Karviná 18 9 2 7 31:30 29
7. Olomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. Hradec Králové 18 7 5 6 29:25 26
9. Zlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians 1905 18 5 4 9 14:21 19
11. Teplice 18 4 6 8 19:25 18
12. Pardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. Mladá Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
14. Ostrava 18 3 5 10 11:21 14
15. Dukla 18 2 8 8 14:25 14
16. Slovácko 18 3 5 10 11:24 14
 
Mohlo by vás zajímat

Spartu uchránil od gólu VAR, od červené sudí Volek. Pak ji na Hané spasil Rrahmani

Spartu uchránil od gólu VAR, od červené sudí Volek. Pak ji na Hané spasil Rrahmani

Olomouc - Sparta 0:1. Letenské dostal v závěru do vedení Rrahmani

Olomouc - Sparta 0:1. Letenské dostal v závěru do vedení Rrahmani

Šok ve fotbalové lize. Poslední Slovácko zničilo Plzeň, pomohla mu minela gólmana

Šok ve fotbalové lize. Poslední Slovácko zničilo Plzeň, pomohla mu minela gólmana

Chytil zlomil prokletí, Slavia se ale v Teplicích strachovala. Podzimním mistrem bude

Chytil zlomil prokletí, Slavia se ale v Teplicích strachovala. Podzimním mistrem bude
Chance Liga Fotbal sport Obsah

Právě se děje

před 4 hodinami
Auto

Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Nový Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid

Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Nový Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid
Prohlédnout si 20 fotografií
GLB za výrazné zezadu díky světelné liště.
Oproti současnému GLB narostlo o 10 centimetrů.
před 5 hodinami
Hattrick po šestnácti letech. Červenka září, v týdnu přitom oslaví už 40. narozeniny
Hokej

Hattrick po šestnácti letech. Červenka září, v týdnu přitom oslaví už 40. narozeniny

Reprezentační kapitán řídil v extralize výhru Pardubic 6:3 na ledě Českých Budějovic a zároveň se dostal do čela kanadského bodování soutěže.
před 6 hodinami
Pokus o převrat v Beninu selhal. Prezident hlásí plnou kontrolu nad situací
Zahraničí

Pokus o převrat v Beninu selhal. Prezident hlásí plnou kontrolu nad situací

V Beninu se v neděli odehrál pokus o vojenský puč. Nyní je situace pod kontrolou a bezpečnostní síly pokus o převrat ukončily.
před 6 hodinami
Pardubice vyhrály ve fotbalové lize derby s Hradcem, v tom slezském gól nepadl
Česká liga

Pardubice vyhrály ve fotbalové lize derby s Hradcem, v tom slezském gól nepadl

Jablonec zdolal Bohemians 1:0.
před 7 hodinami
Ostuda při extralize. Fanoušek napadl osmdesátiletého dědu hráče Pardubic
Hokej

Ostuda při extralize. Fanoušek napadl osmdesátiletého dědu hráče Pardubic

Prarodič bývalého hráče Motoru musel být převezen do nemocnice.
před 7 hodinami
Zbohatnutí mě málem zabilo, říká marketér, který Pavlovi pomohl na Hrad
Ekonomika

Zbohatnutí mě málem zabilo, říká marketér, který Pavlovi pomohl na Hrad

Michal Nýdrle ještě před čtyřicítkou dosáhl, čeho chtěl - finanční nezávislosti. Pak si začal plnit dlouholetý sen.
Aktualizováno před 7 hodinami
"Nepřehánět to se sexem." Svérázný Juantorena odhalil tajemství dobrého běžce
Ostatní sporty

"Nepřehánět to se sexem." Svérázný Juantorena odhalil tajemství dobrého běžce

Obraz kubánského atleta Alberta Juantoreny nejde vymazat ze vzpomínek sportovních fanoušků ani z historických tabulek.
Další zprávy