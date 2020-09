Pardubice - Slavia. Opatrný úvod. Pardubice pozorně hlídají akce soupeře

V roli jednoznačného favorita vstupuje do dnešního utkání hostující celek. Aktuální český mistr má navíc parádní vstup do nové sezóny, neboť si poradil s Českými Budějovicemi i Příbramí, přičemž neinkasoval ani jednu branku. Aktuálně je sice Slavia třetí, avšak dnešní zápas má oproti Slovácku i Jablonci k dobru. I v případě remízy by tak šla do čela Fortuna ligy, neboť má aktuálně skóre 9:0!