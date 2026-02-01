Přeskočit na obsah
1. 2.
Pardubice - Slavia 0:1. Sešívaní málem hned inkasovali, ale pak kontroval Provod

Sledujte online přenos z utkání 20. kola fotbalové Chance Ligy mezi Pardubicemi a Slavií Praha.

Alí Chameneí, Irán

ŽIVĚ"Bude z toho válka." Chameneí varuje USA před útokem na režim v Íránu

Pokud USA zaútočí na Írán, tentokrát z toho bude regionální konflikt, varoval v nedělním živém televizním vysílání íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou 86letý ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Krátce předtím předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf prohlásil, že Teherán považuje ozbrojené síly zemí EU za teroristické skupiny.

Sahmkou Camara, Denis Višinský, fotbalista, sportovec

Plzeň si poradila s Karvinou, Slovácko nedalo penaltu a remizovalo s Baníkem

Fotbalisté Plzně vstoupili do jarní části ligové sezony výhrou 2:0 v Karviné. Zápas 20. kola rozhodl Denis Višinský, který dal oba góly. Trenér Martin Hyský oslavil vítězný návrat do Karviné, odkud během podzimu zamířil do současného angažmá ve Viktorii. Čtvrtá Plzeň v tabulce odskočila soupeři o tři body, Slezané klesli na šestou příčku. Slovácko hrálo s Baníkem nerozhodně 2:2.

Pavel Šulc v akci Lyonu

Uzdravený Šulc se vrátil do sestavy a Lyon vydřel důležité body proti Lille

Fotbalisté Olympique Lyon ve francouzské lize zvítězili 1:0 nad Lille a vyhráli desátý soutěžní zápas po sobě. Pavel Šulc odehrál 82 minut, pak své místo přepustil sedmnáctiletému útočníkovi Remimu Himbertovi. Čtvrteční zápas Evropské ligy proti PAOK Soluň Šulc vynechal kvůli zdravotním problémům stejně jako předchozí ligový duel proti Metám, který celý strávil na lavičce.

Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.

ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a na energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Zabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.

