Pardubice rázně vykročily za záchranou, Zlín vyválčil s Vyškovem těsný náskok

Fotbalisté Pardubic ovládli první barážový zápas o účast ve Fortuna:Lize, když v Příbrami zvítězili 2:0. Ve druhém zápase porazil Zlín Vyškov 1:0.

Čtrnáctý tým prvoligové tabulky rozhodl o výhře na začátku druhé půle, kdy se trefili Vojtěch Sychra a z penalty Dominik Janošek. Příbram přitom v úvodním dějství dvakrát trefila tyč. Pardubice si připsaly čtvrté vítězství z posledních pěti zápasů, naopak třetí celek druhé nejvyšší soutěže utrpěl porážku po pěti duelech. Odveta se odehraje v neděli v Pardubicích.

"Jsme hrozně rádi, že jsme tady vyhráli. Vždy sem jezdím s respektem a pokorou, hraje se tu hrozně těžko. Je to teprve první krok, nesmíme podcenit ani milimetr. Doma jsme silnější, určitě budeme hrát na vítězství," řekl novinářům pardubický trenér Radoslav Kováč.

"Možná je to kruté, možná jsme si zasloužili přijatelnější výsledek do odvety. Určitě nepojedeme do Pardubic odevzdaní. Vyhrát tam o dva góly se nepovedlo i lepším týmům, situace je kritická, ale pořád je to fotbal. Bylo by fajn, kdybychom třeba vstřelili první gól a zdramatizovali to," podotkl příbramský asistent trenéra Roman Bednář.

Východočechům stále scházel zraněný brankář Nita, kterého mezi tyčemi zastoupil Markovič. Už v šesté minutě měl hostující gólman velké problémy, když domácí Zeronik trefil z otočky tyč. "Chybělo podle mě tak pět centimetrů, nebo kdyby se pak balon odrazil líp od gólmana a nešel nad. Zajímavý odraz, to jsem ještě neviděl. Kdybychom dali první gól my, zápas by se vyvíjel úplně jinak," mínil Zeronik.

Ve 12. minutě poprvé výrazně zahrozili i Pardubičtí, Hlavatý ale sám před brankářem Melicharem zakončil nedůrazně. Favorizovaní hosté sice podle očekávání více kontrolovali balon, ale celek od Litavky s nimi celou první půli držel krok.

Ve 27. minutě v dobré šanci minul pardubický Chlumecký. Blíže ke gólu však měli v úvodním dějství Příbramští, v 36. minutě Dudlův centr z přímého kopu prošel nikým netečován vápnem a Markoviče podruhé zachránila tyč. Na opačné straně Janoškovu ránu na bližší tyč vyrazil Melichar na rohový kop. Poté se hosté dostali do nadějného brejku, Pikul ale místo střely z dobré příležitosti nepřesně přihrál.

Čtyři minuty po pauze Východočeši otevřeli skóre. Po zmatcích v domácí obraně vystřelil Černý, Melichar míč jen vyrazil před sebe a Sychra ho doklepl do sítě. Jednadvacetiletý záložník potvrdil aktuální formu, skóroval podruhé z posledních tří zápasů, minule při výhře v závěrečném kole nadstavby v Ostravě si připsal asistenci.

"Mám úkol se víc tlačit do vápna a snažím se to plnit. Viděl jsem, že je tam zakončení, odražený balon. Tak jsem byl zaplaťpánbůh na správném místě. Nebyl jsem si úplně jistý, zda to nebyl ofsajd, ale naštěstí to vyšlo," uvedl Sychra.

"Inkasovaný gól byl za nás hrozně laciný, měli jsme šanci dvakrát třikrát odkopnout míč. Ten gól nás mrzí. Tyhle zápasy jsou hodně o prvním gólu, kdyby nám to tam spadlo místo té tyčky, Pardubice by třeba trochu znervózněly. Ale to je jen kdyby," přemítal Bednář.

Pardubické vedoucí trefa uklidnila a brzy zvýšili. Po souboji s Petrákem upadl ve vápně Černý a rozhodčí Berka nařídil penaltu. Janošek v 62. minutě nezaváhal a poslal Melichara na opačnou stranu. Záložník Východočechů navázal na osm gólů v uplynulé ligové sezoně a potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

Domácí pak marně žádali pokutový kop po pádu Jahiče v šestnáctce. V 70. minutě Melichar zasáhl pro Sychrově přihrávce na volného spoluhráče, na druhé straně Sakalův pokus přizvedla pardubická obrana na roh. V 89. minutě neuspěl po hlavičce ani střídající Antwi.

Příbram, která uspěla v baráži v roce 2019, už snížit nedokázala a velmi se jí vzdálil vysněný návrat mezi elitu po dvou letech. Východočeši navázali na dvě výhry z jediných dvou dosavadních vzájemných ligových zápasů.

"Tenhle zápas byl o prvním gólu. Dali jsme ho my, Sychrič (Sychra) to tam dobře zavřel. To bylo strašně důležité a rozhodlo to zápas," řekl Kováč. "Myslím, že Pardubice zaslouženě vyhrály, ale my se nemáme za co stydět. Chyběla nám v poslední třetině kvalita, to je největší rozdíl mezi první a druhou ligou," dodal Bednář.

Rozhod Dramé

Fotbalisté Zlína v úvodním utkání baráže o účast v nejvyšší soutěži doma porazili Vyškov 1:0 a přiblížili se záchraně. Jedinou branku vstřelil v 64. minutě střídající Youba Dramé. Patnáctý tým první ligy neprohrál počtvrté za sebou, naopak druhé mužstvo druhé ligy utrpělo porážku po sedmi zápasech. Odveta se hraje v neděli v Drnovicích.

"Vyškov prokázal svoji kvalitu a odveta nebude vůbec snadná. Musíme v ní uhrát takový výsledek, který nás udrží v lize," řekl trenér domácích Pavel Vrba na tiskové konferenci. "Jsme v poločase, doma chceme co nejdřív smazat jednogólové manko a pak se začne znovu," doplnil kouč Vyškova Jan Kameník, který v minulosti vedl Zlín.

Vyškov nastoupil podle očekávání s šesti africkými hráči a od prvních minut čelil náporu domácích. V sedmé minutě po Hrubého kolmici přestřelil z deseti metrů Slončík. "Afričtí hráči tady jsou už dlouho a hrají i kolektivně. Tři čtyři z nich bych hned bral," ocenil Vrba.

Do zlínské převahy se vměstnala tvrdá střela vyškovského kapitána Němečka, kterou musel gólman Dostál vytěsnit na roh. "Ševcům" ale chyběla větší přesnost přihrávek a moment překvapení. Ve 25. minutě po přihrávce Balaje selhal v koncovce Fantiš, naopak po rychlém brejku hostů trefil nejlepší vyškovský střelec sezony Kanakimana tyč.

Po půlhodině zazmatkovala hostující obrana, jenže Srubek na poslední chvíli zblokoval Slončíkovu střelu do opuštěné branky. Zlínu dělala potíže rychlost a technická šikovnost afrických útočníků, po jednom brejku byl blízko vedoucímu gólu opět Kanakimana.

Po přestávce se hra vyrovnala, Vyškov se dostal více na polovinu domácích, ale po hodině hry doplatil na chybu v rozehrávce. Po ose Fantiš, Hrubý se míč dostal k Dramému a střídající francouzský záložník střelou z deseti metrů otevřel skóre.

Hosté pokračovali ve snaze o vyrovnání, Zlínu se zase více otevřela cesta ke Kinského bráně. Zajímavé parametry měly Simerského hlavička i další Dramého rána.

"Škoda, že jsme nepřidali ještě gól, Vyškov tak měl nadějí na srovnání, musíme se z toho poučit a v odvetě podat ještě lepší výkon," řekl novinářům zlínský univerzál Fantiš, který už hrál baráž v dresu Příbrami proti Brnu v roce 2019.

Slibnou šanci na vyrovnání neproměnil Vintr a v závěru Vyškovu jakoby došly síly. Zlín si výhru pohlídal a částečně tak soupeři oplatil podzimní domácí porážku 0:1 z osmifinále poháru. "Ševci" na svém stadionu neprohráli počtvrté za sebou.

Baráž o první fotbalovou ligu - úvodní utkání:

Viagem Příbram - FK Pardubice 0:2 (0:0)

Branky: 49. Sychra, 62. Janošek z pen. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Hájek - Orel (video). ŽK: Jahič, Wágner - Hlavatý, Darmovzal. Diváci: 3500.

Příbram: Melichar - Jahič, Sakala, Fišl - Vokřínek (71. Čejka), Petrák (67. Šimáček), Švestka, Dudl (82. Anih) - Zeronik (82. Antwi), Šajch (71. Langhamer) - Wágner. Trenér: Krejčí.

Pardubice: Markovič - Icha (46. Tischler), Hranáč, Vlček, Chlumecký - Darmovzal (67. Helešic) - Sychra (84. Huf), Hlavatý, Janošek, Pikul (67. Krobot) - Černý (67. Vacek). Trenér: Kováč.

Trinity Zlín - MFK Vyškov 1:0 (0:0)

Branka: 64. Dramé. Rozhodčí: Černý - Caletka, Hrabovský - Zelinka (video). ŽK: Cedidla, Kolář, Čanturišvili, Hrubý, Procházka - Vintr, Alégué. Diváci: 5441.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Didiba, Reiter - Janetzký (81. Kovinič), Hrubý - Vukadinovič (55. Čanturišvili), Slončík (55. Kolář), Fantiš - Balaj (55. Dramé). Trenér: Vrba.

Vyškov: Kinský - Němeček, Srubek, Musa, Souaré (84. Ilko) - Štěpánek (76. Dweh), Lahodný - Kanakimana (84. Klesa), Mafwenta (57. Vintr), Alégué - Bayo (84. Lacík). Trenér: Kameník.