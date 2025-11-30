Pardubice nečekaně vyloupily Letnou. Sparta doma dostala čtyři góly

Letenští nevyhráli třetí z posledních čtyř ligových zápasů a z druhého místa tabulky ztrácejí na městského rivala a obhájce titulu Slavii už pět bodů. Ve 12. vzájemném utkání nejvyšší soutěže podlehli Pardubicím poprvé.
Východočeši zvítězili po čtyřech kolech a venku v lize dokonce premiérově od loňského srpna po 23 zápasech. Před dnešním utkáním byli na stadionech soupeřů nejhorším mužstvem v sezoně nejvyšší soutěže. Díky nečekanému triumfu se posunuli na 12. místo.
Sparta si dnešním zápasem připomněla 132 let od založení. Na rozdíl od minulých let ale tentokrát nenastoupila v retro dresech, nýbrž ve třetí sadě.
Dánský trenér Pražanů Priske udělal po čtvrtečním vítězství 1:0 na hřišti Legie Varšava v Konferenční lize čtyři změny v základní sestavě. Po více než měsíci nastoupil uzdravený stoper Sörensen. V brance Pardubic si premiéru v české lize odbyl Gruzínec Charatišvili.
Už po minutě hostující Tanko prověřil ranou po zemi gólmana Vindahla. Daleko nebezpečnější byla akce hostů z šesté minuty, dánský brankář domácích vyrazil přízemní pokus Smékala a Patrák z dorážky napálil boční síť.
Východočeši k šoku domácích otevřeli skóre ve 22. minutě po povedené akci. Konečný po autovém vhazování Sparty rychle přenesl hru na druhou stranu na Tanka a ten obloučkem za obranou Pražanů našel Patráka, který překonal Vindahla.
Pardubický kapitán z respektu k bývalému týmu gól neslavil a gestem se za něj omluvil. Radoval se už z osmé trefy v ligové sezoně, čímž posunul vlastní střelecké maximum v ročníku. Na nejlepšího kanonýra soutěže Vašulína z Olomouce ztrácí jen gól.
Sparta mohla srovnat z rychlého přečíslení, Preciadovi ale přihrávka na Kuchtu nevyšla. Velký favorit se i nadále trápil a z tribun zaplněné Letné se začal ozývat pískot. Přesně v tu chvíli, ve 34. minutě, Pardubice udeřily podruhé. Bammens vypíchl míč Preciadovi, Tanko mezi dvěma obránci Sparty poslal přesnou nahrávku do běhu Smékalovi a ten se nemýlil. V české lize se dočkal druhé branky a první od srpna 2022, předtím působil na Slovensku.
Priske zareagoval dvojím střídáním, na trávník poslal Kadeřábka s Enemem, ale obraz hry se do přestávky nezměnil. Do druhé půle dánský kouč nasadil Rrahmaniho s Rynešem. Až v 48. minutě poprvé domácí vystřelili na branku, Charatišvili se ale proti Mercadovi blýskl bravurním zákrokem.
Letenští v úvodu druhého dějství působili jako vyměnění. Eneme po narážečce s Kuchtou pardubického gólmana překonal, jenže balon včas odkopl Konečný a o chvíli později Rrahmaniho tečovaná střela skončila těsně vedle.
Sparťanský tlak polevil a v 65. minutě Pardubice šokovaly Letnou potřetí. Šimek vystřelil z přímého kopu a s pomocí Rrahmaniho teče změnil směr míče do protipohybu konsternovaného Vindahla. Hostující záložník zaznamenal první ligový gól. Střídající Krobot začal emotivně slavit před sparťanským "kotlem", který ho zasypal kelímky. Třetí inkasovaný gól domácí utlumil a v 88. minutě je od čtvrté obdržené branky zachránil ofsajd.
Pak se Sparta ještě nečekaně vzepjala. V 90. minutě snížil hlavou po centru z pravé strany pátou brankou v ligové sezoně Kuchta. Počet gólů v české nejvyšší soutěži tím zaokrouhlil na 80.
Stejný hráč si pak v osmiminutovém nastavení došel pro penaltu, kterou proměnil kapitán Haraslín. Slovenský reprezentant se dočkal čtvrtého gólu v ročníku nejvyšší soutěže.
Pražané se snažili o vyrovnání, jenže jejich snahy definitivně utnula dvojice střídajících hráčů Pardubic. Botos poslal do úniku Samuela a devatenáctiletý Nigerijec premiérovým gólem v české lize definitivně rozhodl. Sparta doma ve 14. soutěžním zápase sezony poprvé prohrála.
17. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - FK Pardubice 2:4 (0:2)
Branky: 90. Kuchta, 90.+5 Haraslín z pen. - 22. Patrák, 34. Smékal, 65. S. Šimek, 90.+8 Samuel. Rozhodčí: Rouček - Hájek, Vlček - Petřík (video). ŽK: Vindahl, Ševínský, Kuchta, Haraslín, Ryneš - Patrák, Krobot, Samuel, Trousil (trenér). Diváci: 16.193.
Sparta: Vindahl - Ševínský, Panák (35. Kadeřábek), Sörensen - Preciado (46. Rrahmani), Vydra (35. Eneme), Kairinen, Mercado (75. Kuol) - Birmančevič (46. Ryneš), Haraslín - Kuchta. Trenér: Priske.
Pardubice: Charatišvili - Noslin, Bammens, Konečný, Trédl - Solil (56. Míšek), S. Šimek - Saarma (64. Mašek), Tanko (84. Samuel), Smékal (57. Krobot) - Patrák (64. Botos). Trenér: Trousil.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2.
|Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3.
|Jablonec nad Nisou
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4.
|Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5.
|Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6.
|Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7.
|Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8.
|Hradec Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9.
|Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10.
|Bohemians 1905
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11.
|Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12.
|Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13.
|Ostrava
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14.
|Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15.
|Mladá Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16.
|Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11