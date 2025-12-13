Pardubice jedou. Na závěr podzimu vyhrály třetí zápas v řadě

Pardubice v lize potřetí za sebou vyhrály, tentokrát v 19. kole zdolaly ostravský Baník. Hradec Králové a Boleslav vyhrály jediný z posledních čtyř ligových zápasů. Teplice doma potřetí za sebou porazily Slovácko 1:0.
Pardubicím pomohly dva góly Vechety
Baník Ostrava nezvládl závěrečný duel před zimní pauzou a podlehl Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej Kričfaluši, ale za chvíli poslal hosty znovu do vedení Abdullahi Tanko.
Po změně stran podtrhl třetí ligové vítězství Východočechů po sobě dvěma góly střídající Filip Vecheta.
Baník vyhrál jediné z posledních devíti utkání nejvyšší soutěže a přezimuje na barážové pozici se stejným bodovým ziskem jako poslední celek tabulky. Pardubičtí v lize zdolali Slezany po sérii čtyř porážek a poskočili na 11. místo.
Hosté sice nastoupili bez svého zraněného kapitána a kanonýra Patráka, ale jejich ofenziva tím neutrpěla. Už po pěti minutách a dlouhém autu se uvnitř šestnáctky z otočky trefil Noslin. Nizozemský obránce se v české lize prosadil poprvé.
Baník rychle zareagoval a vypomohl si při tom standardkou. Havran v 15. minutě poslal z rohu míč ideálně na malé vápno a neobsazený Kričfaluši hlavou snadno vyrovnal.
Zápas v prvním poločase trpěl častým přerušováním a kouskováním a chybělo mu větší tempo. Takový průběh lépe svědčil Východočechům, kteří se po chvilkovém tlaku opět dostali do vedení v 27. minutě.
Domácí ponechali na velkém vápně nehlídaného Tanka a bývalý útočník Baníku přízemní ránu z voleje umístil přesně k tyči.
Ostrava se k souvislejšímu tlaku nadechla až v závěru poločasu poté, co po odraženém míči netrefil odkrytou branku Boula. Více ale domácí do pauzy nevytěžili, a také proto trenér Galásek sáhnul ke třem změnám už o přestávce.
Jenže ani do druhého poločasu jeho tým nevstoupil dobře. Mahuta v 51. minutě z levé strany nacentroval na malé vápno a Vecheta, který rovněž přišel o půli na trávník místo Smékala, lehce zvýšil.
Počínání Slezanů bylo i přes znatelnou snahu čím dále křečovitější. Jednu z mála příležitostí měl v 67. minutě Buchta, ale zblízka balon do sítě neprotlačil. Otevřená obrana soupeře nahrávala hostům, několik brejků Baník odvrátil v posledním okamžiku.
Další ránu dal Slezanům v nastavení Vechety, který zblízka zavěsil a popáté v ligové kariéře dal v jednom duelu aspoň dva góly.
Pardubičtí po nedávném šokujícím vítězství 4:2 na Spartě ve druhém venkovním utkání po sobě čtyřikrát skórovali. Soupeři částečně oplatili listopadové vyřazení z domácího poháru.
Mladý kanonýr Vojta
Fotbalisté Hradce Králové remizovali doma s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty poslal v zápase 19. kola do vedení chvíli před pauzou Matyáš Vojta, v 64. minutě srovnal z penalty Václav Pilař.
Oba týmy vyhrály jediné z posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže. "Votroci" zůstali v neúplné tabulce osmí a bodově se dotáhli na Olomouc, která má utkání k dobru. Mladoboleslavští jsou nadále třináctí.
Středočeši prohráli jediný z posledních sedmi ligových zápasů s Hradcem, "Votroci" nicméně bodovali podesáté z dosavadních 11 domácích vzájemných duelů v nejvyšší soutěži. V minulosti měli na mladoboleslavském stadionu azyl.
Na první šanci si diváci v Malšovické aréně počkali do 13. minuty. Domácí Darida se ve vápně opřel ze vzduchu do Horákova centru a jeho skákavou střelu gólman Floder vyrazil na roh.
O chvilku později si na další Horákův pas naskočil Pilař, hostující brankář jeho hlavičku vyrazil a Slončík zakončil z dorážky nad. To bylo z výrazných příležitostí "Votroků" v první půli vše.
Úvodní dějství pomalu směřovalo do bezbrankového stavu, když hosté ve 43. minutě nečekaně udeřili. Bývalý hráč Středočechů Dancák ve vzduchu akrobaticky odvrátil Koláříkův centr pouze k Vojtovi, který využil nedorozumění v domácí defenzivě v čele s gólmanem Zadražilem a zakončil do odkryté branky.
Český reprezentant do 21 let skóroval ve třetím z posledních čtyř kol a celkově posedmé v ligové sezoně. Na nejlepšího kanonýra soutěže Vašulína z Olomouce mu scházejí dvě branky.
Po změně stran domácí kapitán Petrášek z hranice vápna těsně přestřelil. Po necelé hodině hry královéhradecký zadák Uhrinčať "vletěl" do Flodera, k nevoli hostů ale neobdržel v utkání druhou žlutou kartu.
V 62. minutě dezorientovanému Ševčíkovi spadl balon ve vápně na ruku a hlavní sudí Starý nařídil penaltu. Premiérový pokutový kop východočeského mužstva v probíhající ligové sezoně bezpečně proměnil Pilař, v ročníku nejvyšší soutěže se prosadil potřetí. Středočeši znovu neudrželi čisté konto a s 41 inkasovanými góly mají nejhorší obranu ze všech týmů.
Vzápětí se domácí dožadovali další penalty po zákroku Prebsla na Van Burena, leč marně. Po nákopu za obranu se pak k míči dostal Slončík, ani on však neprostřelil hostující obranu.
Hradec usiloval o obrat, jenže další šance si už nevypracoval. Východočeši prohráli jediný z posledních osmi domácích ligových duelů, Boleslav venku zvítězila v jediném z minulých šesti utkání nejvyšší soutěže.
O bodech rozhodl Mareček
Hráči Teplic zdolali doma Slovácko 1:0. V 53. minutě sice neproměnil domácí Michal Bílek penaltu, v 84. minutě ale rozhodl Daniel Mareček. Severočeši potřetí z posledních čtyř kol zvítězili 1:0 a v neúplné tabulce se posunuli na 10. místo.
Celek z Uherského Hradiště zakončí podzimní část sezony o skóre na posledním místě, pokud Dukla v neděli neprohraje nejméně o čtyři góly v Plzni.
"Skláři" doma porazili Slovácko potřetí za sebou 1:0 a zvítězili tam ve druhém z posledních tři ligových utkání. Tým z Uherského Hradiště čeká v nejvyšší soutěži na venkovní triumf už 18 zápasů a se čtyřmi body je na hřištích soupeřů o skóre nejhorší v sezoně.
Teplická Stínadla byla zahalena v mlze, a i když viditelnost na hřišti byla dobrá, ani jeden z týmů toho divákům na tribunách v první půli mnoho nenabídl. Domácí měli tlak v úvodní desetiminutovce, vypracovali si však jedinou gólovou šanci. Proti Kozákově hlavičce na zadní tyči se brankář Heča stačil přesunout.
Hosté postupně srovnali hru a zbytek úvodního dějství se nesl ve znamení osobních soubojů a nepřesností v poslední třetině hřiště.
Pouze ve 20. minutě se domácí Auta po rohovém kopu dostal k zakončení před bránou, jeho ránu srazil nad břevno Havlík. Ve vzájemných duelech v Teplicích skončil první poločas bez gólů potřetí za sebou.
Po změně stran dostali "Skláři" velkou šanci na otevření skóre. V 51. minutě Vaško lehce podrazil ve vápně Trubače a sudí Všetečka nařídil penaltu. Bílek vsadil na krátký rozběh a překopl bránu. Dnešní teplický kapitán zahrával v lize čtvrtý pokutový kop v sezoně i v kariéře a poprvé minul.
V 63. minutě se připomněla i s 11 góly nejhorší ofenziva soutěže. Petrželův pokus z úhlu srazila obrana na roh, z něhož následně trefil Daníček hlavou tyč. Zkušený stoper nebo defenzivní záložník stejně jako před týdnem při výhře 3:0 nad Plzní nastoupil na hrotu útoku.
Čtvrt hodiny před koncem skoro rozjásal nejslabší teplickou návštěvu v ročníku (2333 diváků) Mareček, jeho střelu zpoza vápna Heča lapil. Ještě lepší zákrok předvedl gólman v 84. minutě poté, co se Nyarko prodral před bránou k hlavičce a pokusil se ho přehodit.
Po následném rohu ale Heča vyboxoval centr do Vaškova zátylku, od něj se míč odrazil do břevna a po Mulderově obranném zákroku zakončil kuriózní akci zblízka Mareček. Letní posila z Mladé Boleslavi dala první ligový gól v novém působišti.
Hosté si nevypracovali žádnou šanci na srovnání, a to ani v šestiminutovém nastavení. Domácí jim tak oplatili porážku 1:2 z úvodního vzájemného duelu v sezoně. Teplice mají po 19. kole stejně jako vloni 21 bodů. Slovácko získalo 14 a je na tom o 11 bodů hůře než v minulém ročníku.
Aktualizujeme…
Fotbalová Chance Liga - 19. kolo:
Baník Ostrava - FK Pardubice 1:4 (1:2)
Branky: 15. Kričfaluši - 51. a 90.+2 Vecheta, 5. Noslin, 27. Tanko. Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - Adam (video). ŽK: Boula - Mahuta, S. Šimek, Konečný, Tanko, Řezníček, Vecheta. Diváci: 6369.
Ostrava: Holec - Bewene, Frydrych, Chaluš (46. Tiéhi), Pojezný (46. Munksgaard) - Kričfaluši - Havran (72. Owusu), Boula, Kohút, Plavšič (46. Buchta) - Zlatohlávek (72. Pira). Trenér: Galásek.
Pardubice: Charatišvili - Noslin, Bammens, Lurvink - Konečný, Solil (62. Řezníček), S. Šimek, Mahuta (89. Míšek) - Tanko (79. Sychra), Smékal (46. Vecheta) - Botos (79. Samuel). Trenér: Trousil.
FK Teplice - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)
Branka: 84. D. Mareček. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Volf - Adámková (video). ŽK: Mulder, Trávník, Krmenčík (všichni Slovácko). Diváci: 2333.
Teplice: Trmal - Audinis, Halinský, Večerka - Radosta, D. Mareček (90. Jukl), Bílek, Riznič - Trubač (65. Nyarko) - Auta (65. Náprstek), Kozák (80. Cykalo). Trenér: Frťala.
Slovácko: Heča - Vaško, Rundič (89. Barát), Mulder - Koscelník (76. Ndefe), Havlík, Trávník, Tetour, Blahút - Daníček (76. Kim Sung-pin), Petržela (76. Krmenčík). Trenér: R. Skuhravý.
FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:1)
Branky: 64. Pilař z pen. - 43. Vojta. Rozhodčí: Starý - L. Matoušek, Kotalík - Ochotnický (video). ŽK: Slončík, Petrášek, Uhrinčať, Horejš (trenér) - Kolářík, Vojta. Diváci: 4845.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Petrášek, Elbel - Ludvíček, Darida, Dancák, Horák - Pilař (81. Griger), Slončík - Van Buren (88. Kubr). Trenér: Horejš.
M. Boleslav: Floder - Prebsl (72. Fulnek), Králik, F. Matoušek - Kostka, Macek, Zíka (90. John), Šubert - Kolářík (65. Penner), Ševčík (65. Langhamer) - Vojta. Trenér: Majer.
