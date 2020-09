Parádní severočeský den. Jablonec zdolal Ostravu, Liberec vybral Střelecký ostrov

Fotbalisté Liberce zvítězili ve 3. kole Fortuna:Ligy 2:0 na trávníku Českých Budějovic. Jablonec vyhrál stejným poměrem nad Ostravou a Slovácko v Teplicích, Opava remizovala 1:1 v Příbrami.

Slovan poslal na Střeleckém ostrově v 41. minutě do vedení Jhon Mosquera a ve 48. minutě zvýšil Michael Rabušic. Severočeši v nejvyšší soutěži bodovali s Dynamem už 14 utkání po sobě a vyhráli v lize podruhé za sebou. Naopak Jihočeši doma ani na druhý pokus nebodovali a s jednou remízou na kontě jsou na předposledním 17. místě tabulky.

České Budějovice přitom především v prvním poločase výrazně více držely míč, ale nic mimořádného z toho nevytvořily. V úvodu předvedly po akci Ekpaie a Matějky náznak šance, ovšem ke gólu to nevedlo. Po zbytek utkání si už Jihočeši žádnou jinou nebezpečnější příležitost nevypracovali.

Liberec byl v porovnání se soupeřem efektivnější. Chvíli před přestávkou záložník Mosquera od pravé postranní čáry nacentroval do pokutového území a míč nečekaně zapadl pod břevno brankáře Jihočechů Drobného. Kolumbijský záložník navázal na dva góly z předchozího kola, v němž pomohl k výhře 4:1 nad Plzní.

Hosté pak ještě jednou udeřili na začátku druhého poločasu. Ze zdánlivě nenápadné akce našel ve 48. minutě krajní obránce Koscelník Rabušice, který hlavou překonal Drobného. Liberecký útočník ještě na jaře působil v Českých Budějovicích.

Domácí už do konce utkání nedokázali na výsledek zareagovat a zápas zdramatizovat. Slovan nedokázalo Dynamo porazit od roku 2008. Liberečtí se výhrou úspěšně naladili na čtvrteční zápas 2. předkola Evropské ligy v Litvě proti týmu Riteriai.

Jablonec zůstává neporažen

Fotbalisté Jablonce vyhráli nad Ostravou 2:0. Severočechy poslal v 61. minutě do vedení Ivan Schranz a pojistku přidal v 76. minutě Jaroslav Zelený. Domácí udrželi neporazitelnost v ligové sezoně a vítězně se naladili na čtvrteční duel 2. předkola Evropské ligy v Dunajské Stredě. Naopak Baník v Jablonci v nejvyšší soutěži už 16 zápasů po sobě nevyhrál a protáhl čekání na plný bodový zisk na 10 kol.

Jablonci chybělo několik hráčů. Kvůli dohodě klubů nemohl hrát bývalý ostravský záložník Robert Hrubý, zdravotní problémy pak postihly brankáře Vlastimila Hrubého a Kratochvíla. Premiéru v základní sestavě si odbyl mladík Čvančara. Trenér Baníku Kozel udělal oproti poslednímu duelu ještě více změn - nově nastoupili Fillo, Fleišman, Svozil, Tetour a Tijani.

Jako první zahrozil v šesté minutě Jablonec. Laštůvka vyrazil Ladrovu střelu jen před sebe a před nabíhajícím Schranzem odvrátil Pokorný. Sudí Machálek ani po konzultaci s videorozhodčím penaltu nenařídil.

Ve 12. minutě měl šanci i Baník. Potočný si obhodil gólmana Hanuše, ale ze strany netrefil odkrytou branku. V polovině úvodního dějství pak stejný hráč po přízemním centru od Fleišmana mířil těsně mimo. V závěru poločasu ještě pokus domácího Považance z přímého kopu zasáhl boční síť.

Po opatrnějším úvodu druhého dějství Jablonečtí v 61. minutě udeřili. Na Ladrův rohový kop si naskočil Schranz a připsal si první soutěžní gól v jabloneckém dresu. Slovenský útočník navázal na branku z minulého týdnu v Lize národů proti českému týmu, kterou zmírnil porážku na 1:3.

V 74. minutě ještě podržel Baník ve hře o body gólman Laštůvka zákrokem proti střídajícímu Jovovičovi, o dvě minuty později už ale domácí zvýšili. Zelený na útočné polovině vybojoval míč a poté dorazil do sítě Schranzovu střelu. Na druhé straně ještě v závěru mířil kousek nad Tetour.

Příbram i Opava poprvé v sezoně bodovaly

Fotbalisté Příbrami ve třetím kole první ligy doma remizovali 1:1 s Opavou a stejně jako slezský soupeř v nové sezoně poprvé bodovali. Středočechy poslal do vedení v 57. minutě Emmanuel Antwi, čtvrt hodiny před koncem vyrovnal střídající René Dedič.

Příbramští byli od začátku aktivnější. Ve 14. minutě kapitán Rezek tvrdou ranou z přímého kopu těsně minul branku. Hned několik šancí si v první půli vytvořil aktivní Vávra, který nejprve trefil hostujícího gólmana Fendricha, poté technickou ranou přestřelil a další pokus mu zblokoval obránce Hrabina.

Domácí začali lépe i druhé dějství. Rezek ještě z dálky vypálil vedle, ale v 57. minutě už mužstvo od Litavky vedlo. Nový centrem z pravé strany našel před brankou Antwiho a ten zblízka překonal Fendricha. Příbramští pak nedotáhli ještě několik slibných náznaků.

Opavští z ojedinělé šance v 74. minutě vyrovnali. Čerstvý náhradník Dedič hlavou trefil brankáře Melichara, který míč vyrazil před sebe, a slovenský útočník ze snadné dorážky nezaváhal.

Domácím v závěru mohl po rohu vrátit náskok Tregler, ale po otočce vypálil nad břevno. Opava tak s Příbramí v nejvyšší soutěži neprohrála popáté za sebou. Slezané však prodloužili sérii bez venkovní ligové výhry na 18 utkání.

Slovácko v Teplicích udeřilo po pauze

Fotbalisté Slovácka zvítězili dvěma brankami po přestávcev Teplicích 2:0. Hosty poslal v 62. minutě do vedení Michal Kohút a v nastavení přidal pojistku střídající Jan Kliment. Tým z Uherského Hradiště zvítězil v lize nad Teplicemi po osmi zápasech, po třech kolech nové sezony drží neporazitelnost a nejméně do večera poskočil do čela tabulky. Severočeši naopak podruhé za sebou prohráli.

Tepličtí po dvou venkovních zápasech poprvé po rekonstrukci hrací plochy nastoupili doma a nový trávník se mohl dočkat rychlého gólového křtu. Už ve čtvrté minutě totiž Kučera z přímého kopu nastřelil tyč. Vzápětí mohli skórovat hosté, kteří po rychlém brejku po ráně Kohúta rovněž trefili tyč. Míč se odrazil k Ciciliaovi, jenž ho ale nedokázal usměrnit do opuštěné branky.

Oba týmy úvodní chyby v defenzivě zjevně vyděsily a v dalším průběhu hry si obrany dávaly již větší pozor. Domácí pak byli blíže vedení. Po půlhodině hry dostali soupeře na chvíli na pod tlak a ve 37. minutě neměli Trubač a Žitný daleko k úvodní trefě, ale zmatku v šestnáctce Slovácka využít nedokázali. Hosté se mohli dočkat branky těsně před poločasem, ale hlavička Kadlece po rohu nebyla dostatečně důrazná.

Druhý poločas začal ve vlažnějším tempu, ale brzy znovu přišly šance na obou stranách. Zatímco domácí Mareš velkou možnost neproměnil, Slovácko se vzápětí ujalo vedení. V 62. minutě se dostal na zadní tyči k hlavičce Kohút a protlačil míč za brankovou čáru. Dal svůj premiérový ligový gól.

Teplická ofenziva neměla svůj den. Jindy nebezpečné útočné duo Řezníček s Marešem se nedokázalo prosadit a do šancí se dostávali spíše hráči ze středu pole. Nebezpečně pálili Kučera a Paradin, jenže ani oni nedokázali srovnat.

V druhé minutě nastaveného času naopak hosté po brejku přidali druhý gól. Střídající Kliment se přes faul Paradina před šestnáctkou dostal zpět na nohy a do odkryté branky, kde chyběl po předchozí akci gólman Grigar, zvýšil. V lize skóroval po více než pěti letech. Slovácko zvítězilo v Teplicích poprvé od března 2013.

3. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Baník Ostrava 2:0 (0:0)

Branky: 61. Schranz, 72. Zelený. Rozhodčí: Machálek - Dohnálek, Ratajová - Berka (video). ŽK: Holík - Fillo, Potočný, Šašinka, Laštůvka. Diváci: 2436 (omezený počet).

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Kubista, Podaný - Ladra (90. Haitl), Hübschman, Považanec, Zelený - Schranz (88. Velich), Čvančara (72. Jovovič). Trenér: Rada.

Ostrava: Laštůvka - Fillo (77. Azackij), Pokorný, Svozil, Fleišman - Jánoš (77. Jirásek) - Potočný, Kuzmanovič (67. Chvěja), Tetour, Holzer (67. Reiter) - Tijani (46. Šašinka). Trenér: Kozel.

Dynamo České Budějovice - Slovan Liberec 0:2 (0:1)

Branky: 41. Mosquera, 48. Rabušic. Rozhodčí: Marek - Batík, Leška. ŽK: Ekpai, Havelka, Novák - Pešek, Mosquera, Kačaraba. Diváci: 2314 (omezený počet).

Č. Budějovice: Drobný - Kladrubský, Havel, Králik, Novák - Ekpai (55. Mršič), Havelka (81. Jánošík), Javorek (55. Ledecký), Čavoš, Brandner - Matějka. Trenér: Horejš.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Tijana, Kačaraba, Mikula - Hromada, Mara - Pešek (60. Matoušek), Beran (81. Chaluš), Mosquera (88. Fukala) - Rabušic (60. Hilál). Trenér: Hoftych.

FK Teplice - 1. FC Slovácko 0:2 (0:0)

Branky: 62. Kohút, 90.+2 Kliment. Rozhodčí: Rejžek - Moláček, Matoušek. ŽK: Vondrášek, Žitný, Paradin - Navrátil, Havlík, Kadlec. Diváci: 2193 (omezený počet).

Teplice: Grigar - Vondrášek, Heidenreich (89. Ljevakovič), L. Mareček - Hyčka (20. Radosta, 69. Shejbal), Kučera, Trubač, Žitný, Moulis - Řezníček, Mareš (69. Paradin). Trenér: Hejkal.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Daníček, Kadlec, Kalabiška - Havlík (71. Šimko), Kohút (78. D. Mareček) - Petržela (71. Hellebrand), Sadílek (90. Rezek), Navrátil - Cicilia (78. Kliment). Trenér: Svědík.

1. FK Příbram - SFC Opava 1:1 (0:0)

Branky: 57. Antwi - 74. Dedič. Rozhodčí: Hocek - Kříž, Kotalík - Franěk (video). ŽK: Kováč (asistent trenéra Opavy). Diváci: omezený počet.

Příbram: Melichar - Nový, Tregler, Kingue, Cmiljanovič (81. Vilotič) - Hájek, Soldát - Antwi (69. Vais), Pilík (81. Cortez), Vávra (89. Pinc) - Rezek. Trenér: Čuhel.

Opava: Fendrich - Hrabina, Žídek, Večerka, Helešic - Mondek, Texl, Zavadil, Řezníček (63. Juřena) - Dordič (72. Dedič), Holík (90.+2 Pikul). Trenér: Skácel.