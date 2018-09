Konečně přijela Sparta, která nefňuká a nebrečí, řekl po domácí prohře Páník

před 1 hodinou

Ostravský trenér Bohumil Páník pochválil Spartu, která jeho celek porazila 1:0. Vypíchl především výkon srbského stopera Radakoviče a bojovnost hostů.

Výhra Sparty byla zasloužená?

Bylo to utkání o jednom gólu, nám se bohužel nepovedlo pohlídat prostor uprostřed hřiště a po nepovedené ofsajdové pasti jsme prohráli. Sparta na nás byla výborně připravená, odehrála opravdu dobré utkání. My jsme bojovali, ale nestačilo to.

Překvapilo vás, že se vám Sparta vyrovnala i fyzicky a soubojově?

Konečně to byla Sparta, nefňukali a nebrečeli. I když někteří hráči speciálně v závěru měli tendence, ale to zkrátka vyplynulo z průběhu hry.

Zápas byl hodně soubojový. Jak hodnotíte výkony obránců?

Výborně hrál Radakovič ze Sparty, ten to všechno porazil. A to i když bojoval proti Milanu Barošovi. U nás měl spoustu soubojů Patrizio Stronati, bohužel nám to jednou nevyšlo. Škoda, že se nám to nepodařilo ubránit.

Milan Baroš se vrátil do sestavy po dlouhé pauze. Kdy jste se rozhodl, že jej postavíte?

To bylo jednoduché. Milan s námi trénoval, a pokud by vydržel celý týden, nasadil bych ho. On to zvládl, a proto hrál. Měl to těžké, soupeři ho okopávali, svedl hodně soubojů. My jsme ho tam dali, protože jsme chtěli vyhrát. Je to rozdílový hráč, který umí dát gól.

Hodně zostra hrál Dame Diop. Dostal žlutou kartu, poté předvedl ještě jeden ostrý skluz. Nebál jste se, že by dostal červenou?

Dame takhle hraje. Byl ošetřovaný, bojoval, dal do toho srdce. Hrál tvrdě, má takovou náturu. Právě tou sem na Ostravsko patří. Hrál na hranici, ale nepřepadl přes ni, což je dobře.

Hned v pátek vás čeká náročný duel ve Zlíně. Jak se na něj budete připravovat?

Dobře, že ve Zlíně hrajeme tak brzy, aspoň se v té porážce nebudeme babrat. Co se týče přípravy na samotný zápas, tak potřebuju rozehrát hráče, pošlu některé do juniorky.