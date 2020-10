Panenka je ve stabilizovaném stavu, stále ale musí využívat kyslíkovou podporu

Legendární fotbalista Antonín Panenka je ve stabilizovaném stavu a měl by být dnes převezen do Prahy k ošetřujícímu lékaři. Webu Bohemians 1905 to potvrdila Panenkova manželka Vlasta. Panenka, u nějž se potvrdila nákaza koronavirem, byl od středy hospitalizován v Benešově ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče.

"Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni. Dnes ho převezou do Prahy, kde ho chce mít jeho ošetřující lékař pod svým dohledem," uvedla Panenková. Související Video: Greguš svojí penaltou pocuchal nervy Slováků. A pozdravil Panenku v nemocnici Panenka nicméně stále musí využívat kyslíkovou podporu. "Špatně se mu dýchá a má silný kašel. Když ho odváželi, moc jsem se o něj bála, ale dnes mi sám Tonda říkal, že bude bojovat a těší se, až bude po všem. Také mě překvapilo, že se to dostalo do celého světa. Je mým mužem mnoho let, ale netušila jsem, že ho tak milují i za hranicemi," prohlásila Panenková. Bývalého kreativního záložníka nejvíce proslavila vítězná penalta ve finále ME v Bělehradu proti Německu, kterou tehdy netradičně kopl dloubákem doprostřed branky. Jeho "panenka" se stala oficiálním fotbalovým termínem používaným po celém světě. Panenka téměř celý fotbalový život strávil v Bohemians, kde zastává funkci čestného prezidenta. Čtyři roky působil v Rapidu Vídeň a v Rakousku ještě na závěr kariéry dohrával v nižších soutěžích. Za národní tým odehrál 59 zápasů a vstřelil 17 gólů. Vedle zlata z Bělehradu má Panenka i bronz z italského Eura z roku 1980, kdy byl také vyhlášen nejlepším fotbalistou Československa. V roce 2008 dostal státní vyznamenání od tehdejšího prezidenta Václava Klause, loni se Panenka stal laureátem hlavní ceny Českého klubu fair play.