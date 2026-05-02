Ostravská ostuda nekončí, Baník nedal gól. Pardubice zaskočily Karvinou

Ostrava v úvodní části ligové nadstavby doma pouze remizovala 0:0 s Mladou Boleslaví, v tabulce přesto bodově dotáhla Duklu a Slovácko. Boleslav v lize podesáté za sebou neprohrála. V prostřední skupině vyhrála Olomouc na Bohemians a Pardubice v Karviné.
Fotbalisté Ostravy vstoupili do nadstavbové skupiny o záchranu v první lize bezbrankovou remízou s Mladou Boleslaví. Baník k výhře nenasměroval ani čtvrtý kouč v sezoně Josef Dvorník, při své trenérské premiéře v nejvyšší soutěži dovedl tým po sérii pěti porážek aspoň k bodu.
Slezané v tabulce dotáhli Duklu Praha a Slovácko. I třetí vzájemný duel v sezoně skončil nerozhodně. Mladá Boleslav už 10 kol po sobě neprohrála a má velmi blízko k definitivě záchrany.
Prvoligová premiéra dosavadního trenéra rezervy Baníku Dvorníka, který nahradil odvolaného Smetanu, vynesla vůbec poprvé na jaře v nejvyšší soutěži do základní sestavy Srba Srdjana Plavšiče.
Fotbalisté Zlína otočili zápas prvního kola ligové nadstavby s Duklou a zvítězili 2:1. Hosty poslal do vedení ve 23. minutě Kevin-Price Milla, do pauzy srovnal z penalty Jakub Černín. O druhé domácí výhře "Ševců" za sebou rozhodl v 74. minutě kapitán Tomáš Poznar. Nováček soutěže se dostal do čela skupiny o záchranu, už mu nehrozí přímý sestup z posledního místa a je velmi blízko tomu, aby se vyhnul i baráži. Duklu naopak bodově dotáhl nejhorší tým základní části Baník Ostrava.
1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu:
Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 0:0
Rozhodčí: Radina - Kubr, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Planka, Chaluš - Kabongo, Ševčík, Macek, Králik. Diváci: 8850.
Ostrava: Jedlička - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Bewene, Kričfaluši (27. Boula), Planka, Sinjavskij (61. Holzer) - Šancl (46. Musák), Plavšič (61. Owusu) - Jurečka (82. Pira). Trenér: Dvorník.
M. Boleslav: Floder - Matoušek (69. Kostka), Králik, Karafiát, Hybš - Macek, Kozel (84. Zíka) - John (65. Kolářík), Ševčík (84. Lehký), Šubert - Kabongo (84. Klíma). Trenér: Majer.
FC Zlín - Dukla Praha 2:1 (1:1)
Branky: 35. Černín z pen., 74. Poznar - 23. Milla. Rozhodčí: Rouček - Machač, Šůma - Berka (video). ŽK: Poznar, Cupák, Nombil - Pekhart, Hunal (mimo hřiště), Šustr (trenér). Diváci: 2681.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Kolář (86. Křapka), Pišoja - Nombil, Didiba (70. Penkevics) - Machalík (70. Bartošák), Cupák, Pešek (86. Ulbrich) - Poznar (75. Koubek). Trenér: Červenka.
Dukla: Bačkovský - Hašek, Svozil (78. Gilbert), Traoré - Penxa (59. Unušič), Gaszczyk (84. Pekhart), Hanousek (78. Velasquez), Šehovič (84. Kreiker) - Mikuš, Čermák - Milla. Trenér: Šustr.
Tabulka:
1.
Zlín
31
10
7
14
39:49
37
2.
Mladá Boleslav
31
8
12
11
44:52
36
3.
Teplice
30
6
11
13
29:38
29
4.
Slovácko
30
5
8
17
26:45
23
5.
Ostrava
31
5
8
18
25:45
23
6.
Dukla
31
4
11
16
21:44
23
Nadstavba první fotbalové ligy - semifinále play off o umístění, úvodní utkání:
Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 1:3 (0:1)
Branky: 90. Hůlka z pen. - 33. a 51. Krivak, 62. Růsek. Rozhodčí: Opočenský - Ježek, L. Matoušek - Ochotnický (video). ŽK: Malý (Olomouc). Diváci: 5182.
Bohemians: Frühwald - Hůlka, Lischka, Kadlec (67. Vala) - Kareem, Smrž, Čermák (82. Mirvald), Ristovski (57. Hilál), Havel (57. Sosseh) - J. Matoušek (67. Mikuda), Drchal. Trenér: Veselý.
Olomouc: Koutný - Sylla, Král (75. Elbel), Malý - Slavíček, Beran, Jezierski (60. Janošek), Ghali - Krivak (65. Mikulenka), Sejk (60. Růsek), Grgič (60. Šíp). Trenér: Hapal.
MFK Karviná - FK Pardubice 1:2 (1:1)
Branky: 45. Samko - 13. Patrák, 51. Samuel. Rozhodčí: Machálek - Dohnálek, Brázdil - Adam (video). ŽK: Prebsl - Trédl. Diváci: 1024.
Karviná: Lapeš - Boháč, Skyba, Camara (86. Slončík), Fleišman - Traoré (67. Křišťan), Prebsl (75. Milič) - Kačor (75. Fiala), Samko, Lawali (67. Vinícius) - Ezeh. Trenér: Jarolím.
Pardubice: Mandous - Trédl, Bammens, Konečný - Kopásek (62. Godwin), Míšek, Hlavatý (62. Jelínek), Boledovič (90.+1 Mahuta) - Tanko, Samuel (62. Smékal) - Patrák (77. Zima). Trenér: Trousil.
V národním parku České Švýcarsko hoří les, hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu
V národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Plocha zasažená požárem se rozšířila na 900 hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Rynarticích, části obce Jetřichovice. V okolí požáru platí bezletová zóna.
ŽIVĚ Liberec - Slavia. Sešívaní si pod Ještědem chtějí upevnit pozici v boji o titul
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Slovanem Liberec a Slavií Praha.
Češi mají medaili po dvanácti letech! Proti Lotyšům je spasil brankář a góly do prázdné
Čeští hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4:1. Česko získalo v této věkové kategorii medaili po 12 letech.
Povinně venčit a očipovat. Nová pravidla pro psy a kočky, jedna změna neprošla
Evropský parlament schválil historicky první nařízení, které chrání psy a kočky v celé EU. Přináší povinné čipování, přísnější kontrolu online prodeje zvířat a měl by také ukončit praktiky tzv. množíren.
Posedlost jménem Chinamaxxing. V USA kvůli Číňanům dokonce mění i dávný zvyk
Po nedávném boomu obliby Japonska a Jižní Koreje si našli uživatelé západních sociálních sítí novou posedlost – tentokrát pro změnu čínskou kulturu. Obzvláště ve Spojených státech lidé sdílí své zkušenosti s touto asijskou zemí. Popularitu si získaly čínské výrobky, turistická místa, ale i zdravotní tipy inspirované tisíciletou tradicí čínské medicíny.