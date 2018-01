Ostrava získala z Mladé Boleslavi zkušeného obránce Fleišmana

před 7 hodinami

Baník hlásí další posilu. Obranu vyztuží zkušený Jiří Fleišman, který naposled hrál za Mladou Boleslav a nejlepší roky prožil v Liberci.

Ostrava - Další zimní posilou fotbalistů Ostravy se stal zkušený levý obránce Jiří Fleišman, který přestoupil z Mladé Boleslavi. Třiatřicetiletý bek podepsal smlouvu na rok a půl s opcí.

"Jednání nebyla úplně jednoduchá. Vzhledem k tomu, že hráč měl stále platnou smlouvu v Mladé Boleslavi, dohadovali jsme se o výši odstupného, ale nakonec se nám povedlo najít konsenzus. Získáváme velmi kvalitního a vyzkoušeného ligového fotbalistu, který by nám měl hodně pomoci," řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo.

Bývalý hráč Mostu, Blšan a Sokolova Fleišman strávil většinu ligové kariéry v Liberci, s kterým získal mistrovský titul. V roce 2015 zamířil do Mladé Boleslavi, kde také nastupoval pravidelně. Na podzim odehrál 14 zápasů. Celkem má v lize odehráno 191 utkání a vstřelil osm branek. V červnu 2014 si zahrál za českou reprezentaci přátelský zápas proti Rakousku.

"Je tu veliká kvalita. Majitel klubu dělá všechno pro to, aby ligu zachránil. I my noví hráči si uvědomujeme, že do nás klub vložil nějakou důvěru a vynasnažím se, abych ji splatil výkony na hřišti. Navíc se těším, že si zahraju před výbornými fanoušky, kteří umí udělat výbornou atmosféru," uvedl Fleišman.

Baník, který je po podzimu na sestupovém patnáctém místě, už v zimě angažoval Dameho Diopa, Martina Filla, Milana Jiráska a francouzského stopera Christopheho Psychého. Na zkoušku přišli brankáři Viktor Budinský s Michalem Bártou.