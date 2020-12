Divoké derby v Opavě ovládl oslabený Baník, Bohemians remizovali s nováčkem

Fotbalisté Ostravy zvítězili v 10. ligovém kole ve slezském derby v Opavě 2:1, přestože od závěru prvního poločasu hráli v deseti bez vyloučeného Jakuba Pokorného. Bohemians uhráli s nováčkem z Pardubic remízu 1:1.

Skóre derby otevřel v 78. minutě z penalty hostující Dyjan Carlos de Azevedo, v 86. minutě sice srovnal Jan Žídek, ale v úvodní minutě nastavení rozhodl Jaroslav Svozil. Žídek v 15. minutě za bezbrankového stavu neproměnil penaltu.

Zápas se kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru hrál bez diváků. Ostravští nastoupili k ligovému utkání téměř po měsíci, minulá dvě kola museli vynechat kvůli výskytu koronaviru v týmu a karanténě.

Možná i proto začal Baník pasivněji a Opavští ho během úvodních 10 minut pustili na svou polovinu jen sporadicky. Dordičovu střelu ale bez problémů chytil ostravský brankář Laštůvka a pak po centru Hrabiny hlavičkoval nad Holík.

Následně sudí Franěk po poradě s videorozhodčím nařídil penaltu poté, co Pokorný v ostrém souboji trefil Dordiče kolenem do hlavy. Exekuce pokutového kopu se v 15. minutě ujal opavský kapitán Žídek, ale s jeho slabou střelou si s přehledem poradil Laštůvka.

Už v nastavení první půle dostal Pokorný po útočném faulu druhou žlutou kartu a hosté šli do deseti. Po změně stran se Baník v oslabení bránil, Holíkovu střelu ale vyškrábl Laštůvka na roh.

Opavským se v přesilovce nedařilo a v 78. minutě inkasovali. Juřena ve vápně povalil střídajícího Filla, rozhodčí Franěk nechal ve hře pokračovat, ale po konzultaci u videa podruhé v utkání nařídil penaltu. Brazilec De Azevedo zachoval klid a jemným obloučkem do středy brány si poradil s Fendrichem.

Domácí přidali a v 86. minutě srovnali. Po centru Hrabiny se prosadil Žídek a částečně odčinil penaltové zaváhání z první půle. Baník si ale nakonec vzal vítězství zpět. Fleišman v první minutě nastavení prudkou ranou z přímého kopu trefil břevno a bývalý opavský obránce Svozil hlavou pohotově dorazil míč do sítě.

Ostravští vyhráli třetí z posledních čtyř derby s Opavou a připsali si druhé venkovní vítězství po sobě. Naopak domácí počtvrté za sebou nebodovali a zůstávají u dna tabulky.

Necid dal první gól v zeleno-bílém dresu

Pražané vedli od sedmé minuty zásluhou Tomáše Necida, ale v 63. minutě vyrovnal střídající David Huf, jenž skóroval ve třetím utkání za sebou. Pardubice, které hrají své domácí zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu rovněž v Ďolíčku, sice tři kola po sobě nezvítězily, ale bodovaly v pátém z posledních šesti. "Klokani" nevyhráli třetí z posledních čtyř ligových duelů.

Bohemians nastoupili v lize po 10 dnech. Kvůli vysokému počtu nakažených koronavirem v týmu zamířil klub do karantény a duel s Jabloncem z minulého týdne byl odložen. Na domácí lavičku se vrátil trenér Luděk Klusáček, který naposledy mužstvu kvůli covidu-19 chyběl. Prvoligový debut si v brance vršovického celku odbyl Kouba.

"Klokani" začali výborně a v sedmé minutě se ujali vedení. Pulkrab z pravé strany našel Necida, který z hranice malého vápna zakončil do prázdné branky. Jednatřicetiletý útočník ve čtvrtém ligovém utkání po podzimním příchodu do Bohemians poprvé skóroval. V nejvyšší české soutěži se předtím naposledy trefil v říjnu 2017 v dresu Slavie. Potěšil tím desítky příznivců, kteří zápas sledovali na štaflích přes zídku naproti hlavní tribuně. Kvůli koronavirovým opatřením diváci do ochozů nesmí.

V další šanci Bohemians hlavičkoval Hůlka po rohu nad. Pardubice Koubovu branku v úvodním dějství nejvýrazněji ohrozily v 33. minutě. Prosek však poslal míč hlavou těsně vedle. V závěru prvního poločasu měl velkou příležitost Necid, jenže jeho přízemní střelu z vápna Boháč bez problémů zastavil.

Východočeši po změně stran přidali na aktivitě. Po hodině hry Huf v jasné šanci netrefil z šestnáctky branku. O tři minuty později už ale nezaváhal a po Hlavatého přihrávce prostřelil vyběhnutého Koubu. Jednadvacetiletý útočník vstřelil poslední tři branky Pardubic v lize.

Domácí gólman poté zastavil Ewertonovu přízemní střelu. Na opačné straně se po velkém závaru ve vápně netrefil Vaníček, následnou Necidovu ránu z voleje vychytal Boháč. Na konci mohl Huf strhnout vedení na stranu hostů, jenže branku těsně minul. Pardubice venku v ligové sezoně nevyhrály čtvrtý z pěti zápasů.

Bohemians v úterý čeká dohrávka 9. kola v Jablonci.

10. kolo první fotbalové ligy:

SFC Opava - Baník Ostrava 1:2 (0:0)

Branky: 86. Žídek - 77. De Azevedo z pen., 90.+1 Svozil. Rozhodčí: Franěk - Nádvorník, Dobrovolný - Marek (video). ŽK: Žídek, Dordič, Helešic, Juřena, Rataj - Pokorný. ČK: 45.+2 Pokorný. Bez diváků.

Sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Didiba, Žídek - Mondek (75. Ščudla), Tiéhi, Zavadil (36. Řezníček), Holík (87. Wybraniec), Helešic (75. Harazim) - Dordič (74. Rataj), Juřena. Trenér: Skácel.

Ostrava: Laštůvka - Pokorný, Svozil, Stronati - Holzer, Jánoš, Tetour (90.+2 Buchta), Fleišman - De Azevedo (88. Tijani), Kuzmanovič (46. Fillo) - Šašinka (56. Zajíc). Trenér: Kozel.

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 1:1 (1:0)

Branky: 7. Necid - 63. Huf. Rozhodčí: Hrubeš - Paták, Batík - Berka (video). ŽK: Köstl, Necid, Hronek (všichni Bohemians). Bez diváků.

Sestavy:

Bohemians: Kouba - Köstl, Krch, Vondra - Hronek (82. Keita), Květ (68. Jindřišek), Novák (56. Nečas), Hůlka, Schumacher (82. Hašek) - Necid, Pulkrab (56. Vaníček). Trenér: Klusáček.

Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Surzyn - Jeřábek - Tischler, Hlavatý (86. Čihák), Solil (90.+1 Cadu), Pfeifer (46. Ewerton) - Černý (33. Huf). Trenér: Novotný.