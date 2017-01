před 18 minutami

Fotbalisty Karviné v zimní pauze opustí patrně další hráč základní sestavy. O levého obránce Jaroslava Zeleného mají zájem Jablonec s Libercem a podle zákulisních informací je na spadnutí jeho odchod do Jablonce. Výměnou za něj by mohl do Karviné zamířit útočník Tomáš Wágner. Sportovní manažer Karviné Lubomír Vlk připustil, že o hráče se zajímá několik konkurenčních klubů. Upozornil ale, že čtyřiadvacetiletý krajní hráč má s klubem smlouvu až do roku 2018. "Může se stát, že odejde, ale taky to, že zůstane. Uvidí se v příštích dnech," řekl Vlk.

