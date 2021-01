Plzeň zvládla těžký duel v Ostravě a míří vzhůru tabulkou

Fotbalisté Plzně vyhráli v 17. kole první ligy v Ostravě 2:0 a poprvé od září v soutěži naplno bodovali ve dvou utkáních po sobě. Cenní tři body si připsala i Zbrojovka Brno, která zvítězila v Opavě 2:0 a vítězství se dočkala po čtyřech kolech.

Vítězný gól Viktorie vstřelil v 65. minutě Zdeněk Ondrášek, v závěru si Patrizio Stronati vstřelil vlastní branku. Západočeši zvítězili venku v lize po šesti duelech a posunuli se na páté místo právě před Baník. Slezané nezvítězili ve čtvrtém z posledních pěti kol.

Zápas měl od začátku na nesnadném terénu tempo a spád, ale chyběly mu gólové situace. V mezihře sice obě strany dokázaly na útočné polovině kombinovat, ale do finální fáze se nedostávaly. Ondrášek to proto zkusil zpoza vápna zhruba z 20 metrů, ale jeho prudký pokus Laštůvka zlikvidoval.

Hosté pak přišli o zraněného Kovaříka, který po srážce s De Azevedem vypadal hodně dezorientovaně a nakonec ho museli odnést na nosítkách.

Napětí do vápna přinesl až pět minut před koncem úvodní půle Zajíc, který se protáhl po lajně, jeho střelu z úhlu Staněk vyrazil před Holzera, jenž ale nedokázal lépe zamířit a přestřelil. Už v nastaveném čase se v ohrožení ocitla i ostravská brána a Laštůvka měl štěstí, že Šulcův pokus z velkého vápna směřoval kousek vedle tyče.

Viktoria do druhé půle nastoupila mnohem aktivněji a hned v úvodních minutách se několikrát prokombinovala až do šestnáctky. Skórovat ale mohl v 55. minutě De Azevedo, k němuž propadl Laštůvkův výkop. Brazilec však své sólo zakončil nepříliš umístěnou střelou, kterou Staněk vyrazil.

Převaha hostů přesto rostla. Plzeň po hodině hry zatlačila soupeře před Laštůvku, gól však vstřelila z brejku. Šulc zatáhl v 65. minutě akci po pravé straně a Ondrášek jeho přihrávku efektně z malého vápna poslal za Laštůvku. Český reprezentant se v lize trefil po devíti duelech.

Západočeši i poté měli zápas pod kontrolou. Domácí nebyli příliš nebezpeční. Jejich porážku zpečetil vlastním gólem v 86. minutě Stronati, který z malého vápna nešťastně tečoval do vlastní sítě střelu Falty, jenž odehrál 150. utkání v soutěži.

Ostrava nevyhrála doma v lize čtvrtý z posledních pěti zápasů. Plzeň od srpna 2009 neprohrála v nejvyšší soutěži s Baníkem ve 22 duelech po sobě a v posledních čtyřech vzájemných duelech navíc neinkasovala.

Opava v těžké situaci

Zbrojovka díky výhře v Opavě vystřídala Mladou Boleslav na prvním nesestupovém místě, Středočeši však mají duel k dobru. O triumfu Brna rozhodl v 18. minutě Adam Fousek, pojistku přidal v první minutě závěrečného nastavení Jan Hladík. Opava nevyhrála 11 kol po sobě a zůstala poslední.

"Po delší době jsme dokázali v zápase skórovat ze hry, to nám udělalo velkou radost. Samozřejmě utkání bylo nervózní po celých 90 minut. Přece jen se hrál duel o záchranu, takže to tam bylo cítit," řekl na on-line tiskové konferenci brněnský trenér Richard Dostálek.

Slezané přitom začali aktivně, hned v úvodu uháněl útočník Čvančara sám na brankáře Berkovce, který si odbyl ligový debut za Brno, ale nepřekonal ho. Vzápětí se Čvančara probil do dalšího zakončení, tentokrát jeho střela z rohu šestnáctky postrádala razanci.

"Tohle útočník v lize musí dávat. Na to není výmluva. Šílené. Zápas jsme měli vyhrát. Když to přeženu, tak jsme ho kvůli mně prohráli. To jsou šance na Bohemce a šance tady. Těžko se mi to hodnotí. Dávám do toho 100 procent a chci pomoct, ale pak to pokazím. Jsem z toho smutný a naštvaný," prohlásil dvacetiletý Čvančara, který v zimní pauze přišel na hostování z Jablonce.

Domácí dál hrozili. Po Nešického rohu hlavou prodloužil míč Březina a hosté na poslední chvíli odkopli míč z brankové čáry. A tak udeřilo na opačné straně. Sedlák vysunul rozběhnutého Fouska, jeho ránu lehce tečoval Didiba a opavský gólman Fendrich se po míči natahoval marně.

"Sedy mě viděl. Chtěl mi to dát do běhu, ale dal mi to přesně do nohy. Dobře, že to skončilo gólem. Musím ho pochválit," konstatoval Fousek.

Opavský bek Březina pak vypálil z přímého kopu, ale Berkovec si s jeho razantním zakončením poradil. Krátce nato si Březina po tvrdém souboji vyrazil dech, domácí lékař mu ale naštěstí pomohl včas.

"Začátek velmi dobrý, do 20 minut mělo být po zápase. Samozřejmě jsme z první střely bohužel po teči dostali gól. Navíc se nám to začalo bortit, protože jsme už v prvním poločase střídali dva hráče kvůli zranění," uvedl Radoslav Kováč, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent opavského trenéra Aloise Skácela. Oba se k týmu vrátili po vyléčení covidu-19.

Krátce po změně stran se Opavští radovali. Po centru Tiéhiho se hlavičkou prosadil Žídek, jenže kvůli ofsajdu jeho branka neplatila.

Brňané hrozili z protiútoků, po jednom z nich mohl přidat druhý gól hostů střídající Moravec, ale těsně minul branku. Pak rozhodčí Dubravský po kontaktu Štepanovského s Večerkou sice odpískal penaltu ve prospěch Brna, ale po konzultaci s videorozhodčím Fraňkem ji následně odvolal.

V závěru Nešického ránu z přímého kopu vytěsnil Berkovec nad břevno. V nastavení přidal druhý gól Zbrojovky Hladík.

Opava doma v nejvyšší soutěži nevyhrála pošesté za sebou. Brno neprohrálo venku čtvrtý z posledních šesti ligových zápasů a v této sezoně tam získalo osm z celkových 13 bodů.

Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:2 (0:0)

Branky: 65. Ondrášek, 86. vlastní Stronati. Rozhodčí: Proske - Nádvorník, Novák - Adam (video). ŽK: De Azevedo - Šulc, Havel. Bez diváků.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Ndefe - De Azevedo (72. Buchta), Jánoš, Tetour (72. Mena), Kaloč (87. Pokorný), Holzer (65. Potočný) - Zajíc (66. Šašinka). Trenér: Kozel.

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Kovařík (26. Ba Loua) - Bucha, Kalvach, Šulc (90. Matějka) - Kayamba (77. Mihálik), Ondrášek (90. Beauguel), Falta. Trenér: Guľa.

SFC Opava - FC Zbrojovka Brno 0:2 (0:1)

Branky: 18. Fousek, 90.+1 Hladík. Rozhodčí: Dubravský - Blažej, Kubr - Franěk (video). ŽK: Březina, Hellebrand, Žídek - Šumbera, Fousek, Růsek, Štepanovský. Bez diváků.

Opava: Fendrich - Březina (44. Schaffartzik), Didiba, Žídek (56. Smola) - Kania (56. Večerka), Nešický, Tiéhi, Hellebrand, Helešic - Čvančara, Holík (11. Juřena). Trenér Skácel.

Brno: Berkovec - Šural, Dreksa, Pernica - Štepanovský, Sedlák, Pachlopník (63. Vaněk), Bariš, Šumbera (46. Moravec) - Fousek (63. Hladík), Růsek (82. Fila). Trenér: Dostálek.