Olomouc porazila Zbrojovku a v Brně vyhrála po deseti letech. Liberec doma ztratil

Fotbalisté Sigmy Olomouc vyhráli ve čtvrtém kole v Brně 4:2 a Zbrojovku porazili po na jejím hřišti po deseti letech. Brno v zápase dvakrát vedlo po brankách Jakuba Přichystala a Antonína Růska, vyrovnání zařídili Lukáš Greššák a vlastní gól Jakuba Černína. Výhru pak Olomouci zařídily branky Šimona Falty a Pavla Zifčáka. Liberec remizoval s Karvinou 1:1.

Nováček z Brna stále čeká na první ligovou výhru, má jen jeden bod a s 11 inkasovanými brankami má nejhorší defenzívu ligy.

Zbrojovka mohla odehrát utkání i přesto, že po pátečních testech měla aktuálně pět hráčů pozitivních na koronavirus, z nichž tři byli v izolaci už z minulého týdne. Opakovanými odběry však Brňané prošli a konání zápasu tak nic nebránilo v cestě.

Nejen koronavirem, ale i zraněními osekaná obrana Brna měla namále už v 5. minutě, kdy si centr zprava srazil na vlastní tyč Hladík. Z protiútoku zase zazlobil Růsek, jehož akci zastavil skluzem až Greššák.

Brno se ale vedoucího gólu záhy dočkalo. Pachlopník proklouzl do šestnáctky, poslal míč Šumberovi a jeho přistrčení uklidil razantně do sítě Přichystal. Zbrojovka se tak poprvé v ročníku dostala do vedení a pomohlo jí to k uklidnění. Měla míč více na kopačkách, byla aktivnější, ale do dalších šancí se nedostala.

Naopak Olomouci se podařilo po první vážnější akci vyrovnat. Greššák využil po přihrávce Nešpora špatného postavení brněnských stoperů a slovenský záložník svoji první brankou v české lize vyrovnal.

Boj o každý metr hřiště ze závěru první půle se přenesl i do druhého poločasu. Jeho úvod rozčísla velká šance Růska, který ale při sólo nájezdu nechal vyniknout Mandouse. Vše ale napravil od dvě minuty později, když za pomoci tyče olomouckého gólmana překonal.

O deset minut později ale bylo vyrovnáno. Faltův trestný kop od rohového praporku hlavičkoval Černín z malého vápna přesně k vlastní tyči, takže Floder nemohl na laciné olomoucké vyrovnání nijak reagovat. Nebylo to ze strany Hanáků vše. V 68. minutě krásně napřáhl z 25 metrů střídající Falta a vymetl růžek Floderovy branky.

Nebyl to konec brněnského trápení v defenzívě. Další střídající hráč Zifčák využil dalšího zaváhání Černína a počtvrté poslal míč za záda bezmocného Flodera. Sigma si pak vítězství zkušeně ohlídala.

Slovan překvapivě přišel o dva body

Fotbalisté Liberce ve 4. ligovém kole překvapivě jen remizovali s Karvinou 1:1. Domácí poslal do vedení v 55. minutě Jhon Mosquera, ale na začátku nastavení srovnal Eduardo Santos.

Severočeši v nejvyšší soutěži ztratili body po předchozích dvou výhrách a nedokázali se úspěšně naladit na čtvrteční 3. předkolo Evropské ligy na půdě FCSB. Karviná v pátém ligovém utkání v Liberci uhrála teprve druhou remízu a bodovala ve třech z dosavadních čtyř kol.

Liberecký trenér Hoftych udělal oproti čtvrtečnímu vítěznému utkání 2. předkole Evropské ligy na půdě Riteriai tři změny v základní sestavě, od začátku se dostalo na Matouška, Chaluše a Rabušice. Karvinský kouč Jarábek nasadil v lize poprvé od začátku posily Herce a Mikuše.

V první půli převládl na hřišti boj. Domácí se nemohli dostat do obvyklého tempa a měli jen jednu větší šanci. Na centr z přímého kopu si ve 27. minutě naběhl Mara, ale hlavou minul. Na opačné straně se pak marně dožadoval penalty hostující Mikuš.

Do druhé půle vstoupil lépe Liberec a v 55. minutě otevřel skóre. Mara se uvolnil ve vápně, nepovedenou střelou trefil spoluhráče Mosqueru a ten s pomocí tyče překonal Bolka. Kolumbijský záložník skóroval ve třetím kole po sobě a v této ligové sezoně dal už čtyři branky.

Liberec se pak hodně zatáhl a nechal Karvinou kombinovat. Čtvrthodinu před koncem se po Hilálově kolmici dostal do brejku střídající Pešek, ale oblouček přes hostujícího brankáře Bolka mu nevyšel.

V 80. minutě z dálky tvrdě vypálil karvinský stoper Santos a gólman Slovanu Nguyen musel na zem. Šest minut nato se před vápnem obtočil Papadopulos, ale přestřelil, podobně se vedlo hlavičkujícímu Gubovi.

Na začátku nastavení už Severočeši za pasivní hru pykali. Slezané vyhráli dva hlavičkové souboje, Šindelář přiťukl Santosovi a brazilský stoper dloubl míč do sítě přes Nguyena. Dočkal se své první branky v české lize.

4. kolo první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - Sigma Olomouc 2:4 (1:1)

Branky: 9. Přichystal, 51. Růsek - 26. Greššák, 61. vlastní Černín, 68. Falta, 75. Zifčák. Rozhodčí: Petřík - Moláček, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Vaněk - Breite, Poulolo. Diváci: 4187 (omezený počet).

Sestavy:

Brno: Floder - Hladík (77. Lhotecký), Černín, Hlavica, Šumbera - Pachlopník (77. Jambor), Vaněk (83. Šmíd), Sedlák, Koudelka (66. Ševčík) - Růsek, Přichystal. Trenér: Machálek.

Olomouc: Mandous - Hála (72. Radek Látal), Hubník, Jemelka, Zmrzlý (54. Falta) - Zahradníček (46. Zifčák), Breite, Houska, Greššák, González (72. Chytil) - Nešpor (85. Poulolo). Trenér: Radoslav Látal.

Slovan Liberec - MFK Karviná 1:1 (0:0)

Branky: 55. Mosquera - 90.+1 Santos. Rozhodčí: Musil - Koval, Hock. ŽK: Tijani - Qose, Santos, Papadopulos. Diváci: 3382 (omezený počet).

Sestavy:

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Chaluš - Matoušek (59. Pešek), Beran (59. Hilál), Mara, Mosquera (84. Fukala) - Rabušic (69. Cancola). Trenér: Hoftych.

Karviná: Bolek - Ndefe, Santos, Šindelář, Bartošák (78. Twardzik) - Mangabeira (71. Guba) - Ostrák (81. Janečka), Herc, Qose (81. Dramé), Mikuš - Papadopulos. Trenér: Jarábek.