Olomouc - Sparta 0:3. Domácí zmar Sigmy podtrhla vlastní branka
Sledovali jste online přenos z utkání devátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha.
Deset organizací dalo kandidátům do voleb návod, jak zlepšit školství v obcích
Odborníci sepsali, co může vedení obceudělat pro lepší školství o ve Vaší obci. Návod pro kandidáty do komunálních voleb.
Nemovitost v zahraničí? Češi míří do Španělska i Dubaje, každý trh má ale jiná pravidla
Vlastní apartmán u moře, zázemí na důchod nebo diverzifikace portfolia. Zahraniční nemovitosti lákají Čechy z různých důvodů, mezi vyhledávané destinace patří především Španělsko a stále častěji také Dubaj. Samotná koupě se ale může od české praxe výrazně lišit – od rezervačních smluv a vlastnických pravidel až po možnosti financování.
Češi při nákupu bio potravin hledí na kvalitu, zdraví i původ surovin
Bio produkty už nejsou výsadou úzké skupiny zákazníků. Podle průzkumu pro značku Nature’s Promise společnosti Albert je pro 54 % Čechů aspekt bio původu potravin důležitý. Alespoň několikrát za měsíc nakupuje bio potraviny více než polovina (56 %) dotázaných. Prodeje bio potravin stabilně rostou, potvrzují obchody Albert.
Nový iCAUR V27: Z města rovnou za dobrodružstvím
Přes týden město, o víkendu kola, výlet nebo cesta mimo asfalt. Nový iCAUR V27 chce oslovit řidiče, kteří od auta nečekají jen přesun z bodu A do bodu B, ale parťáka pro aktivní životní styl. Výrazné SUV kombinuje prostornou karoserii, pohon všech kol, elektrifikovaný systém REEV i praktickou funkci V2L, díky níž dokáže napájet elektrické vybavení i daleko od zásuvky.
Ruská AI měla pravdu: „Hořící“ volby skončily bez překvapení. Co teď Kreml chystá?
Rusko má za sebou první parlamentní volby od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Hlasování do Státní dumy, dolní komory parlamentu, probíhalo od pátku do neděle. Výsledky nakonec skončily bez překvapení, obyvatelé ruské metropole se ale vzbudili do drsného rána po ukrajinském útoku.