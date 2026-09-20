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Sport
Přenos skončil

Olomouc - Sparta 0:3. Domácí zmar Sigmy podtrhla vlastní branka

Sport
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Sledovali jste online přenos z utkání devátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha.

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Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Češi při nákupu bio potravin hledí na kvalitu, zdraví i původ surovin

Bio produkty už nejsou výsadou úzké skupiny zákazníků. Podle průzkumu pro značku Nature’s Promise společnosti Albert je pro 54 % Čechů aspekt bio původu potravin důležitý. Alespoň několikrát za měsíc nakupuje bio potraviny více než polovina (56 %) dotázaných. Prodeje bio potravin stabilně rostou, potvrzují obchody Albert.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Nový iCAUR V27: Z města rovnou za dobrodružstvím

Přes týden město, o víkendu kola, výlet nebo cesta mimo asfalt. Nový iCAUR V27 chce oslovit řidiče, kteří od auta nečekají jen přesun z bodu A do bodu B, ale parťáka pro aktivní životní styl. Výrazné SUV kombinuje prostornou karoserii, pohon všech kol, elektrifikovaný systém REEV i praktickou funkci V2L, díky níž dokáže napájet elektrické vybavení i daleko od zásuvky.

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