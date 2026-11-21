Olomouc - Slavia. Liga se vrací šlágrem na Hané, sešívané čeká těžká zkouška
Sledujte online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Slavií Praha.
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„My se tady nebijeme.“ Hospodě ze „zakázané“ reklamy vadí kompars z Prahy
Tohle není klasická nádražka, popisuje mladší muž s cigaretou, zatímco se k perónu blíží motorák ze Zruče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Stojí přímo před vchodem do Pivnice Na Zastávce postavené už v roce 1905, kterou proslavila nová reklama humpoleckého pivovaru. Tu české televize s odkazem na „nekonvenční obsah“ odmítly vysílat. Nápis, kvůli kterému se to možná stalo, zůstává na stropě dodnes.
ŽIVĚ Drony zasáhly ve Finském zálivu ruskou loď. Plavidlo bylo na sankčním seznamu
V neutrálních vodách Finského zálivu v sobotu dva drony zaútočily na nákladní loď, uvedl gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko podle ruské služby BBC. Probíhá evakuace posádky, dodal. Útok na loď v této části Baltského moře potvrdila finská armáda, napsala agentura AFP. Podle estonské policie drony zasáhly ruské plavidlo Sparta II, které je na americkém sankčním seznamu.
Posunu ujel vagon a vyrazil na cestu Prahou. Zastavili ho až po několika kilometrech
Nákladní vagon v sobotu dopoledne ujel při posunu na Zahradním Městě v Praze a po několikakilometrové jízdě ho železničáři zastavili na Smíchově. Nikdo nebyl zraněn, okolnosti prověřuje Správa železnic. Novinářům to oznámil její mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka. Událost omezila provoz mezi hlavním nádražím a Smíchovem, vyplývá z webu Českých drah, a podle Kavky také na smíchovském nádraží.
Šéf Evropské rady má nápad, jak napumpovat peníze do rozpočtu EU. Trumpovi se líbit nebude
Předseda Evropské rady António Costa navrhuje zdanit velké technologické společnosti a těmito penězi podpořit příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie. V sobotu o tom informovala agentura AFP.
Proč mu to nikdo nevyčítá? zuřil moderátor. Řeší se Pastrňákova velká slabina
Už se zřejmě dá říct, že předsezonní obdržení kapitánského céčka Davida Pastrňáka nesvázalo. Český křídelník je dost rozjetý na to, aby znovu dobyl stobodovou metu. Už popáté v řadě. Ne všechno ale vychází hvězdě hokejistů Bostonu podle představ, a to je řeč i o útočném pásmu, kde by měl excelovat.