Plzeň předvedla v Teplicích heroický obrat. Pod Hyským tak zůstává dál stoprocentní

Olomouc zvítězila v Mladé Boleslavi 4:1. Hosté vedli po úvodním dějství brankami Jáchyma Šípa a Daniela Vašulína 2:0, po změně stran přidal pojistku střídající Štěpán Langer. Za domácí snížil Josef Kolářík, poslední slovo měl z penalty opět Vašulín.
Sigma šest kol po sobě bodovala a v neúplné tabulce se posunula na čtvrté místo. Středočeši vyhráli jediné z posledních 10 utkání nejvyšší soutěže, v sedmém ligovém duelu za sebou nezvítězili a zůstali předposlední o dva body před Slováckem.
Hanáci potvrdili, že na Boleslav dlouhodobě umějí. V nejvyšší soutěži s ní prohráli jediný z posledních osmi zápasů a potřetí po sobě ji porazili. Na jejím stadionu nebodovali v jediném z minulých 10 ligových duelů.
Sigma se vítězně naladila na čtvrteční utkání Konferenční ligy na hřišti arménského Noahu, jemuž vloni v říjnu ve stejné soutěži podlehl středočeský tým.
V úvodu hrozili ze standardních situací domácí. V páté minutě hlavičkoval po rohu Kostka, olomouckého brankáře Koutného ale zastoupil obránce Král. Poté se do Matouškovy střely zdálky vložil opět Kostka, který tečoval míč do protipohybu Koutného, český reprezentant do 21 let však včas zasáhl.
Ve 13. minutě otevřeli skóre hosté z akce, která začala nákopem gólmana. Beran přízemním pasem do běhu našel Šípa, jenž si poradil s dotírajícím Donátem a zakončením na vzdálenější tyč překonal svého někdejšího spoluhráče ze Sigmy Mandouse. Druhou trefu v ligové sezoně zaznamenal přesně tři měsíce po té první.
Po 20 minutách hry Koutný vytáhl Langhamerovu ránu z úhlu, na opačné straně dvakrát po sobě neuspěl Vašulín. V 39. minutě Koláříkova hlavička zády k olomoucké brance prolétla těsně vedle tyče.
Šance domácích na srovnání v nastavení úvodního dějství snížil Vašulín po další kombinační akci Sigmy. Před branku mu tentokrát naservíroval balon Hadaš a olomoucký útočník se do třetice již prosadil.
Po hodině hry Hadaš zpoza vápna těsně minul. V 72. minutě se blýskl Koutný, jenž vyrazil střelu střídajícího Vojty zblízka. Vzápětí Sigma uštědřila domácím lekci z produktivity, když další příchozí hráč Langer přízemní ranou s pomocí odrazu od vzdálenější tyče zvýšil na 3:0. Připsal si premiérový gól v ligové kariéře.
V 80. minutě snížil povedenou ranou zpoza vápna k tyči Kolářík. Také osmnáctiletý záložník se dočkal první ligové trefy. O chvíli později ale fauloval v šestnáctce Vašulína. Hlavní sudí Nehasil nejdříve nařídil přímý kop, po zásahu videorozhodčího ale svůj původní verdikt opravil a Hanáci zahrávali penaltu.
Tu bezpečně proměnil sám faulovaný Vašulín, který dal počtvrté v kariéře v jednom ligovém duelu dvě branky. Na premiérový hattrick však stále čeká. Sedmadvacetiletý útočník se díky sedmému gólu dotáhl na nejlepší kanonýry soutěže Chramostu s Patrákem.
Boleslav před pouhými 876 diváky doma v lize podruhé za sebou čtyřikrát inkasovala a s 35 obdrženými brankami má suverénně nejhorší defenzivu soutěže. Hanáci se naopak spolu se Slavií mohou pyšnit s osmi góly nejlepší obranou.
Svěřenci trenéra Majera, jehož pozice může být kvůli špatným výsledkům v ohrožení, vyhráli jediné z osmi domácích utkání v ligové sezoně. Olomouc venku v ročníku nejvyšší soutěži zvítězila teprve ve druhém ze sedmi zápasů, třikrát po sobě tam však bodovala.
"Klokani" v závěru pohrdli penaltou
Hráči Bohemians 1905 podlehli Hradci Králové 1:2. Východočeši v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou neprohráli a sousedovi v tabulce odskočili na deváté příčce na čtyři body. Pražané v posledních šesti ligových zápasech nezvítězili a jsou desátí. Všechny branky padly až po pauze.
Skóre otevřel domácí Nelson Okeke, za hosty pak ale otočili stav Adam Vlkanova a Vladimír Darida. Královéhradecký brankář Adam Zadražil v nastavení chytil Ericu Ramírezovi penaltu.
Hradec potvrdil, že se mu proti "Klokanům" daří, prohrál jediný z posledních šesti vzájemných ligových duelů. Venku v nejvyšší soutěži již pět utkání po sobě nenašel přemožitele a získal tam 12 z celkových 20 bodů v sezoně.
Bohemians utrpěli po ztrátě náskoku porážku 1:2 stejně jako v úterní dohrávce na Spartě, v lize naposledy zvítězili v září na Dukle.
Domácí začali aktivně a v osmé minutě překonali brankáře Zadražila. Kovařík po odvráceném rohu poslal míč na malé vápno, od Smrže se balon dostal k Hůlkovi a ten ho snadno dorazil do prázdné branky.
Kontrola u videa však ukázala, že kapitán Pražanů byl 20 centimetrů v ofsajdovém postavení a zapojil se do hry, takže o první trefu v ligové sezoně přišel.
"Klokani" dál útočili a volný Kovařík střelou do protipohybu gólmana vybídl Zadražila k výbornému zákroku. Později už byl gólman bezmocný, ale Hilál po Kareemově centru trefil ve 23. minutě hlavou jen tyč.
Východočeši hráli zpočátku pasivně, Horákova střela zdálky byla čestnou výjimkou. Až ke konci poločasu se hosté osmělili a Darida prudkou ranou prověřil Reichla.
Druhý poločas byl hned na začátku na tři minuty přerušen kvůli dýmu z pyrotechniky příznivců Pražanů. Pak už začaly padat góly. Pražané se snadno ujali vedení, chybující Zadražil v 55. minutě propustil mezi nohy do sítě lehkou střelu Okekeho, který si tak otevřel střelecký účet v ligové sezoně.
"Votroci" však skóre rychle otočili. Kučera odcentroval na Vlkanovu a střídající hráč si po dvou minutách na trávníku připsal hlavou čtvrtou branku v ligové sezoně. Rozbor u videa ukázal, že Kučera jen o 10 centimetrů nebyl v ofsajdu.
Zkušení hráči Východočechů se pak postarali o vedoucí branku. Střelu Vlkanovy ještě Reichl vyrazil, dobíhající Darida však v 66. minutě poslal míč za jeho záda. Také bývalý kapitán českého národního týmu si připsal čtvrtý gól v ligovém ročníku.
V závěru se Zadražil několikrát vykoupil z hrubky při inkasované brance. Nepřišli si na něj střídající Ristovski ani Drchal. Pak sudí Berka po zásahu videorozhodčího a rozboru u obrazovky nařídil za zákrok Horáka na Hůlku penaltu pro domácí.
Míč si vzal Ramírez, ale Zadražil jeho střelu ve čtvrté minutě nastavení vyrazil a pojistil hostům zisk tří bodů. "Klokani" potvrdili, že se jim doma aktuálně nedaří, čtyřikrát za sebou tam v lize nevyhráli.
14. kolo první fotbalové ligy:
FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 1:4 (0:2)
Branky: 80. Kolářík - 45.+2 a 87. z pen. Vašulín, 13. Šíp, 73. Langer. Rozhodčí: Nehasil - Nádvorník, Pochylý - Kvítek (video). ŽK: Zíka - Sylla, Šíp. Diváci: 876.
Sestavy:
M. Boleslav: Mandous - Donát, Matoušek, Králik - Kostka (73. Ševčík), Kozel (64. Vojta), Zíka, Šubert (73. John) - Kolářík, Langhamer - Klíma. Trenér: Majer.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla (46. Huk), Král, Dumitrescu - Breite, Beran - Ghali (68. Navrátil), Kostadinov (46. Langer), Šíp (68. Dolžnikov) - Vašulín (88. Tijani). Trenér: Janotka.
Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové 1:2 (0:0)
Branky: 55. Okeke - 59. Vlkanova, 66. Darida. Rozhodčí: Berka - Vlček, L. Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Horák (Hradec). Diváci: 3655.
Sestavy:
Bohemians: Reichl - Kareem (80. A. Kadlec), Hůlka, Vondra (90.+6 Hybš), Sinjavskij - Okeke - Ramírez, Čermák, Smrž (64. Ristovski), Kovařík (90.+6 Hrubý) - Hilál (64. Drchal). Trenér: Veselý.
Hradec: Zadražil - Čech, Petrášek, Elbel - Kučera, Dancák (90.+6 Griger), Darida, Horák - Pilař (70. Sojka), Slončík (57. Vlkanova) - Van Buren (69. Mihálik). Trenér: Horejš.