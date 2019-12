Okradení Klokani? Videorozhodčí řekl Havlovi, že měli kopat penaltu

V předehrávce 19. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians 1905 a Ostravou došlo v 73. minutě k velmi kontroverznímu okamžiku.

V zápase, který vyhráli hosté 2:0, došlo v pokutovém území Baníku ke kontaktu mezi obráncem Václavem Procházkou a domácím záložníkem Milanem Havlem.

Hlavní sudí Ondřej Cieslar po konzultaci s videorozhodčím Petrem Ardeleanem pokutový kop neodpískal. Ardeleanu však po utkání Havlovi řekl, že o penaltu šlo.

"Nechci tady moc brečet. Z mého pohledu je to jasný faul. Je vtipné, že teď jsem potkal rozhodčího, který seděl u videa, a řekl mi, že podle něj to taky byla penalta. Nakonec hlavní se na to ani nejde podívat. Nechci se na to vymlouvat. Takhle rozhodli, penalta to nebyla. Je to škoda, bylo to za stavu 0:1," řekl pro klubový web Havel.

Také podle trenéra Klokanů Luďka Klusáčka se Procházka dopustil faulu. "Na půlce by to mohl být faul, tak proč by to nebyl faul ve vápně? Viděli jsme to na mobilu, takže to není úplně kvalitní záběr, ale vypadalo to na faul. Chápu, že rozhodčí to nemusí na hřišti v první chvíli vidět a je to otázka VARu, který je k dispozici," prohlásil Klusáček na tiskové konferenci.