Ohledně Dočkala Číňané přitvrdili, nabízejí Spartě už 230 milionů. V prvním kole by ho čekal Lavezzi

před 47 minutami

Bořek Dočkal by se mohl stát jedenáctým nejdražším českým fotbalistou v historii. Čínský klub Henan Jianye už za něj údajně nabízí 230 milionů korun

Praha - Napoprvé od Sparty slyšeli: Ne. Ale představitelé čínského klubu Henan Jianye (v české transkripci Che-nan Ťi-na-jie) se neurazili. A svou nabídku na přestup českého reprezentanta Bořka Dočkala ještě navýšili.

Podle informací Aktuálně.cz by se nyní mohlo diskutovat až o odstupném 8,5 milionu eur, což činí 230 milionů korun. Jde o výrazné navýšení oproti sumě, s níž se pracovalo ještě před týdnem, tehdy šlo v přepočtu zhruba o 175 milionů korun. Ale Sparta tehdy transfer odmítla, s tím, že nabídka přišla nevhod, těsně před jejím vstupem do jarní části sezony.

V prvním duelu vyřazovací části Evropské ligy pak sparťané prohráli 0:4 na hřišti Rostova na Donu. Čtvrteční odveta se jeví už jen jako formalita, v této soutěži Sparta podle všeho prakticky dohrála. Kombinace této skutečnosti a výrazného navýšení přestupní sumy ze strany čínského zájemce by mohly stanovisko Sparty ještě revidovat.

Samotná Sparta se k probíhajícím pokračujícím jednáním odmítá jakkoli blíže vyjadřovat. Přestupní okno do Číny se ovšem zavírá už 28. února, to je právě za týden v úterý. Čínské kluby obvykle před uzavřením smlouvy trvají na zdravotní prohlídce hráče. Pokud Sparta kývne, mohl by na ni Dočkal odletět už v nejbližších dnech.

Kdyby se přestup opravdu realizoval a potvrdila by se zároveň informace o ceně, stal by se Dočkal po Rosickém, Čechovi, Kollerovi, Jankulovském, Vydrovi, Řepkovi, Barošovi, Jarošíkovi, Šmicerovi a Ujfalušim jedenáctým nejdražším fotbalistou všech dob (detaily o předchozích transferech viz box).

Největší přestupy českých fotbalistů (sumy v milionech korun, podle tehdy platného kurzu) 505 - Rosický, Sparta-Dortmund, 2001

422 - Čech, Rennes-Chelsea, 2004

420 - Koller, Anderlecht-Dortmund, 2001

382 - Jankulovski, Udine-AC Milán, 2005

381 - Čech, Chelsea-Arsenal, 2015

330 - Rosický, Dortmund-Arsenal, 2006

317 - Vydra, Watford-Derby County, 2016

303 - Řepka, Fiorentina-West Ham, 2001

284 - Baroš, Liverpool-Aston Villa, 2005

250 - Jarošík, CSKA-Chelsea, 2005

248 - Šmicer, Lens-Liverpool, 1999

240 - Jankulovski, Neapol-Udine, 2002

237 - Ujfaluši, Hamburk-Fiorentina, 2004

Čínské kluby už druhým rokem utrácejí rekordní sumy za jména, která se proslavila v evropských soutěžích. Šanghaj SIPG dal Chelsea 60 milionů eur za Brazilce Oscara, Tianjin 20 milionů eur do Petrohradu za Belgičana Witsela, do Číny míří i Carlos Tévez či Alexandre Pato.

Henan Jianye, který projevuje zájem o Bořka Dočkala, patří mezi ty relativně skromnější čínské kluby. V uplynulém ročníku Super League skončil 13. v šestnáctičlenné tabulce. A letos v zimě si zatím pořídil 21letého kamerunského útočníka Christiana Bassonga, za kterého dánskému Aalborgu zaplatil 6 milionů eur (162 milionů korun), z chorvatské Rijeky ještě přišel stoper Miral Samaradžič, na čínské poměry za drobné, 1,3 milionu eur.

Kádr má čínského trenéra a do nové sezony, která v Číně začíná úvodním kolem už 5. září, nalosovali Henanu jako prvního soupeře celek Hebei CFFC, v jehož barvách startuje mimo jiné Ezequiel Lavezzi, argentinský reprezentant, v minulosti střelec Neapole či PSG.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz

autor: Luděk Mádl | před 47 minutami

Související články