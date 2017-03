Nabili jsme vyloučením Slavii na smeč, smutní Pivarník. Titul však ztracený není, zní i od hráčů

před 15 minutami

Plzeň byla před zápasem se Slavií ve výhodnější pozici, neboť kdyby uhrála alespoň remízu a zvládla dohrávku s Bohemkou, tak by se Viktorka znovu vyhoupla do čela. Jenže po prohře 0:1 v Edenu už tým Romana Pivarníka musí čekat na zaváhání Slavie. "Boj o titul je stále otevřený. Ještě je spousta bodů ve hře," shodují se plzeňští hráči i trenér.

Praha - Viktoria Plzeň padla v pro ni nejdůležitějším zápase jara na hřišti Slavie 0:1 a zkomplikovala si boj o titul. Viktoriáni už nyní musí čekat na zaváhání sešívaných a pokud nezvládnou dohrávku s Bohemkou, budou dělit první dva týmy tabulky už čtyři body.

"Potřebujeme se oklepat. Samozřejmě Slavia je nyní ve výhodě. Ale body můžete ztratit s každým. Ještě je spousty bodů ve hře. Uvidíme, jak zvládneme dohrávku s Bohemians," předem se nevzdává trenér Viktorie Plzeň Roman Pivárník.

Ještě není rozhodnuto, zní z Plzně

"My jsme prohráli po třinácti zápasech. Navíc jsme Slavii doma porazili 3:1, takže máme lepší vzájemné zápasy. Navíc máme odehráno o jeden zápas méně. Takže pokud další zápasy zvládneme, tak je boj o titul stále otevřený," věří brankář Plzně Matúš Kozáčik.

"Budeme se soustředit na další zápasy. Jedna prohra ještě nic neřeší. Každý může ztratit, takže se soustředíme na sebe a budeme stále věřit," doplňuje záložník Jakub Hromada.

Plzeňští ale nevstoupili do jarní části sezony optimálně. Ve třech zápasech vstřelili pouze jednu branku a ztratili už pět bodů. "Mrzí mě, že se venku nedokážeme dostat do šancí. Dnes jsme se sice dostávali do brejkových situací, ale nedokázali je zakončit," popisuje největší nedostatky momentální plzeňské hry trenér Pivarník.

Zápas sice rozhodl gól Michala Frydrycha z 88. minuty, ale k situaci, jež výrazně ovlivnila zápas došlo v 72. minutě. "Šli jsme do brejkové situace, do otevřené obrany, paradoxně jsme se dostali do nevýhody a museli takto důležitý zápas dohrávat o deseti hráčích," přemýšlí o vyloučení Radima Řezníka Pivarník.

"Nabili jsme soupeři na smeč"

Řezník se nechal vyloučit, poté co dvakrát ztratil míč a tahal za záchrannou brzdu. "To je ten paradox. Hráč, který útočí dostane dvakrát žlutou kurtu a oslabí mužstvo. Z naší strany fatální chyba. Rozhodují maličkosti a my nabijeme soupeři na smeč vyloučením," smutní Pivarník.

Radost z oslabení neměli pochopitelně ani spoluhráči Řezníka. "Je těžké hrát v tak náročném a vyrovnaném utkání o deseti," smutnil Matúš Kozáčik. "Když jsme hráli v jedenácti, tak byl zápas vyrovnaný. V deseti jsme to měli těžší," doplnil Jakub Hromada.

Během týdne se v médiích objevila spekulace o návratu trenéra Pavla Vrby do Viktorie Plzeň, což určitě nepřidalo na klidu v týmu. "Trenér je všude stále pod tlakem. Není to jen o mě. Mrzí mě, že média spekulují o změně trenéra před jedním z nejdůležitějších zápasů v republice," zdržel se na závěr větších komentářů k možné výměně trenérů v Plzni Pivarník.

