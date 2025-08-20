Česká liga

Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

ČTK Sport ČTK, Sport
před 31 minutami
Fotbalisty pražské Slavie v zimě opustí klíčový střední záložník Christos Zafeiris. Pražané nakonec uvolní dvaadvacetiletého řeckého reprezentanta na přestup do PAOK Soluň, podzim nicméně ještě stráví na hostování v Edenu. Na sociální síti X to potvrdil předseda představenstva českého šampiona Jaroslav Tvrdík.
Slavia - Plzeň, Chance liga (Trpišovský, Zafeiris)
Slavia - Plzeň, Chance liga (Trpišovský, Zafeiris) | Foto: Milan Kammermayer

PAOK měl o Zafeirise zájem už delší dobu. Řecký klub poslal do Edenu několik nabídek, po víkendu se ale zdálo, že nepochodí. Nakonec se však Slavia s PAOK dohodla, a to tak, aby klíčový záložník ještě zůstal pro podzimní část a hlavní fázi Ligy mistrů.

Podle spekulací může klub z Edenu za oporu i s bonusy získat až 12 milionů eur (294 milionů korun). "Nalezli jsme řešení výhodné pro všechny strany. Zafi si se Slavií zahraje Ligu mistrů, od ledna pak za PAOK," uvedl Tvrdík na síti X k příspěvku od inFotbalu, který o hráčově přestupu informoval.

Zafeiris přišel do Slavie předloni v lednu a postupně se vypracoval v jednu z hlavních opor mužstva. V uplynulé sezoně pomohl Pražanům k zisku prvního ligového titulu od sezony 2020/21. V létě prodloužil s vršovickým klubem smlouvu do roku 2028, nyní je ale jasné, že tak dlouho v Edenu nezůstane.

Hráč s devíti zápasy za řeckou reprezentaci si dosud za Slavii připsal 76 startů v české nejvyšší soutěži s bilancí 11 branek. V nové sezoně skóroval dvakrát, o víkendu při remíze 1:1 v Jablonci nenastoupil, neboť nebyl mentálně připraven na utkání kvůli přestupovým spekulacím.

Přichází Mbodji

Slavia zároveň ohlásila posilu, senegalského levého beka Youssouphu Mbodjiho. Jednadvacetiletý obránce přišel do Edenu z druholigové Jihlavy a v novém působišti se upsal do 30. června 2030. Úřadující český šampion o tom informoval na svých internetových stránkách.

Pražané se příchodem Mbodjiho pokusí zacelit mezeru na levém halfbeku poté, co jedna z opor jiný Senegalec El Hadji Malick Diouf přestoupil do West Hamu. Další z hráčů na tento post Slovák Dominik Javorček schází kvůli vážnému zranění kolena.

"Mbodji je fyzicky silný, výborný v osobních soubojích, má skvělý pohyb, je kvalitní na míči a umí výborně centrovat. Jeho typologie je výjimečná. Zájem o něj byl i ze strany celé řady dalších klubů, jsme rádi, že se podařilo přestup realizovat nám," prohlásil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Mbodjiho čeká premiéra v české nejvyšší soutěži. Na začátku této sezony zasáhl za Jihlavu do všech šesti kol druhé ligy coby člen základní sestavy. "Podepsat smlouvu se Slavií je pro mě splněný sen. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se to stane tak rychle," podotkl Mbodji.

"Jsem levý obránce, ale zvládnu i roli stopera. Pracuji tvrdě, jsem klidný, týmový a snažím se být pozitivní osobností na hřišti i mimo něj. Stejně jako Abdallah Sima jsem začínal v Evianu a doufám, že se mi podaří jít podobnou cestou. Vzorem je pro mě i Diouf. Rád bych tady navázal na jejich úspěchy," připomněl Mbodji své krajany dříve působící ve Slavii.

 
Mohlo by vás zajímat

Návrat ofenzivní hvězdy. V Baníku věří, že Plavšič klubu znovu pomůže

Návrat ofenzivní hvězdy. V Baníku věří, že Plavšič klubu znovu pomůže

Plzeň si spravila chuť, v Boleslavi rozjela bláznivý kolotoč. Posila slaví hattrick

Plzeň si spravila chuť, v Boleslavi rozjela bláznivý kolotoč. Posila slaví hattrick

Fukal: Z talentu nejlepšího střelce mělo vzejít víc. Sparta má do pohody ještě daleko

Fukal: Z talentu nejlepšího střelce mělo vzejít víc. Sparta má do pohody ještě daleko

Rouček poškodil Slavii, nenařídil pro ni penaltu. VAR prý ale nezasáhl správně

Rouček poškodil Slavii, nenařídil pro ni penaltu. VAR prý ale nezasáhl správně
Chance Liga Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha Christos Zafeiris (fotbalista)

Právě se děje

před 13 minutami
Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu
Ostatní sporty

Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu

Německý sportovec Michael Walther chce bez doprovodu a pomoci přeplout Atlantik na paddleboardu z Evropy do Jižní Ameriky.
před 25 minutami
Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip
Film

Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip

Film režisérky Barbory Kočičkové Tony má plán bude mít v českých kinech premiéru 21. srpna.
Aktualizováno před 26 minutami
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání
Zahraničí

ŽIVĚ
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 30 minutami
Obrazem

Obrazem: Darth Vader a jeho armáda dobývají Old Royal Naval College

Obrazem: Darth Vader a jeho armáda dobývají Old Royal Naval College
Prohlédnout si 10 fotografií
Fanoušci odcházeli s plnými paměťovými kartami a širokými úsměvy. A možná i s pocitem, že se dotkli kousku hvězdné magie.
Akce byla součástí oslav sta let filmování v prostorách Old Royal Naval College. Právě zde už se natáčely desítky filmů, od Pirátů z Karibiku až po marvelovky.
před 31 minutami
Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu
Česká liga

Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

Fotbalisty pražské Slavie v zimě opustí klíčový střední záložník Christos Zafeiris.
před 1 hodinou
"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo
Domácí

"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

Zelenobílá brožurka se základními body volebního programu koalice Spolu ukazuje, že pro vládu zůstávají obrana a zahraniční politika prioritou.
před 1 hodinou

Cyklista Otruba si na Vueltě odbude premiéru na Grand Tour, pojede i Hirt

Cyklista Jakub Otruba si na blížící se Vueltě odbude premiéru na jednom ze závodů Grand Tour. Startovat bude také zkušený Jan Hirt, jenž se do pelotonu vrátí po více než tříměsíční pauze vynucené…
Přečíst zprávu
Další zprávy