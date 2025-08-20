Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

PAOK měl o Zafeirise zájem už delší dobu. Řecký klub poslal do Edenu několik nabídek, po víkendu se ale zdálo, že nepochodí. Nakonec se však Slavia s PAOK dohodla, a to tak, aby klíčový záložník ještě zůstal pro podzimní část a hlavní fázi Ligy mistrů.
Podle spekulací může klub z Edenu za oporu i s bonusy získat až 12 milionů eur (294 milionů korun). "Nalezli jsme řešení výhodné pro všechny strany. Zafi si se Slavií zahraje Ligu mistrů, od ledna pak za PAOK," uvedl Tvrdík na síti X k příspěvku od inFotbalu, který o hráčově přestupu informoval.
Zafeiris přišel do Slavie předloni v lednu a postupně se vypracoval v jednu z hlavních opor mužstva. V uplynulé sezoně pomohl Pražanům k zisku prvního ligového titulu od sezony 2020/21. V létě prodloužil s vršovickým klubem smlouvu do roku 2028, nyní je ale jasné, že tak dlouho v Edenu nezůstane.
Hráč s devíti zápasy za řeckou reprezentaci si dosud za Slavii připsal 76 startů v české nejvyšší soutěži s bilancí 11 branek. V nové sezoně skóroval dvakrát, o víkendu při remíze 1:1 v Jablonci nenastoupil, neboť nebyl mentálně připraven na utkání kvůli přestupovým spekulacím.
Přichází Mbodji
Slavia zároveň ohlásila posilu, senegalského levého beka Youssouphu Mbodjiho. Jednadvacetiletý obránce přišel do Edenu z druholigové Jihlavy a v novém působišti se upsal do 30. června 2030. Úřadující český šampion o tom informoval na svých internetových stránkách.
Pražané se příchodem Mbodjiho pokusí zacelit mezeru na levém halfbeku poté, co jedna z opor jiný Senegalec El Hadji Malick Diouf přestoupil do West Hamu. Další z hráčů na tento post Slovák Dominik Javorček schází kvůli vážnému zranění kolena.
"Mbodji je fyzicky silný, výborný v osobních soubojích, má skvělý pohyb, je kvalitní na míči a umí výborně centrovat. Jeho typologie je výjimečná. Zájem o něj byl i ze strany celé řady dalších klubů, jsme rádi, že se podařilo přestup realizovat nám," prohlásil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.
Mbodjiho čeká premiéra v české nejvyšší soutěži. Na začátku této sezony zasáhl za Jihlavu do všech šesti kol druhé ligy coby člen základní sestavy. "Podepsat smlouvu se Slavií je pro mě splněný sen. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se to stane tak rychle," podotkl Mbodji.
"Jsem levý obránce, ale zvládnu i roli stopera. Pracuji tvrdě, jsem klidný, týmový a snažím se být pozitivní osobností na hřišti i mimo něj. Stejně jako Abdallah Sima jsem začínal v Evianu a doufám, že se mi podaří jít podobnou cestou. Vzorem je pro mě i Diouf. Rád bych tady navázal na jejich úspěchy," připomněl Mbodji své krajany dříve působící ve Slavii.