Odvolaný gól a penalta proti. To byla destrukce Bohemky, zlobil se kouč Hašek

před 48 minutami

Bouřlivé emoce vyvolala 21. minuta vršovického derby mezi Bohemians 1905 a Slavií. Domácí Vaníček předvedl parádní brejk, našel Puškáče, který poslal balon do sítě - jenže zelenobílý výbuch nadšení trval jen krátce. Místo oslav gólu šli kopat penaltu slávisté.

Rozhodčí Královec po zásahu kolegy u videa neuznal gól, místo toho se vrátil k předchozímu zákroku Krcha na Masopusta. A odpískal pokutový kop.

"Podařilo se nám rozehrát brejk, z toho jsme skórovali. Šli jsme do vedení 1:0, fantazie, podle plánu. Zápas dostal nový náboj až do momentu, kdy do toho vstoupil VAR," hodnotil po zápase trenér domácích Martin Hašek.

Nejvíc mu vadilo, že rozhodčí akci neuťali hned, místo toho nechali Bohemians vstřelit gól a ještě ho i oslavit. "To nebylo, že jsme mohli vést, my jsme vedli. Prožili jsme si radost, emoci a najednou jsme prohrávali. To je strašně moc velká negativní síla pro nás a my jsme si s ní nedokázali poradit," zlobil se kouč.

Pro rozčarování svého kolegy měl slávistický kouč Jindřich Trpišovský pochopení. "Dlouho jsem si říkal, že až se to stane, doufám, že ne nám. Viděl jsem to v nizozemské, ve španělské lize. Musí to být šílená rána. Už to, že dáte gól a pak ho neuznají, je rána. A pak takováhle situace, kdy z euforie, že dáte branku, najednou prohráváte 0:1. Samozřejmě chápu emoce domácích. U nás by to bylo podobné," prohlásil.

Během inkriminované situace byl však v klidu. Zákrok Krcha, který v pokutovém území stáhl Masopusta, prý viděl velmi dobře. "Takže jsem si říkal, už jak ta akce probíhala, že se k tomu budou vracet. Samozřejmě jsem nevěděl, že z toho padne gól. Ten zákrok byl viditelný od střídaček, jak jsme je měli na té polovině blíž k brance. Byl jsem klidný, že to takhle musí dopadnout, protože faul byl jasný," dodal Trpišovský.

Tak jako tak, zápas to nebyl o jednom gólu. Sešívaní předvedli v Ďolíčku velmi dobrý výkon a vyhráli 3:0. Podle Haška se ale na domácích projevila frustrace z neuznaného gólu.

"Po zbytek zápasu jim zůstal písek v puse. Ve 45. minutě jsme dostali gól z nevinné akce a v momentě, kdy jsme šli do poločasu za stavu 0:2, mohl divák v podstatě odcházet. Utkání ztratilo náboj, jen se dohrávalo. VAR do toho možná vstoupil podle toho, jak je to nastavené, možná, že to posoudili přesně podle metodiky. Ale za mě je to destrukce fotbalu, v tomhle případě destrukce Bohemky. Jako na potvoru všechna rozhodnutí VAR jsou proti nám," prohlásil Hašek.