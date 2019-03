Odpalovat pyrotechniku mezi domácí fanoušky nenapadlo ani Poláky, hájí se Sparta

před 41 minutami

Bouřlivou diskuzi vyvolal incident ze sobotního ligového šlágru mezi fotbalisty Sparty a Plzně, během něhož příznivec Viktorie zranil ženu v sektoru domácích příznivců.

Pyrotechnika házená ze sektoru hostujících fanoušků zranila podle policie ve druhém poločase na Letné několik diváků. Muži, který hodil mezi diváky petardu a zranil tím ženu, hrozí až deset let vězení kvůli pokusu o těžké ublížení na zdraví. Celkem zaznamenali policisté 21 přestupků a dva trestné činy. Ve druhém případě šlo o výtržnictví.

Muž, který včera na fotbalovém zápase Sparta x Plzeň ze sektoru hostí hodil mezi diváky pyrotechniku a zranil tím jednu ženu, byl zadržen. Kriminalisté s ním zahájili trestní stíhání pro trestný čin těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, za což mu hrozí až 10 let ve vězení. pic.twitter.com/Ii2e2jrRTH — Policie ČR (@PolicieCZ) March 10, 2019

"Následky incidentu řešíme od soboty prakticky nepřetržitě, jsme v permanentním kontaktu s Policií ČR. Pro nás je podstatné to, že se na základě záběrů z kamerového systému, který jsme nedávno inovovali a který nyní nabízí záběry ve vysoké kvalitě, podařilo toho člověka na místě identifikovat a zadržet," vysvětluje ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Utkání s Plzní bylo zařazeno do nejvyšší rizikové kategorie. Sparta souboji s rivalem věnovala mimořádnou pozornost, kvůli nákladům na bezpečnostní opatření musela vytáhnout z konta částku v řádech stovek tisíc korun. Přesto na Letné došlo k nebezpečným situacím, které vyvrcholily odpálením pyrotechniky z plzeňského kotle směrem k příznivcům soupeře.

"Nikoho něco podobného ještě nenapadlo. Nenapadlo to slávisty, nenapadlo to fanoušky z Polska, nenapadlo to ani příznivce Neapole," kroutí hlavou Kasík.

V návaznosti na zraněné fanoušky nyní letenský klub zváží instalaci ochranné sítě, která by znemožnila vyhazování předmětů z kotle fanoušků hostujícího týmu. "Ano, je otázkou, zda by to nemělo vést k většímu důslednějšímu oddělení sektoru hostí na stadionech komplexně," dodává Kasík.

Filozofie Sparty je ovšem podle něj jiná. "Chceme se přiblížit anglickému modelu - uděláš problém, hned na místě jsi zadržený a v co nejkratší době se dozvíš svoje obvinění. I proto například máme na stadionu státní zástupkyni, což je jen naše iniciativa."

I tak ale nyní čeká Spartu trest. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace už s ní zahájila řízení, stejně jako s Plzní. S domácím pořadatelským klubem bude disciplinárka řešit zejména pronesení a použití pyrotechniky, s Viktorií pak přestupky použití pyrotechniky a výtržnosti fanoušků.

"Disciplinární řád nám v tuto chvíli umožňuje kluby trestat peněžitým trestem, případně i přistoupit k uzavření stadionu nebo jeho části. A to se týká obou provinivších se klubů," uvedl předseda disciplinárky Richard Baček.

Odhalit pronášenou pyrotechniku však není podle Sparty úplně jednoduché. "Přirovnal bych to k boji s dopingovými hříšníky, ti jsou také neustále o krok napřed. Pořád odhalujeme nové a nové cesty pyra na stadion, některé z nich jsou opravdu bizarní. Fanoušci dokážou být velmi důmyslní," popisuje Ondřej Kasík.