Slavia v euforii. Jednoznačnou prioritou je teď Liga mistrů, burcuje šéf Tvrdík

Slavia v posledním kole nadstavby Fortuna:Ligy převzala pohár pro mistra a zahájila mohutné oslavy se svými fanoušky. Po utkání ovšem už klíčoví muži současné Slavie trenér Jindřich Trpišovský a šéf klubu Jaroslav Tvrdík vyhlíželi do budoucnosti. Upínají se k postupu do základní skupiny Ligy mistrů.

Jaké máte pocity bezprostředně po převzetí titulu?

Jindřich Trpišovský: Jsem šťastný, že je tu s námi Jarda (Tvrdík). Bavíme se o nás, ale ten základní strůjce toho, co můžeme zažívat, je pan Tvrdík. Málokdo dokázal za tři a půl roku působení ve fotbale to, co on. Vše, čeho jsme dosáhli, je jen vyvrcholením toho, co začalo před časem. Musíme mu poděkovat, že to on umožnil rozvoj Slavie do dnešní podoby. A doufám, že to není konečná, že toho ještě hodně dokážeme.

Jaké budou oslavy? Dvakrát jste je museli mírnit…

Jindřich Trpišovský: Hráči si zaslouží obrovskou pochvalu. Dokázali se na ty zápasy nachystat a dokázali to i na tohle derby. Nevím, jak dopadly ostatní zápasy, ale nechtěli jsme na konci mít stejně bodů jako druhý. Měli jsme obrovskou motivaci. Něco hráči oslavili, ale vždycky se na zápas dokázali připravit. Klobouk dolů. Jsem šťastný, že jsme zápasy nechtěli prohrát. Nikdo nechce prohrát poslední zápas sezony, byl plný stadion. Já jsem včera na tréninku taky nechtěl prohrát poslední bago. Každý se chce rozloučit hezky. Nejsem přeborník ve slavení, nechám to na klucích.

Co vás čeká dál? Je tím cílem Liga mistrů a je výhoda, že jdete do čtvrtého předkola?

Jindřich Trpišovský: Liga mistrů je obrovská motivace. Obrovská výhoda je, že jsme o kolo dál než loni. Tým je o hodně zkušenější a je dál na své cestě. Přes léto na to budeme myslet a budeme myslet i na obhajobu titulu. Všichni máme sen dostat se do Ligy mistrů. Rozhodne to jeden dvojzápas, ale v Evropě jsme si ukázali, že dokážeme hrát s každým týmem. Bude to o souběhu různých věcí. Je to otázka soupeře, formy, i toho, jak se hráči vrátí z nároďáku. Postup do Ligy mistrů by byl famózním završením této sezony. Je to náš velký cíl.

Jaroslav Tvrdík: Jednoznačně je náš sen a cíl postup do Champions League a k tomu budeme upínat veškerou pozornost. První polovina našeho roku byl cíl dostat se daleko v Evropské lize. Jednoznačně prioritou druhé poloviny roku je náš postup do základní skupiny.

Klíčovým hráčem při úspěchu byl Tomáš Souček. Byl tohle jeho poslední zápas za Slavii?

Jaroslav Tvrdík: Tak tohle mě taky zajímá…

Jak jste prožívali první vteřiny po závěrečném hvizdu?

Jindřich Trpišovský: Měl jsem radost, že jsme vyhráli, nikdy jsem nevyhrál ligové derby, což mi předhazoval Tomáš Syrovátka. Chtěl jsem to konečně prolomit a udržet klíč od Prahy. Chtěli jsme to zvládnout, ale v závěru už bylo vidět, že jsme měli náročný program. Sparta měla v posledních osmi minutách lepší pohyb. Měl jsem tedy radost, že jsme to dotáhli do konce a vyhráli zápas.