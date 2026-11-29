Fotbalisté pražské Slavie porazili v 16. kole první ligy ostravský Baník 3:2, přestože po poločase prohrávali 1:2. Obrat suverénního lídra tabulky završil v 84. minutě svým prvním ligovým gólem Mikuláš Konečný, který hlavou šťastně usměrnil střelu Mubaraka Suleimana.
Pražané udělali dvě změny v základní sestavě oproti utkání s Villarrealem. Po více než měsíci dostal od úvodu šanci bek Isife, Kačor pak nastoupil místo Chytila, za kterého se na hrot útoku vysunul Nowak. Vzhledem k rozsáhlé marodce měl trenér Slavie Trpišovský k dispozici na lavičce jen pět hráčů do pole.
Pražané udeřili z první vážnější akce. Po centru z pravé strany přetlačil N'Guessan v 7. minutě na zadní tyči v souboji Frydrycha a hlavičkou se štěstím protlačil míč kousek za brankovou čáru. Francouzský obránce si připsal druhý gól za Slavii po letním příchodu z Liberce.
Baník mohl rychle odpovědět, bývalý hráč Pražanů Frydrych ale z úhlu brankáře Markoviče nepropálil a marně se dožadoval penalty po předchozím pádu ve vápně. Ve 24. minutě už Slezané srovnali. Hosté se středem pole prokombinovali do brejku, po němž si v úniku zasekl míč Musák a prostřelil Markoviče.
Favorit neměl žádný drtivý tlak. Ve 38. minutě se dostal do dobré palebné pozice Ayaosi, hostující obrana však jeho střelu zblokovala. Těsně před pauzou Slezané šokovali Eden. Planka si kousek za vápnem navedl míč na střelu a přízemním pokusem k tyči v první minutě nastavení překonal Markoviče. Slávistický odchovanec skóroval v lize poprvé od května. Baník proti velkému favoritovi nečekaně vstřelil dvě branky, dosud měl přitom s 11 góly se Zlínem nejhorší ofenzivu soutěže.
Pražané po změně stran výrazně přidali. Ayaosi z velkého úhlu gólmana Budinského nezaskočil, následně ve velké šanci přestřelil, asistent rozhodčího nicméně stejně signalizoval ofsajd. Po hodině hry už domácí vyrovnali.
Nogha po přihrávce od gólmana Budinského v souboji upadl, přišel o balon a Ayaosi po Suleimanově přihrávce prostřelil hostujícího brankáře. Slezané marně reklamovali údajný útočný faul. Nigerijský křídelník se v ligové sezoně prosadil pošesté a ztrácí už jen jednu trefu na čelo tabulky kanonýrů.
Za chvíli mohl otočit stav Suleiman, jeho hlavičku ovšem vytáhl Budinský. Domácím chyběla obvyklá lehkost, přesto nakonec dokázali vydřít tři body. V 84. minutě vypálil za vápnem Suleiman, trefil střídajícího Konečného zezadu do hlavy, od níž se míč obloukem snesl do sítě. Mladý obránce si připsal kuriózní první ligový gól v kariéře.
„Kluci už měli narážky, že mám velkou hlavu,“ prozradil Šťastný střelec v rozhovoru pro Oneplay. „Jsou za to ale určitě rádi, jsou to další tři body do tabulky,“ doplnil spokojeně.
16. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - Baník Ostrava 3:2 (1:2)
Branky: 7. N'Guessan, 61. Ayaosi, 84. Konečný - 24. Musák, 45.+1 Planka. Rozhodčí: Radina - Hájek, Dorotík - Kvítek (video). ŽK: Nowak - Bewene, Boula. Diváci: 17.028.
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, N'Guessan - Isife (70. Kubiak), Kačor (70. Schranz), Sadílek, Jurásek - Ayaosi (81. Konečný), Suleiman (90. Vlček) - Nowak. Trenér: Trpišovský.
Ostrava: Budinský - Frydrych, Nogha, Míček - Bewene (46. Kmeť), Boula, Planka, Smith (59. Holzer) - Musák (74. Kohút), Kubala (89. Jurečka) - Škrkoň (59. Gilbert). Trenér: R. Skuhravý.
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