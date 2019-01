Obránce Holek ukončil kvůli srdci fotbalovou kariéru

před 47 minutami

Bývalý český reprezentační obránce Mario Holek ukončil ve dvaatřiceti letech kariéru. Důvodem jsou problémy se srdcem. Někdejší hráč Brna, Dněpropetrovsku nebo Sparty, se kterou získal mistrovský titul, to uvedl v rozhovoru pro MF DNES. Holek odstartoval kariéru v Brně. Po třech letech ve Zbrojovce přestoupil do Dněpropetrovsku, odkud v roce 2011 zamířil do Sparty, které v sezoně 2013/2014 pomohl k triumfu v lize i domácím poháru. Poté osminásobný reprezentant zamířil na hostování v Dukle a naposledy působil na podzim v Příbrami. Celkem má v nejvyšší soutěži na kontě 196 zápasů a šest branek.

autor: ČTK | před 47 minutami