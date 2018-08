Obránce Chvátal přestupuje ze Sparty do Olomouce

před 23 minutami

Zužování kádru Sparty pokračuje. Letenští se definitivně rozhodli ze svých služeb propustit obránce Juraje Chvátala.

Olomouc - Krajní bek Juraj Chvátal přestupuje ze Sparty do Olomouce. V úterý o tom informoval hanácký klub na svém webu. Dvaadvacetiletý fotbalista by měl se Sigmou uzavřít čtyřletý kontrakt, aktuálně zbývá dořešit už jen administrativní část přestupu.

"Řešilo se to delší dobu, jsem rád, že to je konečně hotové a jsem tady. Byl jsem rád, že o mě má Olomouc zájem," uvedl Chvátal pro klubový web. "Zvýší konkurenci na krajích obrany, protože tam ji dlouhodobě tolik nemáme. Je to mladý perspektivní hráč, přeju mu, aby se mu u nás dařilo," dodal sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Slovenský juniorský reprezentant během tří a půl sezon ve Spartě dostal šanci na pouhou jedinou minutku hry. Minulý rok strávil na hostování v Žilině, předtím jej zase Sparta zapůjčila Slovácku.

Sparta každopádně po svém výpadku z Evropské ligy registruje už druhý odchod. Minulý týden byl dotažen přestup Michala Kadlece právě do Slovácka.

Stále se naopak jedná o příchodu defenzivního záložníka Juraje Greguše.