Obětovali jsme svou filozofii, přiznal Priske. Tak Sparta ukázala zranitelnost Slavie

Trenér Brian Priske hájil způsob, jakým fotbalisté Sparty přistoupili k vítěznému pražskému derby se Slavií v utkání 2. kola ligové nadstavbové skupiny o titul. Letenští na rozdíl od dvou nedávných domácích zápasů s městským rivalem vsadili na zabezpečenou obranu a přenechali mu výrazné držení míče.

Podle Priskeho musela jít snaha o dominanci stranou, jelikož jediným cílem týmu je první titul od roku 2014.

Sparta v předchozích třech soutěžních derby v sezoně Slavii neporazila. V říjnu prohrála v Edenu 0:4, poté s ní v polovině dubna doma remizovala opět v lize 3:3 a zkraje května jí na Letné ve finále domácího poháru podlehla 0:2.

Dnes ale odvěkého soupeře udolala 3:2 díky gólu Ladislava Krejčího mladšího z penalty v sedmé minutě nastavení. Tři kola před koncem vedou Letenští tabulku o pět bodů před Slavií a mají titul na dosah.

"Když se podíváte na naše zápasy v sezoně, snažili jsme se v nich být dominantní, soupeře zlomit a využít kvalit našich hráčů. Skoro ve všech utkáních jsme měli držení míče kolem 70 až 75 procent, ale někdy musíte obětovat sebe, tým a svou filozofii, abyste zvítězili. Bojujeme o titul, který jsme nevyhráli devět let. To je dlouhá doba," řekl Priske na tiskové konferenci.

"Filozofie Sparty je taková, že chceme být dominantní. Snažili jsme se předtím Slavii třikrát porazit, ale nepovedlo se nám to. Když se hraje otevřeněji, jsou lepší. Někdy to musíte zavřít a dnes jsme ukázali zranitelnost Slavie. Využili jsme toho, měli trochu štěstí a získali tři body. Doufám, že se k filozofii dominance vrátíme, ale teď máme jediný cíl, a to získat titul," uvedl Priske, který v neděli oslaví 46. narozeniny.

Svým svěřencům naordinoval jinou taktiku než v minulých vzájemných zápasech. "Snažili jsme se zkrátit prostor na hřišti a hru zpomalit. Přenechali jsme iniciativu Slavii. Poslední dvě derby byla hodně otevřená, nahoru dolů. Musíme být upřímní, proti Slavii to předtím nebyly naše nejlepší zápasy," prohlásil Priske.

Někdejší dánský reprezentant připustil, že zápas byl pro všechny nesmírně těžký. "Nebylo snadné sledovat soupeře, jak má 80 procent času míč, ale kluci si vedli skvěle a užili si to. Bojovali, běhali, udělali vše, co mohli," řekl Priske.

"Myslím si, že i fanoušci pochopili, o čem to dnes bylo. Chtěli jsme to Slavii ztížit, a to se nám povedlo. Když se mě zeptáte, jestli se mi to líbilo, tak vám řeknu, že ne. Ale kluci byli naprosto úžasní. Týmová disciplína byla neuvěřitelná," mínil někdejší trenér Midtjyllandu či Antverp.