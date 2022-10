Oba góly Sparty byly neregulérní, řekl kouč Hradce. Nechápal, jak to VAR mohl nevidět

Trenér fotbalistů Hradce Králové Miroslav Koubek označil obě branky Sparty, díky kterým navzdory oslabení porazila jeho tým v 10. kole první ligy 2:1, za neregulérní.

Nechápal především druhý inkasovaný gól, jemuž podle dostupných záběrů předcházel ofsajd střelce Jana Kuchty po pravděpodobné teči Ladislava Krejčího mladšího. Reprezentační útočník s tím nesouhlasil.

"Obě branky Sparty jsou neregulérní. První je situace, na kterou si (tady) stěžoval už pan Vrba (trenér Ostravy), že je obrácený roh. Žádný roh není, to se opakuje, a druhá branka je ofsajd," shrnul Koubek na tiskové konferenci.

Kuchtovu trefu hlavní sudí Lukáš Nehasil dlouho konzultoval s videorozhodčím Václavem Štěrbou, nakonec však svůj původní verdikt nezměnil.

"Všichni to vidí a VAR to nevidí, tak tomu nerozumím. To je pro mě nepochopitelné," divil se Koubek.

"VAR je technická pomůcka a ovládají ho lidé. Ten člověk se zmýlil. Mě tohle téma unavuje. Selský rozum to vidí a školení lidé ne. Nechtěl jsem takový být, ale hořkost prostě cítím," prohlásil jednasedmdesátiletý kouč, který v minulosti ve Spartě hrál a dělal tam asistenta.

Podle Kuchty platila jeho premiérová ligová branka za Spartu správně. "Viděl jsem tu situaci tak, že Láďa Krejčí to netečoval. Maximálně to před ním nebo po něm tečoval (hráč Hradce Štěpán) Harazim," přišel s pozoruhodným výkladem.

Přitom podle záběrů se Harazim, připravený centr hlavou odvrátit, míče nedotkl právě proto, že Krejčí změnil jeho dráhu letu. "Situace byla sporná, za mě ale regulérní gól, proto platil, a proto jsme vyhráli," stál si za svým pětadvacetiletý útočník.