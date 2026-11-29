Norský kouč Ronny Deila odstartoval angažmá u fotbalistů Sparty vítězstvím. Cestu k němu měl umetenou, neboť premiéru prožil v utkání se Zlínem. Pražský celek v utkání 16. ligového kola herně nijak nenadchl, i slabý výkon mu ovšem stačil k jednoznačnému triumfu 3:0 nad beznadějně posledním týmem tabulky.
Jednapadesátiletý Deila nahradil dánského kouče Priskeho, kterého vedení Pražanů v pondělí odvolalo kvůli neuspokojivým výsledkům. Bývalý trenér Celtiku Glasgow, Lutychu či Brugg po čtvrtečním pohárovém utkání s Alkmaarem (porážka 2:4) udělal jedinou změnu. Místo Mbe Soha nastoupil Guddal.
Favorit šel do vedení hned v 7. minutě, kdy se po spolupráci Mercada a Vitályose prosadil Brunes. Norský forvard po zpětné přihrávce od lajny poslal míč mezi nohama stopera Křapky a mimo dosah gólmana Dostála. Osmým zásahem v ligové sezoně se osamostatnil v čele nejlepších střelců soutěže.
Hosté nechali soupeře, aby hrál s míčem, stejně byl neškodný, a znovu udeřili. Irving ještě nejprve na Dostála nevyzrál, ve 33. minutě ale s přehledem zakončil povedenou akci. Skotský záložník se prosadil v obou duelech proti Zlínu, v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže zaznamenal čtvrtou trefu.
Týmy o přestávce vyměnily dva hráče. Zlínský trenér Hoftych vsadil na ofenzivu, na hrot útoku poslal Poznara se Šmigou. Deila stáhl Vitályose a Alcócera, hrát šli Jurásek a Mbe Soh. Moravané byli po změně stran aktivnější a více se tlačili za kontaktním gólem. Snížit mohl Cupák, jenže dvakrát zamířil nepřesně. Gaži zase ve velké šanci nepropálil brankáře Surovčíka.
Pražané se ve druhém poločase spíše zaměřili na ubránění dvougólového náskoku. V závěru navíc Mercado centrem z levé strany zaskočil Dostála a upravil na konečných 3:0. Pro ekvádorského křídelníka šlo o šestý zásah v ligové sezoně.
Zlín byl blízko čestnému úspěchu v nastaveném čase, kdy se po rohu prosadil střídající Štefan, sudí Machálek však branku kvůli ruce neuznal. "Ševci" tak znovu vyšli střelecky i bodově naprázdno, s 11 góly mají nejhorší útok ligy.
Doma v devíti utkáních sezony nejvyšší soutěže nezvítězili, z toho osmkrát prohráli, a s jediným z celkových tří bodů tam jsou nejhorším týmem. Sparta vyhrála venku v ligovém ročníku teprve třetí z devíti zápasů a vybojovala tam pouze 12 z celkových 27 bodů.
16. kolo první fotbalové ligy:
FC Zlín - Sparta Praha 0:3 (0:2)
Branky: 7. Brunes, 33. Irving, 81. Mercado. Rozhodčí: Machálek - Antoníček, Brázdil - Kocourek (video). ŽK: Nombil - Alcócer, Mannsverk. Diváci: 3871.
Zlín: Dostál - Gaži (83. Emmanuel), Černín (71. Grygera), Křapka, Fukala - Kratochvíl, Nombil (46. Šmiga) - Pišoja, Cupák (83. Hellebrand), Appiah (88. Štefan) - Kanu (46. Poznar). Trenér: Hoftych.
Sparta: Surovčík - Hoever (86. Suchomel), Guddal, Zelený, Vitályos (46. Mbe Soh) - Mannsverk, Irving (70. Macek) - Alcócer (46. Jurásek), Vydra, Mercado - Brunes (87. Vojta). Trenér: Deila.
1.
Slavia
16
12
4
0
41:10
40
2.
Mladá Boleslav
16
9
4
3
26:17
31
3.
Liberec
15
9
3
3
21:11
30
4.
Sparta
16
8
3
5
30:17
27
5.
Teplice
16
7
4
5
26:25
25
6.
Plzeň
16
6
6
4
31:23
24
7.
Olomouc
16
7
3
6
24:25
24
8.
Jablonec nad Nisou
16
7
3
6
18:21
24
9.
Bohemians 1905
16
6
5
5
18:18
23
10.
Zbrojovka Brno
16
6
4
6
18:23
22
11.
Pardubice
16
5
3
8
20:22
18
12.
Hradec Králové
16
5
3
8
20:24
18
13.
Artis Brno
16
4
4
8
22:30
16
14.
Ostrava
15
4
2
9
13:28
14
15.
Slovácko
16
3
4
9
18:32
13
16.
Zlín
16
0
3
13
11:31
3
Mohlo by vás také zajímat: Eindhoven s Kovářem v brance vysoko porazil v nizozemské lize Deventer
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Konzervativci vedou ve španělských volbách. S krajní pravicí mohou mít většinu
Španělská konzervativní Lidová strana (PP) získá spolu s krajně pravicovou stranou Vox parlamentní většinu. Vyplývá to z dílčích oficiálních výsledků dnešních předčasných parlamentních voleb v jihoevropské zemi po sečtení více než tří čtvrtin hlasů. Vítězství dosud opoziční pravice naznačovaly i předvolební průzkumy.
Schick jako devátý cizinec dal 100 gólů v bundeslize. Navíc pomohl skolit lídra
Český fotbalista Patrik Schick vstřelil svůj 100. gól v německé lize. Útočník Bayeru Leverkusen vyrovnal na hřišti Borussie Dortmund v 69. minutě na 1:1, hosté nakonec nad dosud neporaženým vedoucím týmem tabulky v 11. kole vyhráli 2:1.
Průlom patové situace v Berouně. Starostkou má být Barbora Skálová
Berounskou starostkou bude zřejmě Barbora Skálová (za Beroun sobě). Na koalici se dohodli zástupci vítězného uskupení Beroun sobě, Společně pro Beroun, Puls a nezařazená Jana Církvová, která kandidovala za Společně pro Beroun.
Sparta se dál trápí, prohrála počtvrté v řadě. Tabulka má nového lídra
Hokejová Sparta se dál trápí, ve 24. kole extraligy padla doma 3:4 v prodloužení s Plzní. Byla to pro ni už čtvrtá prohra v řadě, ze šesti posledních duelů vyhrála jediný. Soutěž má nového lídra, Třinec totiž podlehl 0:3 Mladé Boleslavi a v čele tabulky ho vystřídaly Pardubice, které vyhrály 3:1 v Liberci.
Je to „průměrná pražská mzda“. Minář prozradil, kolik bere jako šéf Milionu chvilek
S výplatní páskou na trh vyšel předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Důvodem podle něj jsou historky, které kolují na internetu a podle nichž na „chvilkách“ zbohatl a že protesty organizuje pro peníze. Kromě výplaty se také Minář rozhodl ukázat i svůj majetek. Tedy podíl v chatě, který dostal darem od svých rodičů.