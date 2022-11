Jako útočník jsem spálit šanci mohl, ale u pacienta chybu udělat nesmím, říká Novák

Když jeho spoluhráči chodili na pivo a běhali za děvčaty, Petr Novák seděl nad skripty a dřel anatomii nebo fyziologii. Populární "Petar" ovšem extra náročnou kombinaci zvládl a stal se jedním z nemnoha fotbalistů, kteří při své úspěšné sportovní kariéře dokázali vystudovat medicínu.

Nováka si sparťanští fanoušci pamatují jako vynikajícího útočníka, který byl v letech 1985 - 1990 stálicí fotbalové Sparty a na Letné oslavil pět mistrovských titulů. Ale také jako lékaře z jeho následného, téměř šestnáctiletého působení u A-týmu Sparty či u české fotbalové reprezentace do 21 let.

S fotbalem začínal v rodném Varnsdorfu, odkud si to namířil do Teplic a v roce 1981 do pražských Bohemians. Tehdy se rozhodl pro studium medicíny, ale časově náročná kombinace se trenérovi Pospíchalovi nelíbila, naopak Sparta mu umožnila obojí.

Možná proto pro něj rudé barvy znamenaly tolik. "V Bohemce jsem dostal ultimátum: buď běž studovat, nebo zůstaň u fotbalu. Naopak Sparta mi vytvořila podmínky jak pro sportovní činnost, tak ke studiu. Navzdory tomu, že si lidé ve vedení museli být vědomi toho, jak se mé zájmy rozdvojují, což mohlo mít vliv na mé výkony."

Zvládnout studium medicíny s životem profesionálního fotbalisty není jednoduché. Dopoledne trávil ve škole, ze které odjížděl na Letnou trénovat individuálně, odpoledne pak společně s mužstvem. Potom doma až do noci seděl nad knihami a skripty.

"Snažil jsem se rozdělovat čas na studium i fotbal, který byl pro mě hlavně rozptýlením a uvolněním, pomáhal mi celkovou únavu překonávat. Nakonec všechno dopadlo dobře, a proto jsem chtěl fotbalu věnovat to, o co jsem ho připravil," přibližuje svoji náročnou cestu.

Po promoci začal s lékařskou praxí na ortopedickém oddělení nemocnice ve Varnsdorfu, kde také později v tamním divizním fotbalovém klubu uzavřel svoji sportovní kariéru. "Mým pracovištěm se později stalo Centrum léčby pohybového aparátu v pražských Vysočanech, což platí dodnes. Změna to byla velká. Jako hráč jsem mohl udělat hrubou chybu, neproměnit třeba i velkou šanci, ale lékař je v úplně jiné pozici. Žádnou chybu udělat nesmí, protože jde o zdraví pacienta," říká.

V šestadvaceti letech si sám prošel tím, s čím se nyní jako lékař setkává u svých pacientů. Zranění kolene znamenalo téměř půlroční nucenou pauzu od fotbalu. "Skoro každý, koho něco takového potká, začne dříve nebo později přemýšlet, zda se ještě na fotbalový trávník vrátí. Já jsem věřil dokonce v úspěšný návrat do základní a tehdy velice našlapané sestavy Sparty," popisuje Novák.

Byl ještě mladý, ve fotbale chtěl něco dokázat. "Operace dopadla dobře a já se snažil na sobě co nejvíc pracovat. Byly sice občas chvíle, kdy se zdálo všechno beznadějné a právě v takových okamžicích mi ti nejbližší pomohli zatnout zuby a makat. Každý, kdo chce navázat na své předchozí úspěchy, musí tyto především psychické bariéry překonat. A mně se to podařilo," prozrazuje.

V letenském dresu tak mohl pokračovat ve sběru fotbalových trofejí. Sparta na konci osmdesátých československé lize vládla, a to také díky dravému útočníkovi, kterému málokdo řekl jinak než Petar.

"Moje fotbalová pětiletka ve Spartě byla jedním slovem nádherná. Řetěz titulů, v roce 1989 dokonce vysněný double, nádherné zápasy v evropských pohárech s Barcelonou, Juventusem, Fenerbahce a dalšími fotbalovými velikány. A v neposlední řadě dvě skvělé sezony pod taktovkou trenéra Václava Ježka, vynikajícího stratéga a psychologa, který rozuměl hráčské duši," vzpomíná nynější elitní ortoped.

Měl vizitku kvalitního koncového hráče, a tak o něj mělo zájem hned několik renomovaných klubů. Například Schalke 04, West Ham United, Servete Ženeva či Panathinaikos Atény. Nakonec dal přednost řeckému Iraklisu Soluň, odkud se kvůli pracovním povinnostem už po dvou letech vrátil domů. Po skončení aktivní fotbalové činnosti jako lékař řešil spoustu různých zdravotních problémů.

"Na operačním stole skončili v našem Centru například Jan Poštulka, Tomáš Sivok, Václav Vrána, Zdeněk Grygera, Libor Sionko, Marek Matějovský, Pavel Dyba či Lukáš Juliš, vesměs s bolavými koleny a Costa s luxací ramenního kloubu," vzpomíná.

A mezi zmíněné marody se před půldruhým rokem zařadil paradoxně i on, v jednom přátelském utkání hřiště po hodině hry opustil se zraněným kolenem. "A tak jsem skončil v ´mém´ operačním sále a v rukách doktora Váchala, u něhož jsem před lety v Centru léčby pohybového aparátu jako lékař začínal," usmívá se Petr Novák.

K fotbalu samozřejmě patří tvrdá fyzická příprava, ale jako lékař ji potřebuje taky. "Operace jsou někdy dlouhé a náročné. Proto se snažím fyzičku udržovat například tenisem a občas golfem. Pohybově to sice není optimální, koleno není v optimálním stavu, ale snažím se aspoň rychleji chodit," dodává s úsměvem.