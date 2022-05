Nikdo nám nevěřil. Ale jsme tu a jsme první, zářil Hejda. Brzký kolaps Slavie nečekal

Dvě minuty si fotbalisté Plzně museli počkat na to, až se dohraje zápas v Ostravě a remíza Slavie jim definitivně přihraje mistrovský titul. V tu dobu už měli splněno, Hradec Králové porazili v Mladé Boleslavi 2:0. Dočkali se. Mladoboleslavským stadionem ta zpráva projela jako blesk a červenomodří se v euforii rozeběhli k sektoru svých fanoušků. "Oslavy budou divoké," hlásil kapitán Jan Hejda.

Speciální edice mistrovských trik a čepic byla schovaná, aby o nich tým ani trenéři nevěděli - ale připravená. Příliš se nepočítalo s tím, že by je plzeňští nafasovali už po předposledním zápase nadstavbové části Fortuna:Ligy, ale stalo se. Zatímco oni svůj zápas s Hradcem Králové zvládli, Slavia v Ostravě jen remizovala.

"Pomalu nám začíná docházet, čeho jsme dosáhli. Tenhle titul řadím úplně nejvíc. Je můj nejpřekvapivější, protože nikdo nám nevěřil. Od začátku jsme byli zaškatulkovaní, že budeme rádi za poháry. Ale jsme tu a jsme první," radoval se po zápase kapitán Jan Hejda, který má po středě na svém kontě pět ligových prvenství, včetně jednoho ze Sparty.

Plzeň přitom vstupovala do nadstavby až druhá, přesto dokázala Slavii přeskočit a co víc, jistotu titulu si vyválčit už po čtvrtém zápase. "Čekal jsem honičku až do posledního kola. Ale hodně nám nahrála remíza v Edenu i to, co Slavia tady předvedla s Hradcem. A my jsme toho dokonale využili," dodal Hejda.

V pětatřiceti zápasech Viktoria prohrála jen dvakrát. A přestože hlavně na začátku soutěže herně nezářila, tři body většinou urvat dokázala. "Jsme banda bojovníků, co se nikdy nevzdala. Kolik zápasů jsme otočili, kolikrát jsme zápas dokázali ukopat, i když se nám nedařilo. Ten titul vystihuje, že jsme parta válečníků," souhlasil dvaatřicetiletý stoper.

Ústřední postavou oslav Viktorie byl vedle kapitána kouč Michal Bílek, který tým převzal loni na jaře. A je to přesně rok a den, co s ním získal ligový titul. "Skvělý kouč, který umí udělat kabinu, navíc je schopný super přečíst soupeře. Vnímal jsem, že v médiích neměl vždycky pozitivní obraz, ale když jsem ho poznal osobně, tak mi to do toho nezapadá. Je to frajer a super chlap," chválil svého nadřízeného Hejda.

Necelou hodinu po zápase se autobus v plzeňských barvách vydal zpět na západ Čech. "Vamos a la playa," pokřikoval mezi dveřmi majitel klubu Adolf Šádek. "Oslavy budou dlouhé a divoké, spát asi nepůjde nikdo," přitakal Hejda.

Oficiální party i s fanoušky celá Plzeň ožije v neděli, po zápase s Baníkem, kdy Viktoriáni po třech letech slávistické dominance opět převezmou mistrovský pohár. "Je škoda, že jsme se v Mladé Boleslavi nemohli dostat k fanouškům blíž, ale v neděli budou oslavy ještě větší. Těším se na ně," dodal plzeňský kapitán.