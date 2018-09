Další Bílkova satisfakce, Zlín vyhrál v Ďolíčku a vede ligu. Užíváme si to, řekl

AKTUALIZOVÁNO před 21 minutami

Fotbalisté Zlína vyhráli na Bohemians díky jedinému gólu. V neúplné tabulce se dostali na první místo před Slavii i Plzeň.

Praha - Fotbalisté Zlína zvítězili v předehrávce 8. ligového kola na hřišti Bohemians 1905 1:0. V nejvyšší soutěži si připsali čtvrtou výhru po sobě a nejméně do soboty se posunuli do čela neúplné tabulky, kterou nevedli dva roky.

Zápas rozhodl v 74. minutě střídající Petr Hronek, o pět minut později nedal domácí Martin Hašek mladší penaltu. Bohemians se Zlínem v lize nevyhráli podvanácté za sebou, po třech kolech nebodovali a jsou šestí.

"Říkal jsem to klukům, jaká je před námi motivace. Být aspoň na den nebo dva první, to je pro Zlín úžasné a nám se to podařilo. Před sezonou jsme s tím nepočítali, celá kabina si to užívá. Sezona se pro nás vyvíjí fantasticky, ale jsme na zemi," řekl na tiskové konferenci zlínský trenér Michal Bílek.

Zlín vyhrál předchozí tři kola při skóre 8:0 a v Ďolíčku od začátku poměrně sebevědomě kombinoval. Ve třetí minutě se probíjel do zakončení Jiráček, upadl ve vápně, ale rozhodčí Proske nechal hru pokračovat.

Vzápětí dvakrát zahrozili domácí. Po Reiterově úniku ale dobře vyběhl a a zasáhl gólman Stanislav Dostál a dorážku Filipa Haška zablokoval zlínský obránce. Krátce nato po signálu z rohu pálil Martin Dostál a jeho jmenovec v brance hostů střelu s námahou vyrazil.

Pak na několik minut převzali otěže "Ševci". Holíkovu střelu z úhlu vytáhl gólman Valeš a v 18. minutě Poznar po Beauguelově přiťuknutí hlavou minul. Ve 32. minutě měli dosud největší šanci domácí. Reiter si naběhl za obranu, přihrál na hranici malého vápna, ale Záviška s Hilálem si překáželi a míč poslali těsně vedle.

Po přestávce začali hosté náporem. Po dlouhém nákopu vystřelil z úhlu Poznar a za již překonaným Valešem odkopl míč kapitán Krch. Zlín pokračoval v tlaku, ale v 58. minutě udělal v obraně chybu a střelu Martina Haška v poslední chvíli zablokovala obrana.

Hra se pak uklidnila, a když už se zdálo, že zápas pomalu spěje k bezgólové remíze, udeřil Zlín. Podio v 74. minutě dlouhým nákopem našel za obranou Poznara, který hlavou přiťukl zcela volnému Hronkovi a ten po necelých osmi minutách pobytu na trávníku sám před Valešem nezaváhal. Zlínský záložník dal svůj první gól od března.

"Já popravdě ani gólmana neviděl, jen jsem viděl, jak padá míč, a snažil jsem se to trefit. Celkem jsem byl překvapený, kolik jsme tam měli prostoru. Konečně se poštěstilo, pro pocit je to skvělé. Ještě když nehrajete stabilně v základu, tak to povzbudí ještě víc," řekl Hronek.

"Na situaci, ze které jsme inkasovali, jsme se přesně znovu upozorňovali ještě v poločase. Že to dávají nahoru, vyhrávají souboje a že musíme hlavně mít nabrané další hráče. A tam nám selhala obranná řada," uvedl kouč Pražanů Martin Hašek starší.

Bohemians mohli hned za čtyři minuty srovnat. Sudí Proske po zákroku Bača na Vodháněla nařídil penaltu, ale Martin Hašek, stejnojmenný syn kouče Pražanů, nechal vyniknout brankáře Dostála. Ten vzápětí chytil i Šmídovu hlavičku.

"Máme určenou skupinu, která penalty kope. Pokud jsem dobře viděl, byl jsem z té skupiny na hřišti jen já. Přijal jsem rozhodnutí, že se nebudu soustředit na pohyb gólmana a budu se to snažit trefit čistě k tyči. To se relativně podařilo, ale gólman skočil hodně brzy, tak se k té tyči dostal," uvedl Martin Hašek mladší, který v lize poprvé nastoupil v základní sestavě se svým bratrem Filipem.

"Nekopali exekutoři, kteří obvykle za Bohemku kopou, jako je Jindřišek. Řekl jsem si, že půjde na stranu, kam to obvykle leváci kopou, což je po noze. Tu stranu jsem si vybral, šel jsem tam naplno a dobře, že to klaplo. S trenérem gólmanů jsme se pousmáli, že penalty nebyly jeho i mojí silnou stránkou. Za každou chycenou musíme být rádi," uvedl Dostál.

8. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Fastav Zlín 0:1 (0:0)

Branka: 74. Hronek. Rozhodčí: Proske - Kotík, Černý. ŽK: Šmíd - Bartošák. Diváci: 4732.

Bohemians: Valeš - M. Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Reiter, Martin Hašek ml., Bederka (84. Vaníček), Záviška - F. Hašek (67. Nečas), Hilál (73. Vodháněl). Trenér: Martin Hašek st.

Zlín: S. Dostál - Bačo, Buchta, Gajič - Matejov, Holík (67. Hronek), Podio, Jiráček, Bartošák - Beauguel (90. Jakubov), Poznar (81. Železník). Trenér: Bílek.