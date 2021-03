Neúcta a pohrdání. Šéf Liberce urazil trenéra Radu, Jablonec mu to vrátil, říká Fukal

"Jablonec v jizerském derby porazil Liberec. Petr Rada je poděs a ještě si přisadil majitel Slovanu pan Karl," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Do branky Slavie musel ve víkendovém kole Fortuna:Ligy mladý Matyáš Vágner, byl to jeho první zápas v lize, vlastně v dospělé kategorii, pokud nepočítáme záskok proti Glasgow Rangers v Evropské lize. Měl výhodu v tom, že nastoupil za mužstvo, které jede, daří se mu, snadno ho proto ostatní podrželi.

Chyby udělal, jednou mu vypadl míč, jednou špatně přihrál a pak šel při zákroku, aby to napravil, do rizika. Ale to se dalo předpokládat, nervozita je přirozená, zkušenosti nabere jen v těžkých zápasech. Já si vzpomínám, že jsem byl u debutu Petra Čecha, když v říjnu 1999 nastoupil za Blšany na Spartě. Vyhráli jsme 3:1, sedmnáctiletý Petr nějaké chyby udělal, ale - jakou měl pak kariéru…

S Vágnerem je to podobné, navíc vítězné utkání s vychytanou nulou, dopadlo to dobře výsledkově i herně. Debutovat v mužstvu jako Slavia je pro nováčka velkou výhodou.

Nechápu zákrok Simy na brankáře Opavy zvláště po tom, co se dělo v Glasgow. Za nás byli brankáři svatí, nešlo se do nich takhle bezohledně, a je jedno, jaká je doba a jaký se hraje fotbal. To si myslím pořád. A neberu, že dneska brankáři hrají výš a často nahrazují práci obránců.

Jen se divím, že jim nepomohou spoluhráči. Když mi tohle udělá někdo s brankářem, tak mu to dám sežrat. Okamžitě mu dám pocítit, že tohle se nedělá, to je přes čáru. Seřval bych ho na dvě doby. A nejen to, nandal mu od cesty. Navíc byli brankáři, kteří si něco takového líbit nenechali. Stačil by náznak… Třeba, dej mu pánbůh lehkou zem, Zdeněk Jánoš. Nebo v Německu Oliver Kahn. Počkali by si na vhodnou příležitost a naložili by mu, že by letěli až na tribunu. Do brankáře se takhle bezohledně zkrátka nechodí.

I když Opava má starostí dost, nečekanou početní převahu na Slavii mohla a rozhodně měla využít lépe. Být odvážnější, pokusit se o něco. Ne předvést takový odevzdaný výkon, to nechápu, prohrát 0:4 je moc. Vůbec zápas nezvládla.

Přiznávám, že jako fanouška mě potěšilo, že Jablonec v jizerském derby, nebo jako tomu říkat, porazil Liberec. Už jsem několikrát hovořil o trenérovi Petru Radovi, jaký je to poděs, jak umí mužstvo nahecovat. A teď si ještě přisadí majitel Slovanu pan Karl, když mu řekne že nechápe, proč Petra Radu ještě z Jablonce nevyhodili. No to ho naštval!

Mám pocit, že historicky mezi nimi něco je, ale to je jejich věc. Každopádně mu přidal další motivaci, proč soupeře pokořit. Pan Karl podle mého projevil určitou neúctu k trenérovi, který u nás něco dokázal a nebylo toho zrovna málo. Beru to jako pohrdání jeho schopnostmi, celoživotní prací. Nerespektování jeho osoby. A já mám ještě hroznou radost, že vítězný gól vstřelil Vojta Kubista. Klubových odchovanců v kádru moc není, navíc si dal dárek k narozeninám. A také nesmírně potěšil trenéra Radu.

Podívejte se na pozápasový rozhovor s Petrem Radou, v jehož závěru se dotkl i sporu s majitelem Liberce:

Podle mých informací dostal českobudějovický David Horejš ultimátum, že když neuspěje proti Spartě, tak letí. Vůbec takové jednání nechápu. Je to strašně přestřelené, Budějovice i díky jemu jdou herně i výsledkově nahoru, i když se v poslední době třeba dvakrát nedařilo. Vedení by mělo být rádo, že takového klubového vlastence vůbec má, který konkuruje týmům s mnohem lepšími podmínkami.

Je patrné, že v klubu nepanují nejlepší vztahy, všichni netáhnou za jeden provaz, nedrží při sobě. Hráči však za trenérem jdou, v těžké chvíli ho podrželi, což bylo na výkonu proti Spartě jasně vidět. Kdyby měli málo bodů, hráli o něco, tak by možná výměna měla smysl. Navíc před reprezentační přestávkou, kdy by měl nový kouč týden navíc. Ale tomuhle nerozumím, chtěl bych slyšet nějaké logické a přijatelné odůvodnění, zdálky to nedovedu přesně posoudit. Opakuji však - přestřelené.

Výměny trenérů v Příbrami a Karviné nezafungovaly, doma týmy opět nepříjemně ztratily. První zápas je vždycky ošidný, je to padesát na padesát, dá se uspět i zklamat. Oběma týmům chybí potřebná hráčská kvalita, nový trenér má nějakou svou představu, co mají jeho svěřenci hrát. Potřebuje čas. Zázrační kouči neexistují. Vedení se k tomu odhodlalo zápas před reprezentační přestávkou. Názor, který bývá dosti často zdůrazňovaný, že se mohlo ještě o týden počkat, není pro mě tak důležitý. V takových situacích je žádaný každý den, každá tréninková jednotka, aby se něco dalo mužstvu vtisknout. Teď trochu času mají.

Brno a VAR, to je už věčné téma. Zase mají pocit, že je v zápase v Příbrami video poškodilo. Nechci to rozebírat, nejsem úplný odborník, i když názor na základě bohatých zkušeností a zážitků ze hřiště pochopitelně mám. Považuji tento příběh za shodu náhod, odmítám spekulace, že by mělo být Brno cílevědomě ničeno. Sice se to prapodivně sešlo, ale pořád odpovídám, že je to podle mého shoda náhod. Možná jsem moc čistý nebo až naivní, ale jiné vysvětlení si nepřipouštím.