Česká liga

Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

ČTK Sport ČTK, Sport
před 3 hodinami
Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske zkritizoval výkon týmu v prvním poločase utkání 15. ligového kola, v němž Letenští doma pouze remizovali 2:2 s Teplicemi. Podle osmačtyřicetiletého Dána si Pražané vyhrát ani nezasloužili.
Brian Priske
Brian Priske | Foto: Reuters

Během reprezentační přestávky se pokusí v mužstvu znovu zažehnout oheň, touhu a hlad po vítězství. Řekl to na tiskové konferenci.

Letenští vyhráli jediné z posledních sedmi soutěžních utkání, ve čtvrtek remizovali v Konferenční lize doma s Čenstochovou 0:0. V nejvyšší soutěži zvítězili v jediném z minulých pěti zápasů.

"Nepodařilo se nám vyhrát, protože si jednoduše myslím, že jsme si to dnes nezasloužili. Odehráli jsme velmi špatný první poločas, v němž jsme neukázali dostatek hladu zvítězit. Možná jsme se pak v průběhu druhého poločasu zlepšili, ale není to dost," řekl Priske po další ztrátě bodů.

Sparta šla brzy do vedení vlastním gólem Daniela Marečka.

"Paradoxně jsme do utkání vstoupili dobře, vedli jsme, ale pak toho bylo málo. Vidím jisté podobnosti v zápasech v Karviné a s Teplicemi. Čekají nás odpovědi na otázku, proč se tak stalo, už se mi tvoří v hlavě. Musíme znovu zažehnout oheň, touhu a hlad, třeba nějaké zápasy vyhrát i ošklivým způsobem," poznamenal rodák z Horsensu.

Letenští vypadali na začátku sezony ze všech aspirantů na titul nejlépe, postupně však začali ztrácet body i formu.

"Těžko říci, čím to je. Určitě jsme měli velmi dobrý start do sezony. Několik výher v řadě, dařilo se, vypadali jsme dobře. Za zhoršení možná z části mohou zranění klíčových hráčů, ale i ztráta touhy," uvedl Priske.

Přestávka mu přijde vhod.

"Tlak ve Spartě je velký, má to tak být. Hlad musí být ještě větší. Máme za sebou zápasy, kdy toho bylo málo. Máme teď asi nižší sebevědomí, je na nás, abychom ho našli. Jsou tu hráči, kteří tady zažili úspěchy. Stále jsme v dobré pozici, přestože jsme na tom mohli být v tabulce mnohem lépe. Takže jde o to zrestartovat se a najít vlastnosti, které jsem několikrát zmiňoval," zdůraznil bývalý trenér Midtjyllandu, Antverp nebo Feyenoordu Rotterdam.

Související

Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Plzeň - Slavia, potyčka mezi Chorým a Červem
 
Mohlo by vás zajímat

Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Průšvih, Sparta selhala i doma s Teplicemi. Pražany v závěru ochromil vztek

Průšvih, Sparta selhala i doma s Teplicemi. Pražany v závěru ochromil vztek
Chance Liga Fotbal sport Obsah AC Sparta Praha Brian Priske

Právě se děje

před 1 hodinou
Lewandowski táhl Barcelonu hattrickem, Karabec zažil krutý konec proti PSG
Fotbal

Lewandowski táhl Barcelonu hattrickem, Karabec zažil krutý konec proti PSG

Fotbalisté Lyonu bez zraněného Pavla Šulce a se střídajícím Adamem Karabcem prohráli 2:3 s mistrovským Paris St. Germain.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných
Zahraničí

"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

Sanitky odvezly jedenáct vážně poraněných cestujících, desítky lidí byly zraněny lehce.
před 2 hodinami
Američan už slavil, pak přišel kolaps. Alcaraz a Zverev vyhráli na Turnaji mistrů
Tenis

Američan už slavil, pak přišel kolaps. Alcaraz a Zverev vyhráli na Turnaji mistrů

Nejvýše nasazený Španěl Carlos Alcaraz vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně vítězstvím nad Australanem Alexem de Minaurem 7:6, 6:2.
před 2 hodinami
Čech na šipkařském Grand Slamu: Sedláček si po porážce s Littlerem vybojoval šanci
Ostatní sporty

Čech na šipkařském Grand Slamu: Sedláček si po porážce s Littlerem vybojoval šanci

Český reprezentant Karel Sedláček ve druhém zápase na šipkařském Grand Slamu zdolal 5:3 Daryla Gurneyho a vrátil se do boje o postup.
před 3 hodinami
Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad
Česká liga

Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske zkritizoval výkon týmu v prvním poločase utkání 15. ligového kola proti Teplicím.
před 3 hodinami

Hokejisté Sparty porazili Liberec v prodloužení a jsou druzí, rozhodl Shore

Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 35. kola extraligy Liberec 4:3 v prodloužení, připsali si pátou výhru za sebou a posunuli se na druhé místo tabulky. Mají ale odehráno víc utkání než soupeři.…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů
Praha

Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů

Zájmy samospráv a úřadů se při plánování rozvoje měst rozcházejí. Úředníci často prosazují spíš své vidění světa, než zákony, říká Ondřej Boháč. 
Další zprávy