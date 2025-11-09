Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

Během reprezentační přestávky se pokusí v mužstvu znovu zažehnout oheň, touhu a hlad po vítězství. Řekl to na tiskové konferenci.
Letenští vyhráli jediné z posledních sedmi soutěžních utkání, ve čtvrtek remizovali v Konferenční lize doma s Čenstochovou 0:0. V nejvyšší soutěži zvítězili v jediném z minulých pěti zápasů.
"Nepodařilo se nám vyhrát, protože si jednoduše myslím, že jsme si to dnes nezasloužili. Odehráli jsme velmi špatný první poločas, v němž jsme neukázali dostatek hladu zvítězit. Možná jsme se pak v průběhu druhého poločasu zlepšili, ale není to dost," řekl Priske po další ztrátě bodů.
Sparta šla brzy do vedení vlastním gólem Daniela Marečka.
"Paradoxně jsme do utkání vstoupili dobře, vedli jsme, ale pak toho bylo málo. Vidím jisté podobnosti v zápasech v Karviné a s Teplicemi. Čekají nás odpovědi na otázku, proč se tak stalo, už se mi tvoří v hlavě. Musíme znovu zažehnout oheň, touhu a hlad, třeba nějaké zápasy vyhrát i ošklivým způsobem," poznamenal rodák z Horsensu.
Letenští vypadali na začátku sezony ze všech aspirantů na titul nejlépe, postupně však začali ztrácet body i formu.
"Těžko říci, čím to je. Určitě jsme měli velmi dobrý start do sezony. Několik výher v řadě, dařilo se, vypadali jsme dobře. Za zhoršení možná z části mohou zranění klíčových hráčů, ale i ztráta touhy," uvedl Priske.
Přestávka mu přijde vhod.
"Tlak ve Spartě je velký, má to tak být. Hlad musí být ještě větší. Máme za sebou zápasy, kdy toho bylo málo. Máme teď asi nižší sebevědomí, je na nás, abychom ho našli. Jsou tu hráči, kteří tady zažili úspěchy. Stále jsme v dobré pozici, přestože jsme na tom mohli být v tabulce mnohem lépe. Takže jde o to zrestartovat se a najít vlastnosti, které jsem několikrát zmiňoval," zdůraznil bývalý trenér Midtjyllandu, Antverp nebo Feyenoordu Rotterdam.