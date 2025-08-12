Česká liga

Nespokojenost s rozhodčími roste. Stěžuje si už i Baník

před 2 hodinami
Baník Ostrava podal protest proti výkonu hlavního sudího Jana Všetečky a videorozhodčího Marka Radiny v utkání 4. kola fotbalové ligy s Karvinou. Už v pondělí zaslaly oficiální stížnost na výkony sudích ve víkendových zápasech i Bohemians 1905 a Olomouc.
Jan Všetečka rozhodoval utkání Baníku s Karvinou. A domácí jeho výkon neuspokojil
Jan Všetečka rozhodoval utkání Baníku s Karvinou. A domácí jeho výkon neuspokojil | Foto: Milan Kammermayer

Baník si v protestu zaslaném na FAČR stěžuje na dvě situace v pokutovém území.

Podle něj v 63. minutě sudí špatně vyhodnotili souboj faulujícího Christa Tiéhiho s Abdallahem Gningem.

Z nařízené penalty dal gól na konečných 2:1 pro hostující Karvinou Dávid Krčík.

"V případě, že ke kontaktu výše uvedených hráčů skutečně došlo, nelze z dostupných záběrů posoudit intenzitu kontaktu," uvedl ostravský klub.

"Z televizních záběrů je však zřejmé, že případný kontakt nemohl způsobit pád hostujícího hráče č. 12 (Gning) tak, jak proběhl. Hostující hráč se dle našeho názoru zapojil do souboje o míč nebezpečným způsobem - tzv. šlapákem, podrážkou napřed," podotkl Baník.

Druhá situace se odehrála v závěru nastaveného času, kdy karvinský záložník Alexandr Bužek zahrál ve vápně rukou. Penalty, z níž by měl šanci srovnat skóre, se však Ostravští nedočkali.

"Ruka byla v nepřirozené poloze - daleko od těla. Hostující hráč míč dobře viděl a měl přehled o celé situaci; pohyb míče pro něj nebyl nijak nečekaný. Měl dostatek času pohyb své ruky ovlivnit a ruku použil vědomě ke zpracování míče," stojí v prohlášení.

Ostravě se nelíbí verdikt sudích, přestože komise rozhodčích v pondělí uvedla, že penalta nebyla nařízena správně.

"Hráč hostujícího družstva č. 21 (Bužek) měl v momentě kontaktu s míčem ruku mírně od těla, ale v přirozené poloze vzhledem k pohybu hráče," napsala komise.

Při prakticky totožné situaci v tom samém kole přitom v nastaveném čase zahrávalo pokutový kop Slovácko, a díky němu vyrovnalo v Plzni na konečných 1:1.

Olomouc podala v tomto kole protest proti rozhodnutí sudího Ondřeje Pechance. Ten svůj velmi slabý výkon v utkání na Spartě korunoval druhou žlutou obránci Sigmy Královi za slova "Co pořád řveš?" k protihráči Adamu Ševínskému.

"Klub považuje udělení druhé žluté karty pro Jana Krále za neoprávněné, a proto žádá o její zrušení," uvedla Olomouc, jež hrála na Letné už od 37. minuty o deseti bez vyloučeného brankáře Jana Koutného a prohrála 0:1.

Bohemians 1905 podali protest proti výroku hlavního rozhodčího Pavla Orla, který v nedělním utkání 4. kola první fotbalové ligy s Jabloncem vyloučil v 68. minutě Vlasije Sinjavského.

Komise rozhodčích v pondělí v komuniké uvedla, že estonský reprezentant neměl být vyloučen. 

Sinjavskij šel do souboje na dlouhou nohu s Janem Suchanem. Oba hráči došlápli současně, "šlapákem" se ale provinil jablonecký záložník.

Orel přesto nepochopitelně ukázal estonskému krajnímu hráči druhou žlutou kartu a oslabení Bohemians stav 0:1 už nezvrátili.

"Musíme se proti tomuto omylu či závažné chybě rozhodčího/rozhodčích, která se přeměnila v hrubou chybu zásadním způsobem ovlivňující zbývající část utkání, ohradit. Je patrné, že v opačném případě bychom vystavili našeho hráče disciplinárnímu řízení s následným omezením startu v dalším ligovém kole," uvedli Bohemians.

Klub proto požádal disciplinární komisi Ligové fotbalové asociace o zrušení druhé žluté a následné červené karty a zastavení disciplinárního řízení s hráčem o pozastavení činnosti.

Již v předchozích kolech podala Plzeň protest po duelu s Jabloncem a Pardubice po zápase se Spartou.

 
Další zprávy