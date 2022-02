Neproměněná penalta i zranění Staňka. Přesto Plzeň rozstřílela oslabené Pardubice

Fotbalisté Plzně ve 23. kole první ligy doma deklasovali oslabené Pardubice 4:0 a znovu vedou neúplnou tabulku o tři body před pražskou Slavií. Obhájce titulu v neděli hraje v Mladé Boleslavi s Hradcem Králové.

Domácí Pavel Bucha v úvodu neproměnil penaltu, ale ve 20. minutě dostal červenou kartu pardubický Filip Čihák a ještě před pauzou Viktorii zařídili dvoubrankové vedení Lukáš Hejda s Janem Kopicem. Po změně stran skórovali i Milan Havel a střídající Tomáš Chorý. Východočeši nebodovali po třech kolech a jsou předposlední, mají ale k dobru odložený duel v Liberci.

"Výsledek je dobrý, měli jsme řadu šancí, které jsme ještě neproměnili. Škoda, že jsme nedali penaltu, protože tam byl úsek, který z naší strany byl takový nervózní, ale pak jsme se do toho dostali a utkání zvládli dobře," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek.

Oba týmy vyjádřily podporu Ukrajině čelící ruskému vojenskému útoku. Před nástupem hráči základních sestav oblékli trička s heslem "Svobodu pro Ukrajinu", domácí modrou a hosté žlutou v barvách ukrajinské vlajky. Tento nápis se objevil také na světelných tabulích. Plzeňské dresy i během zápasu ozdobil nápis "Ne válku, prosím".

Západočeši začali očekávaným tlakem. Po prvním rohu Čihák kopnul do hlavy navrátilce do základní sestavy Beauguela a rozhodčí Krejsa po kontrole u videa nařídil pro Viktorii pokutový kop. Tu ale v sedmé minutě zahodil Bucha, který netrefil branku.

Bývalý plzeňský obránce Čihák nepovedený návrat na hřiště mateřského klubu korunoval ve 20. minutě, kdy ostře zajel do Kalvacha a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Pardubičtí ve druhém z posledních tří kol dostali červenou kartu.

"Bylo to v té situaci úplně zbytečné. Přežili jsme penaltu a mohli srovnat hru, ale uděláme takovou hrubou chybu. Vyloženě jsme se do té situace dostali sami, protože to Filip řešil tak, jak to řešil. Určitě ho za to nikdo chválit nebude," prohlásil hostující kouč Jaroslav Novotný, který vede mužstvo s Jiřím Krejčím.

Početní výhodu mohl záhy využít Kalvach, ale v dobré pozici přestřelil. Předtím Hejdovu hlavičku zneškodnil pardubický brankář Letáček.

Domácí se ujali vedení ve 34. minutě, kdy po Kalvachově rohu Hejda přesně zamířil hlavou. Východočeši ve třetím ligovém utkání jarní části poprvé inkasovali. Za deset minut zvýšil Kopic hlavou po Sýkorově centru, v nastavení první půle ještě Letáčka zachránilo břevno po Havlově hlavičce.

Plzeňští pokračovali v převaze i na začátku druhého dějství a třetí branku přidal ve 49. minutě Havel po individuální akci a nechtěné přihrávce od hostujícího Tischlera.

Na druhé straně se zranil brankář Staněk po srážce s náhradníkem Akosah-Bempahem, a přestože napoprvé odmítnul střídat, tak po hodině hry přece jenom přenechal místo debutujícímu náhradníkovi Tvrdoňovi. Staněk odjel na vyšetření do nemocnice.

"Je otřesený, ale věřím, že bude všechno v pořádku. Chtěl jsem, pokud by nebyl fit, že bychom udělali rovnou trojité střídání a ještě si dvě ušetřili. Chtěl chytat, rozumím tomu, ale bohužel bolest byla silnější a dolů musel jít za chvíli," přiblížil Bílek.

V 70. minutě byl blízko ke čtvrtému gólu Beauguel, jehož ránu "nůžkami" zastavilo až břevno. "Celá akce byla nádherná a škoda, že to tam nepadlo. Byl by to opravdu nádherný gól," mínil Bílek. Brankovou konstrukci později trefil také střídající Chorý.

Ten se dočkal gólu v první minutě nastavení šťastnou hlavičkou, přestože hosté protestovali, že míč plným objemem nepřešel brankovou čáru. Západočeši podesáté za sebou v nejvyšší soutěži neprohráli a Pardubice zdolali ve třetím ze čtyř ligových zápasů a opět bez inkasované branky.

"Určitě utkání nebylo podařené z naší strany a nijak jsme ani soupeře neohrozili. Projevilo se, že má Viktorka kvalitní obranu a nedostává branky. Čekají nás utkání z našeho pohledu asi důležitější, takže to musíme přijmout," dodal Novotný.

23. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - FK Pardubice 4:0 (2:0)

Branky: 34. Hejda, 44. Kopic, 49. Havel, 90.+1 Chorý. Rozhodčí: Krejsa - Nádvorník, Arnošt - Julínek (video). ŽK: Čihák, Kostka (oba Pardubice). ČK: 20. Čihák. Diváci: 6184 (omezený počet).

Sestavy:

Plzeň: Staněk (61. Tvrdoň) - Holík, Kaša, Hejda, Havel - Bucha (58. Trusa), Kalvach - Kopic (59. Čermák), Sýkora (76. Šulc), Mosquera - Beauguel (76. Chorý). Trenér: Bílek.

Pardubice: Letáček - Kostka (72. Čelůstka), Čihák, Toml, Cadu - Tischler - Lupač (69. Huf), Vacek (83. Patrák), Solil, Rezek (46. Akosah-Bempah) - Černý (46. Rajan). Trenér: Novotný.