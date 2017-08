Nemůžeme se vymlouvat na to, že potřebujeme čas. Fanoušci si zaslouží silnou Spartu, ví Stramaccioni

před 25 minutami

Na ofenzivní hře Sparty bylo vidět patrné zlepšení. Trenér Andrea Stramaccioni věří, že jeho tým začne dělat fanouškům zase radost.

Praha - Fotbalová Sparta pod italským trenérem Andreou Stramaccionim vyhrála podruhé v sezoně. Proti Slovácku už bylo na hře Letenských vidět drobné zlepšení. Přesto se Sparta v koncovce obávala o nejtěsnější ligovou výhru 1:0.

"Občas slyšíme argument, že by nám měli dát všichni čas. To je asi pravda, ale nemůžeme tím omlouvat špatné výsledky. Věřím, že bude všechno dobré. Obzvlášť po dnešní výhře. Normálně s hráči v kabině výhru neslavím, ale dnes jsem přijal pozvání kádru. Jdeme správným směrem," nevymlouval se Stramaccioni.

"Víte je to obrovská výzva, Sparta neměla tři roky titul a před sezonou došlo k velkým změnám nejen v realizačním týmu. Dá se říct, že se mění celý klub," dodal jednačtyřicetiletý Ital a nevyloučil, že Spartu ještě opustí několik hráčů před uzavřením přestupového období.

Sparta byla proti Slovácku většinu zápasu lepším týmem, ale v závěru přeci jen došlo ze strany domácích k polevení a moravský tým mohl klidně vyrovnat. Po jedné standardní situaci dokonce zvonila za Koubkem tyč. "V ofenzivě jsme předvedli asi nejlepší výkon sezony. Během týdnu jsme hodně pracovali na systému a mohli jste vidět, že ofenzivní hráči odehráli dobré utkání. Ale v obraně musíme ještě pracovat," zhodnotil zápas rodák z Říma.

"Musíme zapracovat i na psychice"

Sparta si i proti Slovácku udržela průměr jedné vstřelené branky na zápas. "S tolika šancemi jsme měli přidat druhý gól a zápas rozhodnout dříve. Dostali jsme se do vedení a naše obranná linie se posunula o dvacet metrů dozadu. Je to o psychice. Tím, že jsem poslal do hry Václava Kadlece, jsem chtěl týmu dát impulz, že můžeme vstřelit další gól. Ale nepanikařím, věřím, že šance začneme proměňovat," pokračoval Stramaccioni.

Během týdne vběhlo po tréninku tvrdé jádro fanoušků Sparty na hřiště s rakví, která byla určená pro vedení klubu. "Rozumíme fanouškům, protože si zaslouží, aby Sparta hrála jako top tým. My se postupně zlepšujeme a doufáme, že se tvrdou prací dostaneme na vysokou úroveň," vzkázal bývalý kouč Interu Milán příznivcům Sparty.

Premiéru za A-tým Sparty si proti Slovácku odbyl stoper David Hovorka, který nehrál soutěžní zápas od loňského listopadu. "Sám jsem podstoupil hned tři operace kolene, takže dobře vím, jak je návrat po tomto zranění obtížný. Nasadil jsem Davida v domácím zápase, ve kterém jsem předpokládal, že by obrana nemusela být pod takovým tlakem. Uklidňoval jsem ho, že od něj hned napoprvé nečekám ideální výkon," vysvětlil na závěr Stramaccioni.