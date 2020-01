Nejsem jako Franz. Baník jsem nikdy nepomlouval, říká nový ostravský kouč Kozel

Stanislav Hrabě

Evropské poháry - takový je výhledový cíl Baníku Ostrava, který má naplnit Luboš Kozel, o jehož trenérské schopnosti stály Slavia nebo Liberec.

Prohlásil jste, že Baník má vyšší potenciál než Sparta. Po nevýrazných výsledcích v přípravě si to myslíte stále?

Nemyslel jsem si, že by se to prokázalo za čtrnáct dní či za měsíc. Ale klub má vybudovanou infrastrukturu, která ho k vysokým metám předurčuje. Sportovní podmínky a zázemí, kterými disponuje, má v republice možná jen Sparta, možná i Boleslav, ale například Slavia ještě ne.

Jak jste v budování silného týmu v českém fotbalovém prostředí daleko?

Mám za sebou tři týdny. O titulu zatím uvažovat zdaleka nemůžeme, musíme k práci přistupovat s pokorou. Víme, jaké hráče máme, co s mužstvem chceme udělat. V dlouhodobém horizontu chceme hrát evropské poháry.

Majitel klubu Václav Brabec si vás pro tyto cíle vybral. Dalo mu velké přemlouvání, aby vás získal?

V kontaktu jsme byli delší dobu, já měl ovšem závazky na asociaci, Baník trenéra měl, šlo tedy spíše o fotbalové debaty. Nakonec vykrystalizovaly v dohodu. Jeho jednání bylo férové, vize, která vypadá velmi věrohodně, mě oslovila. Věřím, že prostor pro koncepční dlouhodobou práci mi bude vytvořen.

Většinu hráčské i trenérské kariéry jste strávil v Praze. Je pro vás složité přestěhovat se do Ostravy, kde Pražany nemají příliš v lásce?

Vždycky je to o práci. Když se daří, všechno je v pořádku. Já nikdy o Baníku nic špatného neprohlásil, byl jsem proto přesvědčený, že nebudu mít tak nevlídnou pozici, jako když šel Franz Straka do Slavie se svou sparťanskou minulostí a s tím, co o největším rivalovi kdysi říkal. Navíc jsem zachytil, že můj příchod je vnímán velmi pozitivně. Stejně to však bude o výsledcích a hře, když se to nebude líbit, výhrady k mé osobě mohou být.

Baník má dost impulzivní fanoušky. Neobáváte se jich?

Mě to naopak láká. Jejich podpora je pro mužstvo obrovskou výhodou. Kvůli nim se přece fotbal hraje. K pravidelně vyprodanému stadionu máme sice ještě trochu daleko, ale na jaře přivítáme zajímavé soupeře. Když navíc budeme hrát dobře, může lidí přijít dost.

Na FAČR jste měl smlouvu, byl problém vás vykoupit? Výstupní klauzule zněla na tři a půl milionu korun.

Peníze nejsou otázka na mne. Já už v létě řešil nabídku z Liberce, věděl jsem, že to není o mé vůli. Teď to vyšlo. Součástí souhlasu byla dohoda, že dojedu cyklus u výběru do 19 let, v únoru máme akci a v březnu nás česká kvalifikace mistrovství Evropy v nizozemské Harkemě (soupeři Finsko, Švýcarsko a Nizozemsko). Dá se to sladit, podmínkou bylo, aby to nezasahovalo do utkání, a tu splním. Navíc začínáme pracovat koncepčně, týmově, když několik dní jeden člověk není, nic se nepokazí. Musí všechno fungovat dále.

Na asociaci jste už údajně nebyl moc vítán, protože jste podepsal dopis, který nesouhlasil s odchodem technického ředitele Michala Prokeše. Pociťoval jste od vedení nějakou nevraživost?

Myslím, že to nebyla pravda. Když se to přihodilo, tak nebyl úplný klid, došlo k nějakým změnám, ale na moji práci to potom větší vliv nemělo.

Jak bude probíhat výběr posil? Má Baník podle vás dobrý skauting?

Mužstvo celkem fungovalo, věděl jsem, že teď tolik změn nebude. Pazderovi skončila smlouva, odešel jen Diop, o němž jsem byl už předem informován, že by mohl odejít, jiné odchody nehrozily. Přišel jeden zajímavý útočník (Potočný), vrátil se Šašinka. Chtěl jsem mužstvo nejprve pořádně poznat. V létě končí smlouvy více hráčům, obměna může být větší. Budu už o půl roku zkušenější.

Pro Duklu jste dokázal najít zajímavé hráče i v zahraničí, konkrétně ve Španělsku - Romeru, Néstora, Pabla. Budete v tom pokračovat?

Kontakty tam mám, ale nejde ani tak o národnost, ale o posty a finanční možnosti. Zatím je vize tvořit tým z hráčů, kteří mají vztah ke klubu a regionu. Když však zjistíme, že hráč, kterého potřebujeme, není, poohlídneme se jinam. Je to otevřené.

Jak vycházíte s majitelem?

Pro Baník jsem se rozhodl i kvůli němu. Jeho jednání, stejně jako dalších představitelů klubu, bylo velice korektní. Oslovilo mě to.

Dostal jste konkrétní cíle do jara?

Nedostal, ale ve fotbalové práci si nějaké dát musíte. O dlouhodobých jsme se už bavili a ty zůstávají. Kam se pohneme na jaře, to se uvidí.