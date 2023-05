Nejlepším brankářem první fotbalové ligy byl zvolen Kovář, obráncem Sörensen

Vláda schválila návrh novely se zpomalením valorizace penzí, se zpřísněním podmínek pro předčasný důchod a s novým přídavkem, který by měli důchodci a důchodkyně dostávat při vysoké inflaci. Kabinet o tom informoval na svém webu ve výsledcích svého zasedání. Projednávání důchodové novely ve zveřejněném programu neměl. K tomu, aby změny začaly platit, musí je přijmout Parlament a podepsat prezident. Vláda by podle normy chtěla rozhodovat už letos v září o valorizaci pro příští rok. Politici opozičních hnutí ANO a SPD opakovaně uvedli, že změny nepodpoří.

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Výdaje na penze prudce rostou, nyní tvoří přes 30 procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála 600 miliard korun, letos by to mohlo být zhruba o 90 miliard víc. Deficit důchodového pojištění by tak mohl činit kolem 80 miliard korun.