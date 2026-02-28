Přeskočit na obsah
Benative
28. 2. Lumír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Nejhorší zápas Jablonce v sezoně, Boleslav ho zaskočila smrští. Prohrál také Liberec

ČTK

Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili ve 24. kole první ligy Jablonec 3:0 a na jaře poprvé vyhráli. Naopak soupeř ve druhé části sezony poprvé inkasoval. Liberec podlehl Hradci Králové 0:1 a Pardubice hrály s Teplicemi smírně 1:1.

Radost fotbalistů Mladé Boleslavi
Radost fotbalistů Mladé BoleslaviFoto: Radek Petrášek / ČTK
Reklama

Podrobnosti připravujeme.

24. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 3:0 (0:0)

Branky: 47. Ševčík, 52. Kostka, 55. vlastní Sobol. Rozhodčí: Orel - Pečenka, Cichra - Všetečka (video). ČK: Alégué (Jablonec, po skončení utkání). Diváci: 1691.

Reklama
Reklama

Sestavy:

M. Boleslav: Floder - Matoušek, Králik, Hybš - Kostka, Karafiát (76. Pech), D. Kozel (86. Donát), Šubert - Ševčík (86. Lehký), John (64. Langhamer) - Kabongo (64. Buryán). Trenér: Majer.

Jablonec: Mihelak - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili (72. Singhateh), Nebyla, Sedláček (56. Zorvan), Sobol (56. Polidar) - Alégué, Hollý (56. Okeke) - Jawo (80. Chramosta). Trenér: L. Kozel.

Slovan Liberec - FC Hradec Králové 0:1 (0:1)

Reklama
Reklama

Branka: 38. Pilař. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Váňa - Adámková (video). ŽK: Letenay, Rus - Mihálik (mimo hřiště), Horejš (trenér). Diváci: 3579.

Sestavy:

Liberec: Koubek - Icha, Masopust, N'Guessan, Kayondo - Stránský, Diakité (36. Lexa) - Dulay (60. Hodouš), Mahmic (60. Rus), Mašek (75. Letenay) - Krollis (36. Soliu). Trenér: Kováč.

Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Kučera (63. Ludvíček), Darida (74. Neto), Trubač, Horák - Vlkanova (81. Kubr), Pilař (81. Binar) - Mihálik (74. Regža). Trenér: Horejš.

Reklama
Reklama

FK Pardubice - FK Teplice 1:1 (1:1)

Branky: 40. Patrák - 11. Bílek z pen. Rozhodčí: J. Beneš - Volf, A. Beneš - Kocourek (video). ŽK: Patrák, Mahuta - Krejčí, Zlatohlávek, Radosta, Frťala (trenér). ČK: 89. Godwin - 79. Fortelný. Diváci: 2867.

Sestavy:

Pardubice: Charatišvili - Noslin, Solil, Konečný - Godwin, Míšek (69. Jelínek), Hlavatý, Mahuta - Tanko (86. Vecheta), Patrák (62. Botos) - Krobot (62. Smékal). Trenér: Trousil.

Reklama
Reklama

Teplice: Trmal - L. Mareček, Halinský, Večerka (73. Fully), Riznič - Kodeš (85. Jukl), Bílek (65. Fortelný) - Radosta, D. Mareček (46. Švanda), Krejčí (46. Náprstek) - Zlatohlávek. Trenér: Frťala.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Po izraelsko-amerických úderech na Írán se nad Teheránem vznáší sloupy dýmu. Útoky cílily v sobotu ráno také na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl podle agentury Reuters nejmenovaný izraelský činitel; 28. února 2026.
Po izraelsko-amerických úderech na Írán se nad Teheránem vznáší sloupy dýmu. Útoky cílily v sobotu ráno také na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl podle agentury Reuters nejmenovaný izraelský činitel; 28. února 2026.
Po izraelsko-amerických úderech na Írán se nad Teheránem vznáší sloupy dýmu. Útoky cílily v sobotu ráno také na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl podle agentury Reuters nejmenovaný izraelský činitel; 28. února 2026.

ŽIVĚMířili jsme na íránského prezidenta i na ajatolláha Chameneího, zní z Izraele. Trefili dívčí školu, hlásí Írán

Izraelsko-americké útoky cílily v sobotu ráno i na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl nejmenovaný izraelský činitel. Izraelská televize Channel 12 s odkazem na další anonymní zdroje uvedla, že údery byly velmi úspěšné, pokud jde o likvidaci íránského vedení. Pentagon oznámil, že operace proti Íránu se jmenuje Epic Fury (Epická zuřivost).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama