Nejdřív kapačky, pak hattrick. Kerbr byl hrdinou derby a podle Trpišovského patří do reprezentace

Liberecký Milan Kerbr slaví jeden ze svých tří gólů do sítě Jablonce. | Foto: ČTK

Dokázal kousek, po kterém marně touží řada útočníků. Liberecký Milan Kerbr se stal v sobotu teprve třetím obráncem v historii české fotbalové ligy, který nastřílel hattrick. Jeho představení bylo o to cennější, že Slovanu přiválo výhru v prestižním derby s Jabloncem (4:1).

Liberec - V utkání 12. kola fotbalové ligy nastřílel obránce Milan Kerbr tři góly, a notně tak přispěl k vítězství Liberce 4:1 v podještědském derby s Jabloncem. Sám ale pomýšlel ještě výš.

"Dal jsem navíc tyčku, takže škoda, góly mohly být dokonce i čtyři," usmíval se liberecký hrdina sobotního večera. "Jo, je to můj první ligový hattrick, ale doufám, že jich bude ještě víc," naznačil, že jeho střelecký apetit rozhodně není vydařeným představením ukojen.

Přitom v poslední době zažívá opravdové gólové hody. V předchozím domácím klání s Duklou skóroval dvakrát. "To si myslím, že byl z mé strany ještě lepší výkon. Přijel se na něj podívat i můj táta a říkal, že takový zápas ještě nezažil, abych dal dva góly a na jeden nahrál. Snad poprvé od dorostu mě pochválil," prozradil syn stejnojmenného vicemistra Evropy z roku 1996 a vyhlášeného kanonýra. "Byl jsem rád, že to viděl tady na stadionu a po zápase jsme si mohli dát panáčka," culil se Kerbr mladší.

Osmadvacetiletý krajní obránce proti Jablonci nejprve zařídil v 36. minutě penaltu po ruce hostujícího Nikoly Jankoviče a z pokutového kopu sám srovnal. "Podle mě byla jasná. Hned jsem ukazoval rozhodčímu, že byla. On to odpískal správně. Ruka byla mimo jeho tělo, šla do protipohybu," popisoval Kerbr.

Ještě do poločasu otočil stav a v 67. minutě zvýšil na 4:1. "Na hattrick jsem původně ani moc nemyslel. Trenér ale chce, aby krajní obránci hráli hodně vysoko a vytahovali se až na úroveň obránců soupeře. Prostě se snažím tlačit dopředu do šancí, těžit z přihrávek spoluhráčů a dobře ty situace řešit. A proti Jablonci se to podařilo, měl jsem i štěstí," liboval si Kerbr, jenž se po Adamu Petroušovi (Slavia, sezona 2001/2002) a Richardu Hrotkovi (Jablonec, 2003/2004) stal teprve třetím obráncem, který v lize nastřílel hattrick.

Na trávník se vrátil po jednozápasové pauze. Kvůli problémům vynechal minulý šlágr, v němž Liberec vyhrál 2:1 na Slavii. "Mám potíže se zády. Jednou za tři čtvrtě roku se mi to ozve a potřebuju klid. Byl jsem čtyřikrát na kapačkách," líčil Kerbr, jehož tréninkový výpadek dostihl i v derby. "V 70. minutě už jsem docela cítil, že tělo bylo oslabené. Ale snad už to bude lepší," zadoufal chvíli poté, co se spoluhráči oslavil výhru v derby bujarým pokřikem v kabině.

Takto oslavili hráči Liberce vítězství nad Jabloncem:

47. Podještědské derby je za námi ... a v kabině jsme si to užili 👍 #LIBJAB Zveřejnil(a) FC Slovan Liberec dne 28. Říjen 2017

Po dvanácti kolech má na kontě pět gólů a může atakovat svůj nejlepší střelecký výkon ze sezony 2013/14, kdy dal v dresu Slovácka deset gólů. "To jsem hrál záložníka. Teď mám pět gólů, mám našlápnuto dobře. Ale musím být pokorný, udržet se v sestavě, protože nikdo to nemá jisté," upozornil Kerbr. "Já budu dělat všechno pro to, abych se do šancí dostával. Ovšem může taky přijít období, kdy je budu pálit," uvědomoval si.

Podle libereckého kouče Jindřicha Trpišovského má Kerbr na to, aby se v úterý objevil v nominaci reprezentace. "Nechci si hrát na někoho, kdo bude doporučovat, kdo má být v nominaci. Ale myslím, že takových ofenzivních beků je v lize málo," podotkl kouč Slovanu.

"Milan měl na jaře velmi dobrou fazónu a prorokovali jsme mu, že se brzo objeví v reprezentaci. Když proti Jablonci střídal, říkal jsem, že má možná ještě blíž k repre. Doufám, že mu to vyjde," přál si Trpišovský.